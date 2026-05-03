CSD-Bewegung in Deutschland erhält Kompassnadel 2026

Heute, 11:19h 2 Min.

Das Queere Netzwerk NRW hat am Mittwoch den Gewinner der diesjährigen Kompassnadel bekanntgegeben: Ausgezeichnet wird die CSD-Bewegung in Deutschland.



Die Auszeichnung begründet der Vorstand des Queeren Netzwerks mit den Worten: "Die verbesserten gesetzlichen Rahmenbedingungen für queere Menschen und die zunehmende Akzeptanz und Sichtbarkeit wären ohne die CSDs in Deutschland nicht möglich gewesen. In Zeiten zunehmender Queerfeindlichkeit, von der auch CSDs in vielen Städten betroffen sind, steht die Verleihung der Kompassnadel 2026 für die ungebrochene Kraft dieser Bewegung, die Vielfalt, Demokratie und Menschenrechte sichtbar verteidigt."

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Erster CSD fand 1972 statt

Ihren Ursprung hat die CSD-Bewegung hierzulande in Westfalen: 1972, also drei Jahre nach dem namensgebenden Aufstand in der Christopher Street in New York, fand in Münster der ersten Demonstration für die Rechte Homosexueller statt. Daraus entwickelte sich eine der größten und kontinuierlichsten Bürgerbewegungen. Millionen von Menschen sind seither gegen teilweise erheblichen öffentlichen und staatlichen Widerstand für die Gleichstellung und Akzeptanz queerer Menschen auf die Straße gegangen. Inzwischen gibt es rund 250 CSD-Veranstaltungen in allen Bundesländern.



Die Auszeichnung wird stellvertretend an die CSD-Vernetzer*innen NRW am 4. Juli im Rahmen des CSD-Empfangs im Maritim Hotel Köln verliehen. Deren Sprecher*innen Sabrina Reznizek, Toni Nezi und Pacco Menzel werden die Kompassnadel 2026 für die gesamte CSD-Bewegung in Deutschland entgegennehmen.



Das Queere Netzwerk NRW (bis 2020: Schwules Netzwerk NRW) vergibt die Kompassnadel seit 2001 an Persönlichkeiten oder Organisationen, "die sich besonders um die Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz" der queeren Community hervorgetan haben. Im vergangenen Jahr war der queere Kölner Sportverein SC Janus mit dem Preis geehrt worden (queer.de berichtete). (cw)