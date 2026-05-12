Queer Cannes Diary, Teil 1: So queer war die Croisette noch nie

Von

Heute, 16:15h 5 Min.

Hollywood mag in diesem Jahr an der Croisette unterrepräsentiert sein  das queere Kino ist es nicht. Im Gegenteil: Allein den Zahlen nach waren die Filmfestspiele von Cannes noch nie so queer wie 2026 (queer.de berichtete). Insgesamt 21 Filme konkurrieren um die Queer Palm, so viele wie nie zuvor. Darunter sieben der insgesamt 22 Wettbewerbsbeiträge, die lesbische, schwule, bisexuelle oder trans Identitäten und Begehren verhandeln und um die Goldene Palme konkurrieren.



Zwischen dem spanischen Altmeister Pedro Almodóvar, dem US-amerikanischen Indie-Regisseur Ira Sachs, dem belgischen Cannes-Liebling Lukas Dhont und jüngeren Stimmen wie Filmemacher*in Jane Schoenbrun wird das Festival fast zwangsläufig zu einem Seismografen dafür, wo das queere Kino derzeit steht  zwischen Arthouse-Prestige, politischem Debattenbeitrag und popkulturellem Ereignis.

Ein erstes Highlight: "La Vie d'une Femme"

Schon zum Wettbewerbsauftakt liefen zwei Filme, die auf sehr unterschiedliche Weise queere Perspektiven verhandeln. Während das japanische Drama "Nagi Notes" seine queeren Untertöne eher beiläufig mitschwingen lässt, war mit "La Vie d'une Femme" ("A Woman's Life") zugleich eines der ersten Highlights im Rennen um die Queer Palm zu sehen.



Dabei interessiert sich die französische Regisseurin und Autorin Charline Bourgeois-Tacquet ganz genau für das, was der Titel ankündigt: das Leben einer Frau  wobei hier natürlich bereits eine programmatische Wertung der erstaunlichen Menge an Erwartungen, Rollen und Zuständigkeiten mitschwingt, die darin gleichzeitig Platz finden sollen.



Mit einer Mischung aus Erschöpfung, Präzision und trotzigem Kampfgeist spielt Léa Drucker diese Gabrielle, die als Gesichtschirurgin in einem chronisch unterfinanzierten Pariser Krankenhaus nicht nur operiert, sondern permanent versucht, ein brüchiges System am Laufen zu halten.



In zehn Kapiteln beobachtet "La Vie d'une Femme" mit angenehmer Ruhe, wie sich ein solches Leben verschiebt, bisweilen erschöpft, und wieder neu sortiert. Große Dramen interessieren Charline Bourgeois-Tacquet dabei kaum. Stattdessen begleitet sie Gabrielle zwischen Klinikalltag, der Pflege ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter und dem permanenten Versuch, allen Erwartungen gerecht zu werden.



Szene aus "La vie d'une femme" (Bild: Festival de Cannes)

Zum eigentlichen Zentrum wird schließlich die Affäre mit der Romanautorin Frida (Mélanie Thierry), die Gabrielle zunächst aus Recherchegründen im Krankenhaus begleitet. Frida ist deutlich jünger, aber vor allem aufmerksamer gegenüber Gabrielle als es ihr Umfeld ist.



Bourgeois-Tacquet inszeniert diese Annäherung mit einer sinnlichen Offenheit, bei der sich der Gedanke aufdrängt, ob sich das lesbische Kino womöglich endgültig von den alten Blickmustern emanzipiert hat: Die Intimität zwischen beiden Frauen wirkt weder stilisiert noch demonstrativ "mutig", sondern erstaunlich gegenwärtig und realitätsnah  schön- ungeschönte Körper eingeschlossen.



Permanente Reizüberflutung: "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"



Deutlich greller, lauter und sichtbar verliebter in den eigenen Kultstatus geht es dagegen im wohl meistdiskutierten queeren Festivalbeitrag dieses Jahrgangs zu: "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" sorgte bereits vor Beginn für Aufmerksamkeit, nicht zuletzt weil darin mit Hanna Einbinder ("Hacks") und Gillian Anderson ("Akte X") zwei Generationen queerer Popkultur aufeinandertreffen.



