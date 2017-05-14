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Rund um 17. Mai

Übersicht: Veranstaltungen zum IDAHOBIT 2026

Zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit gibt es auch in rund 50 deutschen Städten Termine wie Kundgebungen, Rainbow-Flashmobs oder Picknicks.


Eindruck vom letztjährigen IDAHOBIT in München (Bild: Mark Kamin / Sub)
  • Heute, 16:45h 1 Min.

Am Wochenende werden nicht nur der Eurovision Song Contest und mehrere CSDs begangen, sondern findet am Sonntag wie jedes Jahr am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) statt  teils mit unterschiedlichen Namen und Abkürzungen, so wird manchmal auch explizit Ace-Feindlichkeit erwähnt oder ein Gender-Sternchen angehangen.

In Deutschland finden am Sonntag und teils an den Tagen drumrum in rund 50 Städten Kundgebungen und weitere Veranstaltungen statt. Unten folgt eine Übersicht der Mitmach-Termine, die uns bekannt sind, Ergänzungen bitte an termine@queer.de. An vielen weiteren Orten hängen Regenbogenflaggen etwa an Rathäusern oder am selbst am Bundestag.

Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden  er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.

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Alle Termine zum 17. Mai

Aachen
15.5.!, ab 21 Uhr Solo-Party im Hotel Europa

Bamberg
14 bis 17 Uhr Infostand am Gabelmoo, danach Eröffnung der CSD-Saison im Haus der Jugend

Berlin
11 Uhr, Einweihung LSBTI-Grab- und Gedenkstätte
12 Uhr, Stand-Up-Aktion von Maneo am Nollendorfplatz (weitere am 18. in Neu-Hohenschönhausen und Neukölln sowie am 20. in Marzahn)
16 Uhr, Kundgebung auf dem Wittenbergplatz
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Queeren Aktionswoche in Lichtenberg

Darmstadt
13 Uhr Kundgebung auf der Theaterwiese und anschließend Community-Picknick

Düsseldorf
14.-17.5. Queere Tage im Schauspielhaus
18.5.!, 12 bis 13 Uhr Flaggenhissung mit Programm an der Hochschule

Eppelheim
16.5.!, Dorfpride

Erlangen
14 Uhr Kundgebung auf dem Hugenottenplatz

Essen
15.5.!, 13-18 Uhr Veranstaltung Kettwiger Straße Ecke Burgplatz

Euskirchen
16.5.!, CSD

Flensburg
CSD

Frankfurt am Main
13 bis 19 Uhr Markt der Vielfalt an der Hauptwache, dort 16.30 Uhr Love Walk zum Frankfurter Engel und 18.15 Uhr Menschenkette

Freiburg
14 bis 17 Uhr Community-Picknick im Seepark

Fulda
16.5.!, 10 bis 16 Uhr, Infostand auf der unteren Bahnhofstraße

Gardelegen
15 bis 17 Uhr Picknick auf dem Rathausplatz

Gelsenkirchen
16.5.!, CSD

Greifswald
14 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz

Halle
Kundgebung ab 14 Uhr, Marktplatz

Hamburg
18 Uhr Rainbowflash am Rathausmarkt

Hanau
Ab 11.15 Uhr Programm auf dem Marktplatz

Heidelberg
16 bis 22 Uhr Kundgebung und Picknick im Anatomiegarten, am Vormittag bereits queerer Stadtrundgang

Ingolstadt
Programm im Backstage-Restaurant

Jena
14 bis 17 Uhr Aktionen und Stände auf dem Holzmarkt

Kaiserslautern
16.5.!, 10 bis 16 Uhr Infostände in der Innenstadt

Karlsruhe
14 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz, ab 15.30 Uhr Feier 10 Jahre Queeres Jugendzentrum ebd.

Köln
Kundgebung ab 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz

Köthen
14 bis 18 Uhr Infostände und mehr im Bürgerforum

Landau
16.5.!, 10 bis 14 Uhr Infostand des Netzwerks Queere Südpfalz an der Stiftskirche, dort ab 11 Uhr Okumenischer Gottesdienst

Leverkusen
13 Uhr Kundgebung vor dem Rathaus

Magdeburg
15 bis 19 Uhr Infostände und mehr, BUNT

Mainz
Programm von 13 bis 17 Uhr auf dem Tritonplatz, später Get Together im Regenbogen-PopUp-Store ("PAULS", Emmeransstr. 3) und Regenbogen-G*ttesdienst in der St. Antonius-Kapelle

Mannheim
Kundgebung von 15 bis 16 Uhr auf dem Alten Messplatz

Memmingen
11 bis 16 Uhr Pride-Infostand am Weinmarkt

München
Ab 15 Uhr Kundgebung und anschließende Demo ab Sendlinger-Tor-Platz

Münster
10 bis 16 Uhr Infomeile in der Stubengasse

Neustrelitz
14 bis 18 Uhr Picknick im Schlossgarten

Nürnberg
16.5.!, ab 14 Uhr Kundgebung am Tugendbrunnen, ab 17.30 Uhr Demo zum Magnus-Hirschfeld-Platz

Oldenburg
Ab 14 Uhr Fahrraddemo ab Bahnhofsvorlpatz

Parchim
16.5.!, CSD

Potsdam
18.5.!, ab 12 Uhr Flaggenhissung mit Programm im Landtags-Innenhof

Quedlinburg
Ab 15.30 Uhr Infostand auf dem Markt, gegen 17 Uhr Luftballonaktion

Recklinghausen
15.5.!, Kundgebung vor dem Rathaus um 15 Uhr

Rostock
Hauptkundgebung fand bereits am 13. Mai statt, weitere Veranstaltungen siehe Webseite

Saarbrücken
15 Uhr, Workshop Gewaltprävention

Stuttgart
Demo gegen Queerfeindlichkeit ab 15.30 Uhr, Schlossplatz

Stollberg
16.5.!, CSD

Trier
Mehrere Veranstaltungen am 16. und 17. Mai

Ulm
Kundgebung ab 13 Uhr auf dem Münsterplatz

Wiesbaden
Ab 13 Uhr Infostände und 14 Redebeiträge am Bahnhof, später Picknick

Worms
Diverse Veranstaltungen 18.5. bis 10.6.

Würzburg
19.5.!, 20 Uhr Flashmob-Tanz, Wuf

Stand: 14.5., 11.30h / termine@queer.de

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