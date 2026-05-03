"Es gibt so viele Arten, queer zu sein"

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Heute, 07:31h 9 Min.

Ein wenig polemisch könnte man sagen, allein alle queeren Identitäten aufzulisten, würde schon 100 Seiten füllen. Genau das macht Queerness ja aus  sie ist vielfältig und sprengt den Rahmen.



Der Journalistin und Autorin Norma Schneider aber ist es gelungen, auf nur 100 Seiten eine große Bandbreite abzudecken: Sie schreibt über queeres Leben, queere Kultur und queere Politik. Dabei setzt sie sich auch mit gängigen queerfeindlichen Narrativen auseinander  und vergisst auch die schönen Momente eines queeren Lebens nicht. Zur Veröffentlichung ihres Buches "Queer. 100 Seiten. Alles Wichtige über die LGBTQIA*-Bewegung und ihren Kampf für Gleichberechtigung" (Amazon-Affiliate-Link ) nahm sie sich Zeit, mit queer.de zu sprechen.



Norma Schneiders Buch "Queer. 100 Seiten" ist am 13. Mai 2026 bei Reclam erschienen

Norma, du hast 100 Seiten zum Thema Queer geschrieben. Mehr durften es nicht sein, weil es das Format so vorsieht. Hättest du denn lieber 1.000 Seiten geschrieben?



Ja! Ich würde gerne richtig viel schreiben. Queer ist einfach so ein riesiges Thema, in das man aus so vielen Perspektiven vordringen und analysieren kann. Aber es ist immer ein Problem, Zeit zum Schreiben zu finden, da man mit Bücherschreiben nicht so viel Geld verdient. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass es so eingeschränkt war. Ich habe versucht, viele Punkte anzureißen, und hoffe, dass ich auch auf 100 Seiten viel unterbringen konnte.



Was musste denn aus deiner Sicht auf jeden Fall rein?



Ich wollte verschiedene Aspekte des Themas abdecken: Was ist queere Identität? Was ist queeres Leben? Aber ich wollte auch kein Lexikon schreiben über verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechts­identitäten, weil es das schon gibt. Ich wollte auch andere Aspekte einfangen: Was ist die Queer Theory und was sagt sie? Ist Queer nicht auch ein Begriff, der mehr meint als nur Sexualität oder Geschlechts­identität? Was lässt sich im Zusammenhang mit dem Begriff noch entdecken? Weil ich Kulturjournalistin bin, wollte ich auch über Queer Culture schreiben. Und mir war ziemlich wichtig, auch Queer­feindlichkeit zu erwähnen und was wir dagegen tun können beziehungsweise was dagegen auch schon getan wurde, also ein bisschen Bewegungsgeschichte. Ziemlich viel für 100 Seiten.



Wo musstest du dich selbst bremsen und hättest gern noch mehr geschrieben?



Überall! Gerade bei der Queer Culture hätte ich gern noch weiter ausgeholt, einfach weil es so viel Wichtiges gibt und ich so viel unterbringen wollte, von kulturellen Praktiken über Filme und Literatur bis zu Musik und bildender Kunst. Da habe ich versucht, das Wichtigste reinzubringen, auch wenn es dann nicht immer in die Tiefe gehen kann. Das Schöne am Buch ist, dass es ein Überblick ist. Man kann ein bisschen was zu den Themen erfahren und bei Interesse woanders weiterlesen.



Was für ein Ziel verfolgt dein Buch?



Ich will vor allem neugierig machen und Wissen vermitteln, ohne dass es trocken oder belehrend ist. Ich finde es wichtig, Bildungsarbeit zu leisten und Verständnis zu schaffen  zum Beispiel, wenn jemand nicht versteht, was eigentlich trans bedeutet. Deshalb habe ich viele Beispiele genutzt, um Anknüpfungspunkte für bestimmte Identitäten zu schaffen. Aber es ist schwer, dem umfassend gerecht zu werden.



Du entkräftest immer wieder gängige Narrative, etwa dass Queerness ein Trend sei. Für wen hast du das Buch geschrieben?



