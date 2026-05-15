Sarah Engels nach dem ESC: "Seid nicht traurig, seht das Positive"

Heute, 16:12h 3 Min.

Sarah Engels (33) hat beim 70. Eurovision Song Contest in Wien keine Schützenhilfe vom Publikum bekommen  und trotzdem kommt sie mit einem Lächeln zurück. Auf dem Rückweg vom Finale meldete sich die Sängerin per Instagram-Story bei ihren Fans und ließ die Nacht noch einmal Revue passieren. Klar, nüchtern, aber mit echter Wärme.



"Was ein unfassbar krasser Abend", so Engels gleich zu Beginn  und dann räumte sie den Elefanten im Raum direkt aus dem Weg: das Ergebnis. Deutschland hatte Platz 23 von 25 Teilnehmer*innen belegt, vom Publikum gab es null Punkte, von den Jurys immerhin zwölf. Engels weiß, wie das klingt. Und sie zieht trotzdem eine ganz andere Bilanz.

Sarah Engels: "Vor 180 Millionen Menschen singen"

"Das Ranking ist für mich komplett egal", sagte Engels in der Story  und das klang nicht wie eine Schutzbehauptung, sondern wie ihre echte Überzeugung. Stattdessen rückte sie in den Mittelpunkt, was ihr an diesem Abend wirklich etwas bedeutete: "Ich durfte vor 180 Millionen Menschen singen und performen. Meinen Song, der so oft aktuell gestreamt wird." Für sie sei das der eigentliche Erfolg  zusammen mit dem Rückenwind, den sie in den Tagen zuvor aus Deutschland gespürt habe.



"Ich möchte wirklich sagen: Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, das bleibt so", appellierte die Sängerin an ihre Community. Und sie fügte hinzu, was sie sich für die Zukunft wünscht  nicht nur für sich: Auch in den kommenden Jahren sollten die Künstler*innen, die Deutschland beim ESC vertreten, von diesem Support profitieren. "Das gibt einem unfassbar viel Energie."



Voller Einsatz, klare Haltung



Was Engels an diesem Abend in Wien zeigte, hatte nichts mit Halbherzigkeit zu tun. Engels trat als zweite Startnummer auf, lieferte mit "Fire" eine handwerklich saubere Performance mit Feuer, Choreografie und einem spektakulären Fall nach hinten in die Arme ihrer Tänzerinnen. In ihrer Story zog sie dann das persönliche Fazit: "Alles, was in meiner Macht, in meiner Hand lag, da habe ich eine Million Prozent gegeben. Ich habe so viel Leidenschaft, so viel Schweiß, so viel Arbeit da reingesteckt."



Für ihr Team fand sie ebenfalls warme Worte: "Ich glaube, ich habe das tollste Team um mich herum gehabt. Meine Mädlsgruppe  wir hätten einfach nicht mehr machen können." Das Ergebnis, so Engels, liege letztlich außerhalb des eigenen Einflussbereichs. "Man steckt nicht drin."

Die "Moulin Rouge"-Bühne wartet schon

Engels nimmt das Ergebnis offenbar nicht persönlich, sondern richtet den Blick souverän nach vorne. "In zwei Tagen werde ich wieder auf der 'Moulin Rouge'-Bühne stehen und als Satin von oben von der Decke schweben. Ich werde auf Tour gehen."



Das Fundament, auf dem sie steht, wirkt stabil. "Meine Familie wird mich trotzdem morgen in den Arm nehmen und genauso lieben wie gestern und kein Stück anders." Und mit dieser Gewissheit schloss Engels ihre Botschaft an die Fans: "Deutschland, seid nicht traurig, sondern seht das Positive. Dass man immer was erreichen kann, wenn man an seine Träume glaubt. Die kleine Sarah ist trotzdem stolz und ich hab euch alle lieb." (cw/spot)