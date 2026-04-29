Gestern, 19:50h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen zum 15. Juli 2026 für das psychologische / psychotherapeutische Behandlungsangebot für LSBTI* Geflüchtete:



Eine:n psychologische:n Psychotherapeut:in / Psycholog:in

(15-30 Std/W.)



Aufgaben:

● Durchführung psychologischer Beratungsgespräche zur Stabilisierung und Kriseninterventionen

● Durchführen von offenen Sprechstunden zum Erstkontakt

● Erstellen von Stellungnahmen und psychologische Berichte in aufenthaltsrechtlichen Verfahren

● Durchführung psychotherapeutischer Einzelgespräche mit LSBTI* Geflüchteten

● Erstellen von Verlaufsdokumentationen und Diagnostik

● Enge Zusammenarbeit mit multiprofessionellem Team

● Co-Leitung psycho-edukativer Gruppenangebote



Voraussetzungen:

● Abgeschlossenes Studium der Psychologie (Diplom oder Master), Berufs-/Praxiserfahrung

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher), Sprachkenntnisse in Englisch (B2 oder höher)

● Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit LSBTI* sensiblen Sprachmittlungen

● Bereitschaft zur sektorenübergreifenden Zusammenarbeit mit weiteren Psychotherapeut:­innen Jurist:­innen und Sozialarbeiter:­innen

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

● Approbation als psychologische:r Psychotherapeut:in mit Fachkundenachweis in einem Richtlinienverfahren oder weit fortgeschrittener Ausbildung in Richtlinienverfahren.

● Erfahrungen in der psychologischen/psychotherapeutischen Arbeit mit Geflüchteten LSBTI*

● Fortbildung in Psychotraumatologie, Traumatherapie, oder vergleichbar

● Kenntnisse der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungslandschaft

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen (z.B. Arabisch, Farsi, Türkisch oder Georgisch)



Wir bieten:

● unbefristeter Arbeitsvertrag

● Eingruppierung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation zwischen EG 11 und EG13

● 30 Urlaubstage und JobTicket

● Mitarbeit in einem diversen Team

● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte mit Kennwort 2026-A3-05 bis zum 07. Juni 2026 per Mail an



Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin wenden unter