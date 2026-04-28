Aidshilfe Aachen sucht Geschäftsführung (m/w/d)

Gestern, 21:00h 2 Min.

Die Aidshilfe Aachen e.V.  Fachstelle für sexuelle Gesundheit und Vielfalt sucht zum August 2026 eine



Geschäftsführung (m/w/d).



Die Stelle umfasst 40 Stunden pro Woche und ist zunächst auf zwei Jahre befristet, mit der Möglichkeit auf Entfristung.



Die Aidshilfe Aachen e. V.  Fachstelle für sexuelle Gesundheit und Vielfalt ist ein gemeinnütziger Verein und versteht sich als politische und gesellschaftliche Interessenvertretung von Menschen mit HIV und Aids. Beratung, Betreuung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit bilden die zentralen Arbeitsfelder des Vereins.



Ihre Aufgaben



Als Geschäftsführung übernehmen Sie die Gesamtleitung der Beratungsstelle und gestalten die fachliche, organisatorische und strategische Weiterentwicklung der Aidshilfe Aachen aktiv mit.



Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:

● Gesamtleitung der Beratungsstelle

● Personalführung mit Dienstaufsicht

● Gremienarbeit, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

● Finanzen und Controlling

● Berichtswesen gegenüber Geldgebern

● Konzeptionelle Weiterentwicklung der Aidshilfe Aachen



Darüber hinaus können folgende Aufgaben Teil der Tätigkeit sein:

● Psychosoziale und sozialrechtliche Beratung

● Erstberatung von Klient*­innen

● Veranstaltungsplanung



Ihr Profil



Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen Studium im Bereich Sozialmanagement, Kulturpädagogik, Soziale Arbeit oder einer vergleichbaren Qualifikation.



Wünschenswert sind außerdem:

● Führerschein Klasse B

● Erfahrung in einer leitenden Position und/oder Personalverantwortung

● Kompetenzen in Mittelbewirtschaftung und Akquise

● Bereitschaft zu gelegentlicher Wochenendtätigkeit, auch mit Übernachtung bei Kongressen oder Empfängen

● Akzeptierender und wertschätzender Umgang mit HIV-positiven Menschen sowie Angehörigen der Hauptbetroffenengruppen, darunter Männer*, die Sex mit Männern* haben, Migrant*­innen, Menschen, die Drogen gebrauchen, und Sexarbeitende

● Souveränität im Umgang mit Menschen in schwierigen Lebenslagen

● Erfahrung in konzeptioneller Arbeit

● Sichere Kenntnisse gängiger EDV-Systeme, zum Beispiel MS Office

● Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen



Wir bieten



Sie erwartet eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum in einem engagierten Arbeitsumfeld.



Wir bieten Ihnen:

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Supervision und Leitungs-Coaching

● Kollegiale Begleitung und Einarbeitung

● Ein engagiertes Team und einen motivierten Vorstand

● Vergütung orientiert am Tarifrecht für den öffentlichen Dienst der Länder, TV-L



Bewerbung



Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen bis zum 30.05.2026 per E-Mail an:



Bitte achten Sie darauf, dass alle Anhänge im PDF-Format eingereicht werden.



Die Bewerbungsgespräche finden in den ersten beiden Juliwochen 2026 in den Räumen der Beratungsstelle statt:



Aidshilfe Aachen e. V.  Fachstelle für sexuelle Gesundheit und Vielfalt

Zollernstraße 1

52070 Aachen