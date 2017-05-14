Übersicht: Veranstaltungen zum IDAHOBIT 2026

Heute, 16:45h 1 Min.

Am Wochenende werden nicht nur der Eurovision Song Contest und mehrere CSDs begangen, sondern findet am Sonntag wie jedes Jahr am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) statt  teils mit unterschiedlichen Namen und Abkürzungen, so wird manchmal auch explizit Ace-Feindlichkeit erwähnt oder ein Gender-Sternchen angehangen.



In Deutschland finden am Sonntag und teils an den Tagen drumrum in rund 50 Städten Kundgebungen und weitere Veranstaltungen statt. Unten folgt eine Übersicht der Mitmach-Termine, die uns bekannt sind, Ergänzungen bitte an . An vielen weiteren Orten hängen Regenbogenflaggen etwa an Rathäusern oder am selbst am Bundestag.



Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden  er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.

- Werbung -



Alle Termine zum 17. Mai

Aachen

15.5.!, ab 21 Uhr Solo-Party im Hotel Europa



Bamberg

14 bis 17 Uhr Infostand am Gabelmoo, danach Eröffnung der CSD-Saison im Haus der Jugend



Berlin

11 Uhr, Einweihung LSBTI-Grab- und Gedenkstätte

12 Uhr, Stand-Up-Aktion von Maneo am Nollendorfplatz (weitere am 18. in Neu-Hohenschönhausen und Neukölln sowie am 20. in Marzahn)

16 Uhr, Kundgebung auf dem Wittenbergplatz

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Queeren Aktionswoche in Lichtenberg



Darmstadt

13 Uhr Kundgebung auf der Theaterwiese und anschließend Community-Picknick



Düsseldorf

14.-17.5. Queere Tage im Schauspielhaus

18.5.!, 12 bis 13 Uhr Flaggenhissung mit Programm an der Hochschule



Eppelheim

16.5.!, Dorfpride



Erlangen

14 Uhr Kundgebung auf dem Hugenottenplatz



Essen

15.5.!, 13-18 Uhr Veranstaltung Kettwiger Straße Ecke Burgplatz



Euskirchen

16.5.!, CSD



Flensburg

CSD



Frankfurt am Main

13 bis 19 Uhr Markt der Vielfalt an der Hauptwache, dort 16.30 Uhr Love Walk zum Frankfurter Engel und 18.15 Uhr Menschenkette



Freiburg

14 bis 17 Uhr Community-Picknick im Seepark



Fulda

16.5.!, 10 bis 16 Uhr, Infostand auf der unteren Bahnhofstraße



Gardelegen

15 bis 17 Uhr Picknick auf dem Rathausplatz



Gelsenkirchen

16.5.!, CSD



Greifswald

14 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz



Halle

Kundgebung ab 14 Uhr, Marktplatz



Hamburg

18 Uhr Rainbowflash am Rathausmarkt



Hanau

Ab 11.15 Uhr Programm auf dem Marktplatz



Heidelberg

16 bis 22 Uhr Kundgebung und Picknick im Anatomiegarten, am Vormittag bereits queerer Stadtrundgang



Ingolstadt

Programm im Backstage-Restaurant



Jena

14 bis 17 Uhr Aktionen und Stände auf dem Holzmarkt



Kaiserslautern

16.5.!, 10 bis 16 Uhr Infostände in der Innenstadt



Karlsruhe

14 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz, ab 15.30 Uhr Feier 10 Jahre Queeres Jugendzentrum ebd.

Köln

Kundgebung ab 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz



Köthen

14 bis 18 Uhr Infostände und mehr im Bürgerforum



Landau

16.5.!, 10 bis 14 Uhr Infostand des Netzwerks Queere Südpfalz an der Stiftskirche, dort ab 11 Uhr Okumenischer Gottesdienst



Leverkusen

13 Uhr Kundgebung vor dem Rathaus



Magdeburg

15 bis 19 Uhr Infostände und mehr, BUNT



Mainz

Programm von 13 bis 17 Uhr auf dem Tritonplatz, später Get Together im Regenbogen-PopUp-Store ("PAULS", Emmeransstr. 3) und Regenbogen-G*ttesdienst in der St. Antonius-Kapelle



Mannheim

Kundgebung von 15 bis 16 Uhr auf dem Alten Messplatz



Memmingen

11 bis 16 Uhr Pride-Infostand am Weinmarkt



München

Ab 15 Uhr Kundgebung und anschließende Demo ab Sendlinger-Tor-Platz



Münster

10 bis 16 Uhr Infomeile in der Stubengasse



Neustrelitz

14 bis 18 Uhr Picknick im Schlossgarten



Nürnberg

16.5.!, ab 14 Uhr Kundgebung am Tugendbrunnen, ab 17.30 Uhr Demo zum Magnus-Hirschfeld-Platz



Oldenburg

Ab 14 Uhr Fahrraddemo ab Bahnhofsvorlpatz



Parchim

16.5.!, CSD



Potsdam

18.5.!, ab 12 Uhr Flaggenhissung mit Programm im Landtags-Innenhof



Quedlinburg

Ab 15.30 Uhr Infostand auf dem Markt, gegen 17 Uhr Luftballonaktion



Recklinghausen

15.5.!, Kundgebung vor dem Rathaus um 15 Uhr



Rostock

Hauptkundgebung fand bereits am 13. Mai statt, weitere Veranstaltungen siehe Webseite



Saarbrücken

15 Uhr, Workshop Gewaltprävention



Stuttgart

Demo gegen Queerfeindlichkeit ab 15.30 Uhr, Schlossplatz



Stollberg

16.5.!, CSD



Trier

Mehrere Veranstaltungen am 16. und 17. Mai



Ulm

Kundgebung ab 13 Uhr auf dem Münsterplatz



Wiesbaden

Ab 13 Uhr Infostände und 14 Redebeiträge am Bahnhof, später Picknick



Worms

Diverse Veranstaltungen 18.5. bis 10.6.



Würzburg

19.5.!, 20 Uhr Flashmob-Tanz, Wuf



Stand: 14.5., 11.30h /