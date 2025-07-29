Mann nach Diebstahl von Beyoncé-Songs aus Auto verurteilt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57963
  • Heute, 10:46h 2 Min.

Atlanta

Beyoncé wurde Opfer eines Diebstahls (Bild: Raph_PH / wikipedia)

Wegen eines Autoeinbruchs, bei dem unveröffentlichte Musik von US-Superstar Beyoncé abhandenkam, ist am Dienstag ein Mann in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia verurteilt worden. Wie unter anderem die "New York Times" und "USA Today" berichteten, bekannte sich der Mann vor Gericht der Tat schuldig und wurde dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zwei Jahre davon müsse er ins Gefängnis, der Rest sei zur Bewährung ausgesetzt.

Mehrere Medien hatten über die Tat berichtet. Demnach war im Juli 2025 laut Polizei in einen Mietwagen eingebrochen worden, den Beyoncés Choreograph und eine Tänzerin gemietet hatten. Zwei Koffer wurden gestohlen (queer.de berichtete). Darin: Laptops und USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik des Superstars sowie Songlisten für zukünftige Konzerte. Der Mann, der nun verurteilt wurde, war den Berichten zufolge im August festgenommen worden.

Laut BBC sollen die gestohlenen Festplatten bis heute nicht wieder aufgetaucht sein. Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass die unveröffentlichte Musik oder die Tour-Pläne im Internet geleakt oder zum Verkauf angeboten wurden.

Die Sängerin war zur Zeit des Autoeinbruchs mit ihrem bei den Grammys prämierten Album "Cowboy Carter" auf Tour. Im Rahmen der Tour hatte sie im Juni 2025 auch in London und Paris Konzerte gegeben. In Atlanta hatte sie vier Auftritte  der Einbruch ereignete sich zwei Tage vor der ersten Show in der Stadt im Südosten der USA. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Atlanta
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Beyoncé
30.12.25 | "Forbes"-Liste
Beyoncé ist jetzt Milliardärin
11.12.25 | Starpower
Met Gala: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams als Gastgeberinnen
27.11.25 | Star in der Musikwelt
Designerin Pam Hogg ist tot: Rihanna und Lady Gaga trugen ihre Mode
13.08.25 | "Beyoncé Bowl"
Für ihr Netflix-Special: Beyoncé erhält ihren ersten Emmy
05.08.25 | Instagram-Video
Spekulationen über nächstes Album von Beyoncé
29.07.25 | Über 400 Millionen Dollar eingespielt
Beyoncé bricht mit "Cowboy Carter"-Tour weiteren Rekord
Neu auf queer.de
Statement beinhaltet auch Kritik
"Ernst, aber stabil": Bonnie Tylers Sprecher gibt Gesundheitsupdate
Preis des Queeren Netzwerks NRW
CSD-Bewegung in Deutschland erhält Kompassnadel 2026
USA
Mann nach Diebstahl von Beyoncé-Songs aus Auto verurteilt
Video des Tages
Lofi-Pop mit Menthol-Geschmack
Zehn von 15 Ländern weiter
Boy George scheitert im ESC-Halbfinale
Gewinnspiel
XPOSED Queer Film Festival Berlin
Bild des Tages
Gott liebt mich, so wie ich bin
Erster offen schwuler NBA-Spieler
Trauer um Jason Collins