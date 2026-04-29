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  • Gestern, 19:50h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen zum 15. Juli 2026 für das psychologische / psychotherapeutische Behandlungsangebot für LSBTI* Geflüchtete:

Eine:n psychologische:n Psychotherapeut:in / Psycholog:in
(15-30 Std/W.)

Aufgaben:
● Durchführung psychologischer Beratungsgespräche zur Stabilisierung und Kriseninterventionen
● Durchführen von offenen Sprechstunden zum Erstkontakt
● Erstellen von Stellungnahmen und psychologische Berichte in aufenthaltsrechtlichen Verfahren
● Durchführung psychotherapeutischer Einzelgespräche mit LSBTI* Geflüchteten
● Erstellen von Verlaufsdokumentationen und Diagnostik
● Enge Zusammenarbeit mit multiprofessionellem Team
● Co-Leitung psycho-edukativer Gruppenangebote

Voraussetzungen:
● Abgeschlossenes Studium der Psychologie (Diplom oder Master), Berufs-/Praxiserfahrung
● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten
● Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher), Sprachkenntnisse in Englisch (B2 oder höher)
● Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit LSBTI* sensiblen Sprachmittlungen
● Bereitschaft zur sektorenübergreifenden Zusammenarbeit mit weiteren Psychotherapeut:­innen Jurist:­innen und Sozialarbeiter:­innen
● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel
● sicherer Umgang mit MS Office

Erwünscht:
● Approbation als psychologische:r Psychotherapeut:in mit Fachkundenachweis in einem Richtlinienverfahren oder weit fortgeschrittener Ausbildung in Richtlinienverfahren.
● Erfahrungen in der psychologischen/psychotherapeutischen Arbeit mit Geflüchteten LSBTI*
● Fortbildung in Psychotraumatologie, Traumatherapie, oder vergleichbar
● Kenntnisse der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungslandschaft
● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*
● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen (z.B. Arabisch, Farsi, Türkisch oder Georgisch)

Wir bieten:
● unbefristeter Arbeitsvertrag
● Eingruppierung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation zwischen EG 11 und EG13
● 30 Urlaubstage und JobTicket
● Mitarbeit in einem diversen Team
● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

Aussagekräftige Bewerbungen
bitte mit Kennwort 2026-A3-05 bis zum 07. Juni 2026 per Mail an jobs@schwulenberatungberlin.de

Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin wenden unter s.bruederlin@schwulenberatungberlin.de

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