Die DDR verlassen, im Westen mit Aids gestorben

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Heute, 10:07h 4 Min.

Heiko war voller Energie. Er stand gerne im Mittelpunkt, redete viel. Er hatte was zu sagen. So beschreiben ihn Freund*innen und Weggefährt*innen. Nicht nur seine Persönlichkeit, sondern seine ganze Geschichte war besonders.



Heiko Zolchow arbeitet Anfang der 1980er Jahre in Ost-Berlin als Bühnenbildner. Noch als Teenager lernt er Sabine kennen, die sich umgehend in den charismatischen Mann verliebt. Sie heiraten, bekommen zwei Kinder. Doch Heiko schaut sich immer mehr nach Männern um, erzählt sie.



Ausreise aus Angst vor Aids?



Sabine lässt sich darauf ein, was man heute als offene Beziehung bezeichnen würde. Dirk, ein junger Schauspieler, zieht sogar bei ihnen ein. Aids wird zu der Zeit in der DDR totgeschwiegen. Die rätselhafte Krankheit kommt aus dem Westen, der Staatssozialismus sieht offiziell keine Gefahr.



Das Künstler-Paar will aus der DDR ausreisen, sich im Westen ihrer Kunst ohne staatliche Eingriffe widmen. Erstaunlich schnell wird ihr Ausreiseantrag bewilligt. Weil sie schwul waren und die DDR doch Angst vor Aids hatte? Einiges spricht dafür.

Die Überforderung durch die unbekannte Infektion

Und tatsächlich entdeckt Heiko bald darauf das erste Kaposi-Sarkom an seinem Körper. Die seltene Krebsart tritt vor allem bei immungeschwächten Menschen auf. Die braunen Flecken waren häufig das erste und unzweifelhafte Zeichen für eine Infektion. Heiko also ist der erste in seinem schwulen Umfeld, den es getroffen hat. Er wird nicht der letzte bleiben.



Die Geschichte von Heiko Zolchow steht exemplarisch für die vielen schwulen Männer, die zu Beginn der Aidskrise reihenweise starben. Die unbekannte Krankheit überforderte und verängstigte eine ganze Gesellschaft  und die Infizierten litten am Virus und an der gesellschaftlichen Ächtung.



Rita Süssmuth vs. Peter Gauweiler



Die dreiteilige ZDF-Dokuserie "Aids  In Zeiten der Liebe", seit Donnerstag verfügbar in der ZDF-Mediathek, erzählt nicht nur Heikos berührende Geschichte. Sie erklärt auch den politischen Umgang mit Aids  mit CDU-Gesundheitsministerin Rita Süssmuth und CSU-Politiker Peter Gauweiler an den beiden Polen von Aufklärung und Repression.



Gleichzeitig erzählt die Dokuserie Aids auch als deutsch-deutsche Geschichte und macht auf Unterschiede aufmerksam. Die zwei deutschen Staaten arbeiteten in Prävention und Forschung schließlich sogar zusammen.



| Direktlink | Die erste Folge der dreiteiligen Dokuserie hat das ZDF auch auf YouTube veröffentlicht

Johannes Nichelmann hat die Geschichte von Heiko Zolchow gefunden und sie als Regisseur, Autor und Produzent in eine gelungene Dokuserie übertragen. Sein erzählerischer Ansatz ist dabei wenig experimentell, aber er funktioniert dennoch.



Wie das Fernsehen über Aids berichtete



Eine Fülle von Archivmaterial lässt die damalige Zeit wiederaufleben. Dazu gehören Aufnahmen von Heiko und Dirk genauso wie Aufnahmen aus West- und Ostberlin sowie Ausschnitte aus Fernsehbeiträgen und -talkshows zu HIV und Aids, die einen Eindruck über die damaligen Debatten erlauben.



Das kombiniert Johannes Nichelmann mit klassischen Interviewaufnahmen: Als Gesprächspartner*innen konnte er eine Vielzahl an Zeitzeug*innen gewinnen, von Heikos ehemaliger Ehefrau über Freund*innen und Kolleg*innen  darunter Regisseur Frank Castorf  bis zu Experten wie dem Historiker Henning Tümmers. Die Inszenierung dieser Talking Heads erinnert stilistisch an Netflix  warm ausgeleuchtet sitzen sie recht statisch in dunklen Räumen äußerst großzügiger Altbauwohnungen.

Manche müssen noch heute weinen

Es ist bemerkenswert, mit welcher Offenheit sie alle von einer schamerfüllten Zeit sprechen. Manche müssen noch heute weinen, wenn sie von Heikos Tod sprechen  die Serie verzichtet auf Rührseligkeit, sondern lässt die Emotionen für sich sprechen.



Das ergänzen einige nachgespielte Szenen. Die sind gut gemacht, aber ob sie wirklich nötig sind, bleibt fraglich. Sie schließen zwar die Lücken zwischen Archivaufnahmen und Interviews. Doch weil es sich nur um wenige und kurze Szenen handelt, kommt kein richtiger Rhythmus auf. Noch dazu verzichtet die Dokuserie trotz des Themas auffällig darauf, schwule Sexualität zu zeigen.



Wertvolle Erinnerungsarbeit, im Programm versteckt



Aids prägt den Alltag der schwulen Community, zumindest in westlichen Ländern, heute glücklicherweise weit weniger als noch vor wenigen Jahren. Doch auch die Erinnerung an diese schmerzhafte Zeit verblasst, weil viel zu selten Geschichten wie die von Heiko Zolchow erzählt werden. Dabei prägte die Aids-Epidemie lange das Bild der Infektion  und von schwulem Leben allgemein. Die Betroffenen, die großen Namen wie die unbekannten, haben bis heute Spuren hinterlassen.



Mit "Aids -In Zeiten der Liebe" leistet das ZDF daher wertvolle Erinnerungsarbeit. Der Sender versteckt die dreiteilige Dokuserie leider im linearen Fernsehprogramm kurz vor Mitternacht (ab Freitag, den 22. Mai 2026, jeweils um 23:30 Uhr). Bleibt zu hoffen, dass sie im Streaming ihr Publikum findet.