Ashley Hans Scheirl erhält Großen Kunstpreis der Stadt Salzburg

Gestern, 21:21h 2 Min.



Ashley Hans Scheirl (Bild: Christian Benesch)

Mit dem Großen Kunstpreis des Landes Salzburg in der Sparte bildende Kunst wird in diesem Jahr Ashley Hans Scheirl ausgezeichnet. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird im Vier-Jahres-Rhythmus abwechselnd mit Literatur, Musik und darstellende Kunst vergeben.



"Scheirl zählt zu den bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten Österreichs und zu den zentralen Vorreitern der internationalen Queer- und Transgender-Szene", heißt es in einer Pressemitteilung des Landes Salzburg. "Mit der Auszeichnung soll ein bildender Künstler oder eine bildende Künstlerin mit Verdiensten in Salzburg für ein konsequentes und kontinuierliches künstlerisches Schaffen ausgezeichnet werden", erläuterte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP).



Das Werk Scheirls zeichne sich durch die "vielschichtige und konsequente Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Medien wie Malerei, Video, Fotografie, Installation, Film und Performance aus" und lege "mit Schärfe und Humor die Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers schonungslos offen", so das Land Salzburg. "Scheirls Beiträge zur documenta 14 in Kassel/Athen und die Bespielung des österreichischen Pavillons zur Biennale di Venezia 2022 zeigen ihre große, internationale künstlerische Anerkennung", erklärte die Jury.



Ashley Hans Scheirl wurde 1956 in Salzburg geboren und erlangte in den 1980er und frühen 1990er Jahren zunächst Bekanntheit mit kurzen Experimentalfilmen. Danach wendete Scheirl sich verstärkt der Malerei und darin der Überschreitung der Grenzen zwischen Medien und Genres zu. "Trans-gender, trans-medium, trans-genre wurde zum leitenden Prinzip von Scheirls Praxis", heißt es in der Pressemitteilung. (cw/pm)