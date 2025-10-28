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Tsholding / wikipedia) m Metropol am Nollendorfplatz steigt die erste neue SchwuZ-Party (Bild:

Ein halbes Jahr nach seiner Schließung feiert der queere Kultclub Schwuz an diesem Wochenende sein Comeback im Schöneberger Club Metropol. "Mit der 'Schwuz im Metropol'-Party starten wir kulturell neu, auch wenn wir noch keinen festen neuen Standort haben", sagte der neue Vorsitzende des Schwuz-Vereins, Marcel Rohrlack, auf Anfrage.



Im vergangenen November stieg die vorerst letzte Party in den Räumen in Neukölln, nachdem die Betreiber GmbH des Schwuz Ende Juli 2025 Insolvenz angemeldet hatten (queer.de berichtete). Der Verein war Gesellschafter der Betreiber GmbH, aber nicht von der Insolvenz betroffen. Seit der Schließung wurde laut Rohrlack ein neuer Vereinsvorstand gewählt, der sich nun um den Neustart kümmert.



"Wir sind in zahlreichen Gesprächen für einen neuen Standort des Schwuz", erklärte Rohrlack. Bis ein neuer Raum gefunden sei, sammele der Verein neue Mitglieder und Geld für den Neustart. Die Einnahmen sollen in den Aufbau eines neuen Clubs fließen, sagte Rohrlack. Nach dem Metropol soll es an wechselnden Orten weitere Partys geben.



Im Metropol wird am Samstag (16. Mai) auf drei Tanzflächen mit 50 DJs und Künstler*­innen gefeiert, die alle ohne Gage auftreten. "Freut euch auf Pop, House und Techno, Trance, Karaoke und viele Show-Überraschungen auf allen Floors", sagte Rohrlack. Die Party war kurz nach der Ankündigung ausverkauft, an der Abendkasse werden aber noch ein paar Tickets angeboten. (cw/dpa)