Darüber habe ich lange nachgedacht. Ich konnte nicht bei Null anfangen. Und mir war klar, dass ich es nicht schaffe, mit dem Buch queer­feindliche AfD-Wähler*­innen zu überzeugen. Deswegen wollte ich nicht zu defensiv und zu erklärend schreiben. Die idealen Leser*­innen habe ich mir als Menschen vorgestellt, die noch nicht so viel Ahnung vom Thema haben, aber aufgeschlossen und neugierig sind und bereit, sich darauf einzulassen  zum Beispiel Eltern von queeren Menschen. Oder Menschen, die sich fragen, ob sie vielleicht queer sind. Das fände ich schön, wenn mein Buch Denkanstöße geben kann. Aber auch für queere Menschen selbst steckt viel drin, weil viele verschiedene Aspekte vorkommen, da kann hoffentlich jede*r etwas Neues entdecken.



Die queere Community ist sehr groß und sehr vielfältig. Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass sie gar nicht unter einen Hut zu bekommen ist. Wo ist für dich persönlich der gemeinsame Nenner der queeren Community?



Man sagt gerne, die queere Community tue das und das oder sei betroffen von dem und dem. Und dann nimmt man an, das wäre eine große Gemeinschaft. Dabei ist es eigentlich ein Konstrukt, in dem man ganz viel Verschiedenes zusammenfasst. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen, die zum Beispiel homo­sexuell sind, aber sich nicht als Teil einer queeren Community sehen. Das Gemeinsame ist, denke ich, leider immer noch eine gewisse Gefahr von Diskriminierung und Ablehnung aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechts­identität. Für mich persönlich ist Community das Gefühl, dass ich mich an queeren Orten und unter queeren Menschen wohler und sicherer fühle.



Gleichzeitig gibt es auch innerhalb der queeren Community große Konflikte. TERFs, die trans Menschen nicht akzeptieren  wobei man sicher infrage stellen kann, inwieweit TERFs überhaupt Teil der queeren Community sind. Aber auch in politischen Fragen, etwa im Nahostkonflikt. Wie kommen wir da raus? Und müssen wir da überhaupt rauskommen?



Vielleicht kommen wir da automatisch raus, wenn der Gegenwind stärker wird. Denn ich denke, dass wir in Deutschland in nächster Zeit merken werden, dass die queere Community weiter unter Beschuss gerät und rechte Kräfte immer mehr Macht in Wahlen und als Diskursmacht gewinnen und dadurch die Bedrohung größer wird. Ich habe die Hoffnung, dass man sich dann wieder mehr auf Gemeinsamkeiten besinnt und sich fragt, wie man sich dem entgegenstellen kann, anstatt sich an politischen Fragen aufreibt, die gar nichts mit der konkreten Situation zu tun haben.



Wie könnte das gelingen?



Das ist schwierig. Aber wenn man sieht, dass man im selben Boot sitzt, ist es wichtig, miteinander solidarisch zu sein  und Mechanismen zu finden, mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Da braucht es aber die Bereitschaft, einander offen zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Ich vermisse den echten Austausch. Gerade beim Nahostkonflikt treten viele ganz schnell auf eine Seite und reden nicht mehr miteinander. In vielen, wenn auch sicher nicht in allen Fällen könnte man vielleicht feststellen, dass man zwar unterschiedlicher Meinung ist  aber nicht so sehr, dass man sich nicht mehr im selben Raum aufhalten kann. Sondern dass man sich dennoch gegenseitig als Community unterstützen kann.



Du hast viel in Osteuropa und im postsowjetischen Raum recherchiert. Ist es dort anders?



In vielen postsowjetischen Ländern sieht es gerade sehr düster aus für queere Menschen, da verschärft sich die Lage drastisch. In Zentralasien habe ich aber auch mitbekommen, wie dadurch der Zusammenhalt in der Community gewachsen ist. Während es früher Streitigkeiten gab zwischen verschiedenen Initiativen, merkt man jetzt: Wir können uns das jetzt nicht leisten. Wir müssen zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Ich hoffe, dass die Gräben bei uns noch nicht so tief sind, dass man sie nicht überwinden könnte.



