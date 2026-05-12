Nino de Angelo findet deutschen ESC-Song nicht gut genug

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  • Heute, 10:45h 1 Min.

Archivbild: Nino de Angelo im Jahr 2022 (Bild: Sven Mandel / wikipedia)

Schlagersänger Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") findet Deutschlands ESC-Lied "Fire" von Sarah Engels nicht gut genug für eine vordere Platzierung. "Trotz einer wunderbaren Sarah Engels in einem atemberaubenden Kleid, denke ich, dass Deutschland wieder auf den hinteren Plätzen landen wird", sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sein Urteil: "Der Song ist einfach nicht gut genug."

Nino de Angelo hat selbst eine ESC-Vergangenheit. 1989 trat er für Deutschland bei dem Musikwettbewerb an und belegte mit dem Lied "Flieger" den 14. Platz im Mittelfeld.

In diesem Jahr schickt Deutschland die Kölnerin Sarah Engels mit dem rasanten Pop-Song "Fire" ins Rennen. Die 33-Jährige gilt als starke Sängerin und hat eine aufwendige Bühnenshow einstudiert, weshalb sich manche Hoffnungen auf eine gute Platzierung machen. Bei Wettanbieter*­innen wird Engels bislang allerdings nicht zu den Favorit*­innen gezählt. Das ESC-Finale findet am Samstag statt.

Unter dem Strich hat Deutschland beim ESC in den zurückliegenden zehn Jahren einige Tiefschläge einstecken müssen  oft gab es letzte oder vorletzte Plätze. Eine Top-Platzierung konnte nur Michael Schulte im Jahr 2018 (4. Platz) erzielen. (cw/dpa)

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