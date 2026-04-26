Endlich eine fröhliche Doku über ein trans Kind

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Heute, 10:27h 4 Min.

Ein Film beginnt oft, noch bevor der Film beginnt. Die Logos von Produktionsfirmen und Förderanstalten erscheinen nacheinander. Die haben sich mittlerweile zu eigenen sekundenkurzen Kunstwerken entwickelt.



Was sollen diese Logos, fragt eine Stimme. Und ginge das nicht schneller? Die Antwort: Nein, das muss so sein. Die 15-jährige Karla fragt, der Regisseur Kani Lapuerta antwortet. Die Kamera filmt sie von oben, sie liegen auf einer glitzernden Plastikfolie. Ob sie die Geschichte denn von hinten nach vorne erzählen würde, fragt der Filmemacher, der ebenfalls trans ist. Nein, von vorne nach hinten funktioniere besser, antwortet Karla.

Ein Film über sie, aber auch mit und von ihr



Poster zum Film: "Niñxs  Das Leben glitzert" startet am 14. Mai 2026 bundesweit in den Kinos

Schon in der ersten Minute wird deutlich, dass hier mit einigen Konventionen des Dokumentarfilms gebrochen wird. Die Protagonistin wird nach ihrer Meinung gefragt  für viele Filmschaffende undenkbar. Und sie darf das Werk gemeinsam mit dem Regisseur kommentieren.



So wird von Anfang an klar: "Niñxs  Das Leben glitzert" ist zwar ein Film über das trans Mädchen Karla, aber es ist auch ein Film mit und von ihr  und der Film betont es. Diese kollaborative Herangehensweise ist eine Ausnahme, doch gerade bei Filmen über trans Menschen erscheint sie besonders angemessen.



Kritik an OP-Szenen



Denn nicht selten erzählen Dokumentationen, aber auch Spielfilme aus einer cisnormativen Perspektive für ein cis Publikum. Trotz guter Absichten werden trans Menschen folglich oft exotisiert, gerne wird der Fokus auf Operationen gelegt  dem fürs Publikum sichtbarsten Teil einer Veränderung. Dabei entscheiden sich viele trans Menschen nicht für geschlechts­angleichende Operationen. Und die Frage nach Genitalien ist nicht nur übergriffig, sie ist auch wenig relevant.



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Auch "Niñxs" beginnt mit einer Operation, allerdings mit einer ironisch-überspitzten inszenierten Szene: Karla stellt sich als Influencer-Ärztin vor, die "heute in fünf Schritten erklärt, wie man eine Mastektomie durchführt". Ein bewusster Seitenhieb und eine verspielte Kritik an anderen Dokus über trans Menschen.



Der große Traum: Als Majorette tanzen



Der Filmtitel verweist dabei auf eine Möglichkeit, wie im Spanischen gegendert werden kann: Das weibliche A (niñas) oder das männlichen O (niños) werden durch ein X ersetzt  das Geschlecht sozusagen ausgestrichen.



Weil Karla ihre Geschichte also von vorne beginnen möchte, springt der Film zurück. Regisseur Kani Lapuerta begleitete das trans Mädchen acht Jahre lang. Beim Beginn der Dreharbeiten ist sie sieben Jahre alt. Sie ist gerade mit ihren Eltern in die mexikanische Kleinstadt Tepoztlán gezogen.



"Szene aus Niñxs  Das Leben glitzert" (Bild: missingFILMs)

Sie backt gerne Pfannkuchen mit ihren Eltern, die sie vollkommen in ihrer Identität unterstützen. Weder die Eltern noch Karla zweifeln: Karla ist ein Mädchen. Später schminkt sie sich gerne mit Freundinnen. Ihr großer Traum ist es, als Majorette in Uniform zu tanzen. Vor dem ersten Schultag nach dem langen Heimunterricht wegen der Covid-Pandemie ist Karla verunsichert, doch auch das schafft Karla.



Karlas größte Angst ist, umgebracht werden



Die Doku "Niñxs" blendet die negativen Seiten und Diskriminierungserfahrungen nicht aus. Einmal fragt eine Freundin, wovor sie am meisten Angst hat. Darauf antwortet Karla: umgebracht zu werden.



Das sind Sätze, die sitzen. Die aber nicht den Film bestimmen. Denn die Doku ist fröhlich  das ist auch Karlas Wunsch. Tragische Filme über trans Menschen, die am Ende sterben oder in der Sexarbeit landen, gebe es schließlich genug.

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Das Leben, das sie sich wünscht

Das unterstützt eine oft verspielte Musik genauso wie die selbstironischen Kommentare zum Film von Karla und Regisseur Kani Lapuerta. In den acht Jahren des Drehs haben sie sich offenbar angefreundet und eine tiefe Vertrautheit entwickelt.



Die Doku zeigt außerdem, wie wichtig Freundschaften für Karla sind. Sie wird von vielen Seiten unterstützt, sodass sie das Leben leben kann, das sie sich wünscht  und das sie verdient. Ihre Geschichte ist zwar weder außergewöhnlich noch gibt es große Höhen oder Tiefen. Doch die große Stärke von "Niñxs" ist, wie der Film diese Geschichte erzählt: aufrichtig, solidarisch und voller Leichtigkeit.

Infos zum Film



Niñxs  Das Leben glitzert. Dokumentarfilm. Mexiko, Deutschland 2025. Regie: Kani Lapuerta. Laufzeit: 93 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: missingFILMs. Kinostart: 14. Mai 2026