"Ernst, aber stabil": Bonnie Tylers Sprecher gibt Gesundheitsupdate

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Bonnie Tyler (74) kämpft sich zurück. Die walisische Rocksängerin liegt nach einem Notfalleingriff am Darm schwer krank, aber in stabilem Zustand in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Das geht aus einer Erklärung hervor, die am 12. Mai auf der offiziellen Website der Künstlerin veröffentlicht wurde. Tylers Sprecher bestätigte der BBC: Die behandelnden Ärzte seien zuversichtlich, dass die 74-Jährige vollständig genesen werde.



Die Sängerin war in der vergangenen Woche in das Krankenhaus eingeliefert worden. Im Anschluss an die Operation versetzten ihre Ärzt*­innen sie in ein künstliches Koma, um die Genesung zu unterstützen  so heißt es in einem Facebook-Post, den Tylers Team am 8. Mai veröffentlichte (queer.de berichtete). Darin dankten sie den Fans für die überwältigende Anteilnahme: Die Welle der Zuneigung und die vielen Genesungswünsche bedeuteten "wirklich die Welt".

Kritik an "reißerischen und unwahren Gerüchten"

Gleichzeitig wandte sich das Team in dem aktuellen Statement mit deutlichen Worten gegen falsche Berichte, die seit dem Bekanntwerden der Erkrankung kursieren. Tylers Familie zeigte sich laut dem Statement auf der offiziellen Website "sehr enttäuscht" über die vielen "reißerischen und unwahren Gerüchte". Eine Person, von der behauptet werde, sie spreche im Namen der Familie, stehe mit dieser in keinem Kontakt und vertrete sie in keiner Weise. "Wir bitten die Medien, keine Spekulationen mehr anzustellen oder wilde Gerüchte zu verbreiten, die ihre Familie, ihre Freunde und ihre zahlreichen Fans nur verunsichern." Die Familie bat erneut um Privatsphäre und Respekt in dieser schwierigen Zeit  weitere Informationen zum Gesundheitszustand sollen folgen, sobald es neue Entwicklungen gibt.



Bonnie Tyler, aufgewachsen in Südwales, zählt zu den bekanntesten Rocksängerinnen Europas. Mit "Total Eclipse of the Heart" landete sie 1983 mehrmals auf Platz eins der Charts  und das Lied hat bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren: Noch in diesem Jahr überschritt der Song laut BBC die Marke von einer Milliarde Streams auf Spotify. Für Großbritannien trat Tyler 2013 beim Eurovision Song Contest an, belegte am Ende Platz 19 von 26. 2023 wurde sie für ihre Verdienste um die Musik mit dem MBE ausgezeichnet. (spot/cw)