Unerlaubte Bildnutzung? Samsung weist Vorwürfe von Dua Lipa zurück

Heute, 14:37h 2 Min.

Samsung hat die Vorwürfe der britisch-albanisch-kosovarische Sängerin und Songwriterin Dua Lipa (30) wegen einer angeblich unerlaubten Nutzung eines Fotos zurückgewiesen. "Das Bild von Dua Lipa wurde im Jahr 2025 verwendet, um Inhalte von Drittpartnern darzustellen, die auf Samsung TVs verfügbar sind", heißt es in einem Statement des Elektronikkonzerns. Das Foto sei ursprünglich von einem Content-Partner geliefert worden. Samsung habe das Foto erst genutzt, als dieser versichert habe, alle notwendigen Rechte eingeholt zu haben  "einschließlich der Nutzung auf Verkaufsverpackungen".



Weiter erklärt das Unternehmen, man habe "großen Respekt vor Dua Lipa sowie vor dem geistigen Eigentum" von Künstler*­innen. "Samsung sucht aktiv den Austausch mit Dua Lipa und ihrem Team und ist offen für eine konstruktive Lösung", endet das Statement.



Dua Lipa fordert mindestens 15 Millionen Dollar



Hintergrund ist eine Klage der Sängerin in den USA. Darin wirft sie Samsung vor, ein Foto von ihr ohne Zustimmung für Werbezwecke verwendet zu haben (queer.de berichtete). Die Aufnahme soll auf Verpackungen von TV-Geräten abgebildet worden sein, die in den USA ausgeliefert wurden. Die Aufnahme stammt demnach der Klage zufolge aus dem Backstage-Bereich des Austin City Limits Music Festivals 2024. Die Vorwürfe umfassen Urheberrechtsverletzung, Markenrechtsverletzung sowie die Verletzung des Persönlichkeitsrechts.



In den Gerichtsdokumenten heißt es "Variety" zufolge, Samsung habe auf Forderungen zur Entfernung des Bildes "abweisend und gleichgültig" reagiert und es weiterhin genutzt. Dua Lipa fordert mindestens 15 Millionen US-Dollar Schadensersatz sowie die Unterlassung der weiteren Verwendung des Fotos. (spot/cw)