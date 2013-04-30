Trauer um Jason Collins



Jason Collins spielte mehr als 13 Jahre in der nordamerikanischen Basketball-Liga, im Frühjahr 2013 outete er sich als erster aktiver NBA-Spieler als schwul (Bild: IMAGO / Image Press Agency / Xavier Collin)

Heute, 07:52h 2 Min.

Die NBA trauert um Jason Collins. Wie seine Familie mitteilte, starb der frühere Basketball-Profi im Alter von 47 Jahren an einem Gehirntumor. Collins erlangte während seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2013 große Aufmerksamkeit, als er als erster Spieler der nordamerikanischen Liga seine Homosexualität öffentlich machte (queer.de berichtete).



"Jason hat das Leben vieler Menschen auf unerwartete Weise verändert und war eine Inspiration für alle, die ihn kannten, sowie für diejenigen, die ihn aus der Ferne bewunderten", schrieb die Familie. Collins hatte seine Erkrankung im vergangenen September öffentlich gemacht (queer.de berichtete). Anschließend unterzog er sich in Singapur einer experimentellen Therapie, die kurzfristig Besserung brachte. Doch der Krebs kehrte zurück.

NBA-Chef lobt "Wirkung und Einfluss" von Collins

Collins spielte zwischen 2001 und 2014 in der NBA. Er begann seine Karriere bei den damaligen New Jersey Nets und kehrte zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal zum Team zurück, als dieses bereits in den Bezirk Brooklyn nach New York umgezogen war.



NBA-Chef Adam Silver erklärte, Collins' "Wirkung und Einfluss reichten weit über den Basketball hinaus, da er dazu beitrug, die NBA, die WNBA und die Sportwelt insgesamt für künftige Generationen inklusiver und offener zu gestalten".

Collins starb ein Jahr nach seiner Hochzeit

"Die letzten zwölf Jahre seit meinem Coming-out waren die besten meines Lebens", sagte Collins im vergangenen Dezember in einem Interview (queer.de berichtete). "Dein Leben ist so viel besser, wenn du einfach als dein wahres Ich auftrittst."



Im Kampf gegen den Krebs zog er Parallelen zu seinem Outing. "Als Athlet lernst du, in solchen Momenten nicht zu panisch werden. Das sind die Karten, die mir ausgeteilt wurden. Für mich ist es wie: 'Halt die Klappe und spiel gegen Shaq'", sagte er und spielte auf frühere Duelle mit Basketball-Giganten wie etwa Shaquille O'Neal an.



Erst vor einem Jahr hatte Jason Collins seinen langjährigen Lebenspartner, den Filmproduzenten Brunson Green, geheiratet (queer.de berichtete). (dpa/cw)