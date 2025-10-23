Legerer Look: Miley Cyrus kommt in Jeans zur Modenschau

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  • Heute, 12:02h 2 Min.

Miley Cyrus zeigt sich lässig in Denim (Bild: IMAGO / ABACAPRESS)

Miley Cyrus (33) ist bei der Modenschau "Dior Cruise 2027" in Los Angeles in einem schlichten, legeren Look aufgetaucht. Während Stars wie Sabrina Carpenter (27) oder Anya Taylor-Joy (30) das Event in glamourösen Roben besuchten, setzte die Sängerin auf ein Jeans-Outfit.

Ihr Denim-Look bestand aus einer hellblauen Bluse, die die 33-Jährige weit aufgeknöpft trug, sowie einer ebenfalls hellen Jeanshose. Cyrus ergänzte ihren lässigen Auftritt mit schwarzen, spitzen Pumps, einer großen Sonnenbrille und einer schwarzen Handtasche. Die Grammy-Gewinnerin trug ihre blonden Haare offen und in leichte Wellen frisiert.

/ voguemagazine
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Miley Cyrus wird auf dem Walk of Fame geehrt

Schon in Kürze steht ein weiterer, großer Auftritt für Miley Cyrus an. Sie wird am kommenden Freitag, dem 22. Mai, ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten (queer.de berichtete). Die Schauspielerin Anya Taylor-Joy und die Modedesignerin Donatella Versace werden bei der Verleihungszeremonie sprechen, hieß es vorab.

"Miley hat sich diese Ehrung redlich verdient, da sie die Unterhaltungsbranche nachhaltig geprägt hat", erklärte Ana Martinez, Produzentin des Walk of Fame, laut US-Medien in einer Stellungnahme. "Generationen junger Mädchen sind damit aufgewachsen, ihre Entwicklung mitzuverfolgen, und haben sich von ihrem Werdegang und ihrer furchtlosen Kreativität inspirieren lassen."

Miley Cyrus feierte ihren Durchbruch mit der Fernsehserie "Hannah Montana". Die Schauspielerin und Sängerin hatte zudem zwei Nummer-eins-Hits in den Billboard Hot 100  "Wrecking Ball" und "Flowers"  und gilt als Mode-Ikone. Mit verschiedenen Organisationen engagiert sie sich zudem für soziale Zwecke. 2016 outete sich die Sängerin als pansexuell (queer.de berichtete). (spot/cw)

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