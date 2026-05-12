Zweites ESC-Halbfinale: "Warum sind jetzt bloß noch Gays beim Eurovision?"



Søren Torpegaard wird sich auch im Finale räkeln (Bild: Corinne Cumming / EBU)

Heute, 10:28h 4 Min.

Zehn Länder haben sich am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle beim zweiten Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest für das große Finale am Samstag qualifiziert. Aus 15 Teilnehmern wurden zehn Finalisten  darunter Mitfavoritin Delta Goodrem (41) für Australien sowie die umstrittene Rumänin Alexandra Căpitănescu. Fünf Länder schieden aus, darunter auch Österreichs Nachbarland, die Schweiz.



Delta Goodrem elektrisiert die Stadthalle



Den emotionalen Höhepunkt des Abends lieferte die australische Sängerin und Schauspielerin Delta Goodrem. Im goldenen Abendkleid steigerte sie ihre Powerballade "Eclipse" zur mitreißenden Dance-Hymne im Goldregen  und ließ dabei keine Mittel ungenutzt: Goodrem trat an den goldenen Flügel auf der Bühne, spielte und sang, stieg schließlich auf das Instrument und wurde von einer Hebebühne emporgehoben.

Für Australien steht besonders viel auf dem Spiel: Die beiden vergangenen Beiträge von Electric Fields und Go-Jo waren bereits im Halbfinale gescheitert. Goodrems Qualifikation beendet diese Durststrecke für den ESC-begeisterten Kontinent.



Kontroverse um rumänischen Beitrag



Nicht minder beachtet, aber aus anderen Gründen: Alexandra Căpitănescus Song "Choke Me" hatte im Vorfeld für Debatten gesorgt. Der Titel  auf Deutsch "Würge mich"  wurde als Verharmlosung einer Sexualpraktik kritisiert (queer.de berichtete). Die Sängerin wies diesen Vorwurf zurück und qualifizierte sich letztlich als eine der Topfavoritinnen des Abends.



Auch der offen schwule Däne Søren Torpegaard Lund überzeugte Jury und Publikum mit seiner eingängigen Nummer "Før vi går hjem" und zog ins Finale ein. Der 27-Jährige erklärte bereits im Vorfeld, er wolle mit seinem Beitrag auch queere Sichtbarkeit zeigen.

M statt LGBTQIA+

Ein Zwischeneinspieler während der Show behandelte auch die Frage, warum der ESC unter queeren Menschen so beliebt ist. Moderatorin Victoria Swarovski beantwortete als "Professor Eurovision" die Frage: "Warum sind jetzt bloß noch Gays beim Eurovision?" Daraufhin erklärte Swarovski, dass nur acht der 72 Sieger-Acts beim ESC offen queer gewesen seien. Außerdem rief sie zur Offenheit auf, weil wir ja alle eine große Familie seien  und dass man die Buchstaben LGBTQIA+ irgendwann vielleicht durch ein H für Human ersetzen könne  oder wie es der deutsche Kommentator Thorsten Schorn ausdrückte, durch M für Mensch. "Aktuell geht es bei LGBTQIA+ ja auch um die Sichtbarkeit", so Schorn weiter.



Der Einspieler wurde in vielen Ländern nicht gezeigt, weil er in die vorgeplanten Werbeflächen fiel, auch beim ORF. Auch die werbefreie BBC schaltete sich weg und zeigte eigenproduzierten Content. Unter anderem der schwedische Kommentator soll hingegen kritisiert haben, der Beitrag habe den Ton nicht getroffen.



So I guess this is one of the parts from the ad break video that upset both the Swedish and Finnish commentators.



And I can see why. Talking about replacing the letters with just one. "H  for human". Well.



You can hear Swedish commentator's reaction in the end.#Eurovision pic.twitter.com/rtWnEVK9pU N  (@BumbacComeback) May 14, 2026 / BumbacComeback

Außerdem für das Finale qualifizierten sich Albaniens Song für die Mutter (Alis, "Nân"), Bulgarien (Dara, "Bangaranga"), Malta (Aidan, "Bella"), Norwegen (Jonas Lovv, "YA YA YA"), Tschechien (Daniel ika, "Crossroads"), die Ukraine (Leléka, "Ridnym") und Zypern (Antigoni, "Jalla").



Neu an diesem ESC-Jahrgang: Über das Weiterkommen entschied nicht mehr allein das Publikum. 50 Prozent der Punkte vergaben in diesem Jahr wieder die nationalen Jurys  ein Regelwerk, das zuletzt nur im Finale galt.

Moderator*innen-Parodie sorgt für Stirnrunzeln

Für reichlich Gesprächsstoff hatte zu Beginn der Show bereits das Moderator*innen-Duo gesorgt. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski eröffneten das zweite Halbfinale mit einer Parodie auf JJs ESC-Siegerbeitrag "Wasted Love"  inklusive Segelschiff-Requisite, versehentlichem Schlag gegen den Schiffsmast und Wasserspielchen.



Der offe queere Vorjahressieger JJ, bürgerlicher Name Johannes Pietsch, trat am Ende des Halbfinales dann selbst außer Konkurrenz auf und präsentierte seinen neuen Titel "Unknown". Auch Österreichs diesjähriger Kandidat COSMÓ, Frankreichs Monroe  mit 17 Jahren jüngste Teilnehmerin des Wettbewerbs  und der britische Beitrag "Eins, zwei, drei" von Look Mum No Computer sorgten für ESC-Atmosphäre ohne Qualifikationsdruck. "Eins, zwei, drei" ist laut Wettbüros übrigens der Favorit auf den letzten Platz.

25 Final-Acts stehen fest



Mit den zehn qualifizierten Acts aus dem zweiten Halbfinale ist das Teilnehmerfeld für den ESC-Finaltag komplett. Die Topfavoriten Finnland und Griechenland hatten die Hürde bereits beim ersten Halbfinale am Dienstag genommen. Deutschland ist mit Sarah Engels (33) und "Fire" als Nicht-Qualifikationsland automatisch für das Finale gesetzt  und wird ganz am Anfang als zweiter Act beim Finale auftreten (queer.de berichtete). Insgesamt treten am Samstag 25 Acts in der Wiener Stadthalle gegeneinander an (live ab 21 Uhr im Ersten).



Das zweite Halbfinale sahen 880.000 Menschen im Minisender One. Das erste Halbfinale verfolgten noch 920.000 Zuschauer*innen. Immerhin: Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 12,9 Prozent  und damit weit über dem Senderdurchschnitt. Nur "Germany's Next Topmodel" war in dieser Altersgruppe erfolgreicher. (spot/cw)