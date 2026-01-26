Italien: Gericht erkennt erstmals drei Elternteile an

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Heute, 15:15h 2 Min.

In Italien ist erstmals ein Kind rechtlich als Sohn von drei Elternteilen anerkannt worden. Das Berufungsgericht in der süditalienischen Stadt Bari bestätigte die deutsche Geburtsurkunde eines inzwischen vierjährigen Jungen, wie italienische Medien berichteten. Damit gilt das Kind nun auch in Italien offiziell als Sohn seiner Mutter sowie zweier Väter.



Nach den Berichten wurde das Kind in Deutschland geboren. Die Mutter ist demnach eine langjährige Freundin eines schwulen Ehepaares, das seit über zehn Jahren zusammen ist. Zunächst erkannten die Mutter und der biologische Vater den Jungen rechtlich an. Später beantragte auch der italienische Partner des biologischen Vaters die rechtliche Anerkennung als Vater. Ein deutsches Gericht gab dem Antrag statt.

Anwältin: "Ein Kind kann mehrere Elternfiguren haben"

Die Familie wollte anschließend erreichen, dass die deutsche Geburtsurkunde auch in Italien anerkannt wird. Eine Gemeinde in der süditalienischen Region Apulien hatte dies zunächst abgelehnt  mit dem Verdacht, hinter der Adoption könnte eine versteckte Leihmutterschaft stecken. Das schwule Paar zog vor Gericht.



In dem Verfahren legte Anwältin Pasqua Manfredi einen Bericht des deutschen Jugendamts vor. Demnach lebe das Kind seit seiner Geburt bei beiden Vätern, die Mutter habe der Adoption zugestimmt, und alle Personen stünden in regelmäßigem herzlichen Kontakt. "Ein Kind kann mehrere Elternfiguren haben, wenn dies seinem übergeordneten Interesse entspricht und auf echten, transparenten und ausbeutungsfreien Gefühlsbeziehungen beruht", betonte Manfredi.



Das Berufungsgericht in Bari schloss sich der Argumentation an ordnete schließlich die Eintragung von drei Elternteilen auch in der italienischen Geburtsurkunde an. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Historischer Wendepunkt im italienischen Familienrecht

Die Entscheidung gilt als bemerkenswerter Schritt im italienischen Familienrecht. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden in Italien erst seit 2016 gesetzlich anerkannt. Ein gemeinsames Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gibt es bislang ebenso wenig wie die Ehe für alle.



Der italienische LGBTI-Verband Arcigay begrüßte das Urteil ausdrücklich. "Es ist ein klares Signal an den Gesetzgeber: Familien haben sich verändert, und das Recht muss Schritt halten", erklärte Generalsekretär Gabriele Piazzoni gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. "Es geht nicht um Ideologien, sondern um Kinder, die ein Recht darauf haben, dass alle emotionalen und fürsorglichen Bindungen, die ihnen Halt geben, anerkannt werden." (cw)