Vor allem aber ist Filmemacher*in Jane Schoenbrun spätestens seit "I Saw the TV Glow" zu einer Art Indie-Ikone geworden  besonders für ein jüngeres Publikum, für das Identität, Internetkultur und Genre-Nostalgie zusammengehören. In Cannes äußerte sich das etwa in selbst für die Croisette ungewöhnlich langen Last-Minute-Schlangen.



Wer Jane Schoenbruns Vorgängerfilm mochte, dürfte auch an "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", der die Nebensektion "Un Certain Regard" eröffnete, großen Gefallen finden. Im Grunde variiert der Film erneut die Idee, von der Bedeutung von Film und Fernsehen für queere Selbstbilder zu erzählen  diesmal allerdings nicht über TV-Serien der 1990er Jahre à la "Buffy", sondern über die blutigen Teen-Slasher der 1970er und 1980er Jahre.



| Direktlink | Trailer "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

Wenn Hanna Einbinder als queere Nachwuchsregisseurin ein transphob gealtertes Horrorfranchise neu beleben soll und dabei auf eine mit herbem Südstaatenakzent sprechende Gillian Anderson als ikonisches "Final Girl" früherer Tage trifft, hat das zunächst durchaus seinen Charme. Doch wo die obsessive Detailverliebtheit und die bizarren Einfälle anfangs noch faszinieren, verliert sich auch dieser Film zunehmend in Metaebenen, Querverweisen und selbstreflexiven Gedankenschleifen.



Alles scheint gleichzeitig Bedeutung vermitteln zu wollen  oder gerade auch nicht. So genau kann man das irgendwann nicht mehr sagen, die permanente Reizüberflutung führt schließlich in ein Gefühl der Beliebigkeit. Den Reaktionen in Cannes nach zu urteilen, dürfte darin allerdings auch ein Teil der Faszination liegen: "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" wirkt bereits jetzt wie ein exzentrische Mitternachtsfilm, der seine Kultgemeinde schon hier an der Croisette versammelt hat.

Elegantes Drama: "Vaterland"

Ein wesentlich stillerer, aber nicht minder faszinierender Gegenpol dazu ist "Vaterland" von Paweł Pawlikowski, das bislang wohl eleganteste Wettbewerbsdrama dieser ersten Festivaltage. Die Geschichte der Literatenfamilie Mann ist zwar auch eine Geschichte queerer Sehnsüchte, doch Pawlikowski macht daraus nie ein offensives Thema. Ihn interessiert vielmehr die Reise des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann (Hans Zischler) durch das geteilte Nachkriegsdeutschland von 1949  ein Land zwischen verdrängter Schuld, ideologischer Neuordnung und alter Grausamkeiten in neuem Gewand.



Begleitet wird Thomas Mann dabei von seiner Tochter Erika, die Sandra Hüller mit kontrollierter Schärfe verkörpert: Eine Frau, die seine Reden korrigiert, Termine organisiert, dem Vater morgens die Kleidung herauslegt und doch permanent auf Abstand vom großen Genius bleiben muss. Noch stärker schwebt die Tragik Klaus Manns (August Diehl) über dem Film, der sich hier einsam und verbittert das Leben nimmt, während der Vater weiter Reden über Humanismus und deutsche Verantwortung hält.



| Direktlink | Official Clip "Fatherland"

Darin liegt die eigentliche Größe von "Vaterland": In der Frage, wie virulent der deutsche Hang zur Disziplin, der Pflichtgedanke und emotionale Verdrängung selbst im aufgeklärten Bildungsbürgertum ist  und welche fatalen Spuren das in einer Familie hinterließ, die nach außen als moralische Instanzen eines neu entstehenden Deutschlands umworben wurde.



Vielleicht bleibt von diesen ersten Tagen deshalb vor allem hängen, wie selbstverständlich sich all diese queeren Perspektiven nebeneinander behaupten: das intime Porträt einer Frau mittleren Alters zwischen Erschöpfung und Selbstbehauptung, der überdrehte Meta-Slasher, das strenge Nachkriegsporträt. Queerer Text und Subtext sind jedenfalls ein ganz selbstverständlicher Teil dieses Festivals.