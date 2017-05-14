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Rund um 17. Mai
Übersicht: Veranstaltungen zum IDAHOBIT 2026
Zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit gibt es auch in rund 50 deutschen Städten Termine wie Kundgebungen, Rainbow-Flashmobs oder Picknicks.
Mark Kamin / Sub) Eindruck vom letztjährigen IDAHOBIT in München (Bild:
- Heute, 16:45h 1 Min.
Am Wochenende werden nicht nur der Eurovision Song Contest und mehrere CSDs begangen, sondern findet am Sonntag wie jedes Jahr am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) statt teils mit unterschiedlichen Namen und Abkürzungen, so wird manchmal auch explizit Ace-Feindlichkeit erwähnt oder ein Gender-Sternchen angehangen.
In Deutschland finden am Sonntag und teils an den Tagen drumrum in rund 50 Städten Kundgebungen und weitere Veranstaltungen statt. Unten folgt eine Übersicht der Mitmach-Termine, die uns bekannt sind, Ergänzungen bitte an . An vielen weiteren Orten hängen Regenbogenflaggen etwa an Rathäusern oder am selbst am Bundestag.
Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.
Alle Termine zum 17. Mai
Aachen
15.5.!, ab 21 Uhr Solo-Party im Hotel Europa
Bamberg
14 bis 17 Uhr Infostand am Gabelmoo, danach Eröffnung der CSD-Saison im Haus der Jugend
Berlin
11 Uhr, Einweihung LSBTI-Grab- und Gedenkstätte
12 Uhr, Stand-Up-Aktion von Maneo am Nollendorfplatz (weitere am 18. in Neu-Hohenschönhausen und Neukölln sowie am 20. in Marzahn)
16 Uhr, Kundgebung auf dem Wittenbergplatz
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Queeren Aktionswoche in Lichtenberg
Darmstadt
13 Uhr Kundgebung auf der Theaterwiese und anschließend Community-Picknick
Düsseldorf
14.-17.5. Queere Tage im Schauspielhaus
18.5.!, 12 bis 13 Uhr Flaggenhissung mit Programm an der Hochschule
Eppelheim
16.5.!, Dorfpride
Erlangen
14 Uhr Kundgebung auf dem Hugenottenplatz
Essen
15.5.!, 13-18 Uhr Veranstaltung Kettwiger Straße Ecke Burgplatz
Euskirchen
16.5.!, CSD
Flensburg
CSD
Frankfurt am Main
13 bis 19 Uhr Markt der Vielfalt an der Hauptwache, dort 16.30 Uhr Love Walk zum Frankfurter Engel und 18.15 Uhr Menschenkette
Freiburg
14 bis 17 Uhr Community-Picknick im Seepark
Fulda
16.5.!, 10 bis 16 Uhr, Infostand auf der unteren Bahnhofstraße
Gardelegen
15 bis 17 Uhr Picknick auf dem Rathausplatz
Gelsenkirchen
16.5.!, CSD
Greifswald
14 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz
Halle
Kundgebung ab 14 Uhr, Marktplatz
Hamburg
18 Uhr Rainbowflash am Rathausmarkt
Hanau
Ab 11.15 Uhr Programm auf dem Marktplatz
Heidelberg
16 bis 22 Uhr Kundgebung und Picknick im Anatomiegarten, am Vormittag bereits queerer Stadtrundgang
Ingolstadt
Programm im Backstage-Restaurant
Jena
14 bis 17 Uhr Aktionen und Stände auf dem Holzmarkt
Kaiserslautern
16.5.!, 10 bis 16 Uhr Infostände in der Innenstadt
Karlsruhe
14 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz, ab 15.30 Uhr Feier 10 Jahre Queeres Jugendzentrum ebd.
Köln
Kundgebung ab 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz
Köthen
14 bis 18 Uhr Infostände und mehr im Bürgerforum
Landau
16.5.!, 10 bis 14 Uhr Infostand des Netzwerks Queere Südpfalz an der Stiftskirche, dort ab 11 Uhr Okumenischer Gottesdienst
Leverkusen
13 Uhr Kundgebung vor dem Rathaus
Magdeburg
15 bis 19 Uhr Infostände und mehr, BUNT
Mainz
Programm von 13 bis 17 Uhr auf dem Tritonplatz, später Get Together im Regenbogen-PopUp-Store ("PAULS", Emmeransstr. 3) und Regenbogen-G*ttesdienst in der St. Antonius-Kapelle
Mannheim
Kundgebung von 15 bis 16 Uhr auf dem Alten Messplatz
Memmingen
11 bis 16 Uhr Pride-Infostand am Weinmarkt
München
Ab 15 Uhr Kundgebung und anschließende Demo ab Sendlinger-Tor-Platz
Münster
10 bis 16 Uhr Infomeile in der Stubengasse
Neustrelitz
14 bis 18 Uhr Picknick im Schlossgarten
Nürnberg
16.5.!, ab 14 Uhr Kundgebung am Tugendbrunnen, ab 17.30 Uhr Demo zum Magnus-Hirschfeld-Platz
Oldenburg
Ab 14 Uhr Fahrraddemo ab Bahnhofsvorlpatz
Parchim
16.5.!, CSD
Potsdam
18.5.!, ab 12 Uhr Flaggenhissung mit Programm im Landtags-Innenhof
Quedlinburg
Ab 15.30 Uhr Infostand auf dem Markt, gegen 17 Uhr Luftballonaktion
Recklinghausen
15.5.!, Kundgebung vor dem Rathaus um 15 Uhr
Rostock
Hauptkundgebung fand bereits am 13. Mai statt, weitere Veranstaltungen siehe Webseite
Saarbrücken
15 Uhr, Workshop Gewaltprävention
Stuttgart
Demo gegen Queerfeindlichkeit ab 15.30 Uhr, Schlossplatz
Stollberg
16.5.!, CSD
Trier
Mehrere Veranstaltungen am 16. und 17. Mai
Ulm
Kundgebung ab 13 Uhr auf dem Münsterplatz
Wiesbaden
Ab 13 Uhr Infostände und 14 Redebeiträge am Bahnhof, später Picknick
Worms
Diverse Veranstaltungen 18.5. bis 10.6.
Würzburg
19.5.!, 20 Uhr Flashmob-Tanz, Wuf
Stand: 14.5., 11.30h /
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