Sollte man als queere Community mit TERFs zusammenkommen, die Queerness ablehnen und feindlich gegenüber queeren Menschen eingestellt sind?



Nein. In dem Fall halte ich es für richtig, zu sagen, dass es keinen Sinn hat, einen gemeinsamen Raum zu schaffen. Aber ich finde es gut, zu versuchen, diejenigen, bei denen das keine gefestigte Transfeindlichkeit ist, sondern Unwissen, mit Bildungsarbeit noch einzuholen.

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In der queeren Bewegung herrschte ein Grundkonflikt zwischen Subversion und Assimilation: die bestehenden Verhältnisse unterwandern, um sie zu durchbrechen, oder sich anpassen und integrieren. Braucht es angesichts der Bedrohungen wieder mehr Subversion?



Ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat und dass beides dazu beiträgt, weiterzukommen. Letztes Jahr habe ich den CDU-Wagen beim CSD Frankfurt ausgebuht, das war kurz nach der Zirkuszelt-Debatte. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, sie sei froh, dass es auch im konservativen Lager noch Leute gibt, die zum CSD gehen und queere Menschen unterstützen. Das finde ich auch richtig. Wenn wir jetzt alle Unterstützung in den konservativeren Kreisen verlieren, wird das die Lage auch nicht besser machen. Gleichzeitig denke ich, dass es total wichtig ist, subversiv zu sein und sich als Szene zu organisieren, unabhängig von Institutionen und den großen Parteien, weil wir auf deren Unterstützung nicht zählen können. Das ist eine Ambivalenz, die man aushalten muss.



In deinem Buch erzählst du sehr offen von deiner queeren Identität. Das ist für ein Sachbuch eher ungewöhnlich. Warum war dir das wichtig?



Ich habe relativ schnell entschieden, dass ich auch über meine persönliche Perspektive schreiben möchte. Das hatte mehrere Gründe. Dass ich im Buch manche Themen in einem größeren Umfang behandele als andere, hat eben damit zu tun, dass ich die Person bin, die schreibt, das möchte ich transparent machen.



Ein weiterer Grund ist, dass ich selbst erst relativ spät verstanden habe, dass ich queer bin. Das hat auch damit zu tun, dass ich in meinem Umfeld zwar immer mit vielen queeren Menschen zu tun hatte, aber trotzdem ein relativ eingeschränktes Bild von queerer Identität hatte: Entweder man ist heterosexuell oder homosexuell  und das weiß man meist schon als Kind oder Jugendliche*r. Da ich aber auch Männer attraktiv finde, habe ich in dieses Bild nicht richtig reingepasst und bin lange nicht auf die Idee gekommen, dass ich queer sein könnte. Heute verstehe ich mich als pansexuell. Auch dass ich wenig mit dem gängigen Bild von romantischen Beziehungen anfangen kann und mein Auftreten als eher maskuline Frau sind Teil meiner Queerness  aber es hat gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich fand es wichtig, über diese Erfahrung im Buch zu schreiben, um sichtbar zu machen, dass es nicht die eine Art gibt, queer zu sein.



Du bringst nicht nur deine persönliche, sondern in Form von kleinen Umfragen noch viele andere queere Stimmen ins Buch. Warum?



Genau aus diesem Grund: Es gibt so viele Arten, queer zu sein, so viele verschiedene Perspektiven auf das Thema, das will ich sichtbar machen. Mir ist es wichtig, dass nicht nur ich zu Wort komme, sondern auch noch ein paar andere Menschen etwas zu den Themen sagen können. Also habe ich Stimmen gesammelt, teilweise von Bekannten, aber auch von Leuten, die ich nicht persönlich kenne.

Infos zum Buch



Norma Schneider: Queer. 100 Seiten. Alles Wichtige über die LGBTQIA*-Bewegung und ihren Kampf für Gleichberechtigung. 100 Seiten. Reclam Verlag. Ditzingen 2026. Taschenbuch: 12  (ISBN 978-3-15-020787-1). E-Book: 6,99 