US-Pastor: "Liberalismus" macht Männer schwul



In Dale Partridges Welt gibt es offenbar nur gute Christen und böse liberale Schwule

Heute, 14:17h 2 Min.

Der bekannte evangelikale US-Pastor Dale Partridge hat behauptet, dass "Liberalismus" Männer schwul mache. Der 41-Jährige betonte dies in einem kürzlich veröffentlichten Online-Video, in dem er einen Ausschnitt einer rechten Waffenaktivistin zeigt, die einem Studenten auf einer Demo gegen Abschiebungen vorwirft, ein Faschist zu sein. Daraufhin erklärte Partridge: "Liberalismus macht Männer nicht nur schwul, er macht sie auch unfähig zu denken, okay? Liberalismus ist so etwas wie feminisierte Politik. In dem Moment, in dem man sie mit Gleichsetzungen konfrontiert oder sie in Kategorien denken lässt, schalten sie ab."

"Liberalismus" hat in den USA eine etwas andere Bedeutung als Europa. Dort wird das Wort von der politischen Rechten oft als Kampfbegriff gegen alles verwendet, was ihnen als links oder "woke" erscheint. Eine "liberale Wirtschaftspolitik" ist demnach eine "linke Wirtschaftspolitik".

Feminismus ist laut Partridge "eine Form von Transgenderismus"

Partridge hat bereits wiederholt mit gewagten Thesen über queere Menschen gesprochen. Anfang des Jahres erklärte der Pastor in einem anderen Video, Feminismus sei "eine Form von Transgenderismus", weil er "Frauen dazu bringt, ihre Weiblichkeit abzulehnen, um Eigenschaften von Männern anzunehmen". Im selben Atemzug behauptete er außerdem, die feministische Bewegung mache Männer "schwach und ziellos", weil sie ihnen die Fähigkeit nehme, Frauen zu kontrollieren. "Sie haben Angst vor der Ehe, weil sie Angst vor feministischen Scheidungsgerichten haben", sagte er. Frauen, die Führungspositionen übernehmen würden und kein "sanftes Wesen" hätten, seien demnach eine "Perversion".



Der Begriff "Transgenderismus" ist eine Erfindung der politischen Rechten, um die Existenz von trans Menschen zu leugnen oder die Anerkennung ihrer Identität in Frage zu stellen. In den USA wird er auch von der katholischen Kirche verwendet (queer.de berichtete). Auch in Deutschland ist der Anglizismus eingezogen: Die AfD wählte etwa für die Berlin-Wahl einen Kandidaten, der offen dazu aufruft, den "Transgenderismus" auszulöschen (queer.de berichtete).



Dale Partridge ist Gründer des christlichen Medienhauses Relearn.org und Leiter der King's Way Bible Church in Arizona. Über seine Podcasts oder via Youtube erreicht er Millionen von Menschen. Er gilt als einflussreiche Stimme im konservativen, evangelikalen Umfeld der USA. Er hat mehrere Bücher verfasst, darunter "The Manliness of Christ" (Die Männlichkeit Christi) und das Kinderbuch "Jesus and My Gender" (Jesus und mein Geschlecht). In letzterem erklärt er, gläubige Jungen müssten stark und gläubige Mädchen müssten anmutig sein, ansonsten lebten sie unchristlich. (cw)