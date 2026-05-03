Heiliger des Monats: Oleg



Bild: F. G. Borghi

Von Björn Koll

Heute, 07:06h 3 Min.

Das Coffee-Table-Book "Unholy" von F. G. Borghi (Bild) und Björn Koll (Text) ist die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen"  und wie es sich für devotionale Kunst gehört, gibt es die ikonischen Mannsbilder inzwischen nicht mehr nur als Buch, sondern auch als Postkartenheft oder als Kalender. Und bei uns. Einmal monatlich verneigen wir uns vor den schwulen Heiligen des Monats. Im Mai vor dem Heiligen Oleg.



Oleg (kyrillisch Олег; altostslawisch Ольгъ/Ѡлегъ; kirchenslawisch Ольгъ Вѣщии und altnordisch Helgi) war ein Herrscher der Rus. Er wurde 860 in Alt-Uppsala (Gamla Uppsala) geboren und verstarb 922 in Kiew. Er wurde auch "Oleg der Schnelle" genannt. Diesen Beinamen hatte er nicht, weil er beim Sex besonders schnell zum Orgasmus kam (bedeutende Forscher konnten das Gegenteil beweisen), sondern weil er in der Kontaktanbahnung wahnsinnig schnell war. Mit seinem offenen und freundlichen  eben slawischen  Wesen bezauberte er jeden Mann im Handumdrehen.



Andere bedeutende Forscher wiederum behaupten, die korrekte Übersetzung müsse "Oleg der Große" lauten, was sich wohl auch ohne einen Blick auf unsere Darstellung von selbst erklärt. Ansonsten verlegte er das Machtzentrum seines Reiches 882 von Nowgorod nach Kiew und gilt deshalb als Gründer des Großreiches Kiewer Rus. Dort wurde Vielfalt großgeschrieben.

Oleg selbst war Waräger, aber zu seinen Sexualpartnern gehörten Waräger, Ilmensee-Slowenen, Tschuden, Slowenen, Kriwitschen, Merer, Drewlanen, Ramimitschen, Poljanen, Sewerjanen, Wjatitschen, Chorwwaten, Duleben und natürlich auch Tiwerzen. Also so ziemlich alle Volksgruppen, die damals zwischen Ostsee und Schwarzem Meer lebten.



Mit einer entsprechend buntgemischten Schar zog er 907 dann auch in kriegerischer Absicht nach Konstantinopel, wo ihm der Heilige Nikolaos erschien, beziehungsweise begegnete, und ihm die kriegerischen Absichten austrieb (Anm. d. Red. Auf diesen Punkt geht das Buch "Unholy" noch ausführlicher ein). Oleg sah ein, dass Sex und Handel besser sind als Gewalt. Anstatt die Stadt zu zerstören (das passierte dann erst 1453), schloss er einen Handelsvertrag mit dem byzantinischen Kaiser, der dazu führte, dass Oleg ziemlich viel Geld verdiente. Die Folge war ein aufwendiger Lebensstil. Man beachte seinen höchst modischen Beinschmuck aus massivem Gold (hier leider leicht außerhalb des Bildes).

Dass später in Kiew ein goldenes Tor gebaut wurde, kommt auch nicht von ungefähr. Olegs enge Verbindung zum Byzantinischen Reich führte später übrigens auch dazu, dass die dortige Orthodoxie auch im Kiewer Rus ihre Spuren hinterließ, was die heutigen orthodoxen Prägungen in der Ukraine und Russland erklärt. Oleg selbst soll gesagt haben, dass ihm das mit der Religion "eher egal" war. Ihm soll es immer "nur um die wirklich wichtigen Dinge" gegangen sein.



Der heilige Oleg wird entweder bei den Themen Größe und Geschwindigkeit angerufen oder aber bei allen Angelegenheiten, die Gold betreffen. Sein Gedenktag ist der 13. Mai, und noch in jedem Jahr ist an diesem Tag der Goldkurs gestiegen.



Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch "Unholy" von F.G. Borghi (Illustrationen) und Björn Koll (Text), das bei Salzgeber erschienen ist. In der Vorbemerkung heißt es: "Was Sie in diesem Buch lesen, gehört in die Kategorie Historische Fiktion, einige würden vielleicht auch von Historischem Blödsinn sprechen. Will sagen: Keiner der hier beschriebenen Heiligen hat je gelebt und nichts von dem, was über sie behauptet wird, stimmt." Alle "Unholy"-Produkte sowie viele weitere nichtheteronormative Bücher und Filme gibt es u.a. im Salzgeber.Shop.

Infos zum Buch



F. G. Borghi, Björn Koll: Unholy. An Almost Complete Hagiography of Gay Saints. Texte auf Deutsch und Englisch. 192 Seiten. Salzgeber. Berlin 2025. Hardcover: 59  (ISBN 978-3-95985-713-0)