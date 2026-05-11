Es begann mit einer Knutscherei im Club: "Nessi" ist verliebt

Heute, 19:40h 3 Min.

Eigentlich war Vanessa "Nessi" Borck gar nicht auf Partnerinnen-Suche. Keine Dating-App, keine romantischen Pläne  und trotzdem hat sie gefunden, was sie sich wohl am sehnlichsten gewünscht hat. In ihrer neuen Show "Nessi in Love" gibt die lesbische Influencerin nun erstmals intime Einblicke in das Kennenlernen, das alles verändert hat.



| Direktlink | Die aktuelle zweite Folge von "Nessi in Love" auf YouTube

Begonnen hatte alles unspektakulär: mit einer unverbindlichen Knutscherei im Club. "Wir hatten eine Anziehung zueinander und dann haben wir rumgeknutscht. Aber das war nur eine Partyknutscherei", erklärt Nessi in ihrer Show. Als ihre heutige Freundin ihr kurz danach schrieb, sie hoffe, "keine falschen Hoffnungen gemacht" zu haben, hakte Nessi die Sache innerlich ab. Bis die andere sich mitten in der Nacht wieder meldete.

Vom Knutschen zur Liebe

Nach Nessies Ausscheiden bei "Let's Dance" überschlugen sich die Ereignisse. Fünf Tage zusammen, dann wieder Abstand, dann wieder fünf Tage beeinander  ein "exzessives Dating", wie sie es selbst nennt. "Du siehst dich nicht nur ein, zweimal kurz, sondern wir haben dann direkt so full in  direkt fünf Tage miteinander verbracht und dann wieder drei, vier Tage Pause."



Den Wendepunkt kennt Nessi auf die Minute genau. "Mein Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich mich schon in sie verliebt habe, war unser Sushi Date am Dom." Jemand kam mit einem Roller vorbei und rief: "Boah, diese Verliebten hier." In diesem Augenblick habe Nessi es gewusst, sagte aber nichts, um ihr Gegenüber nicht zu überfordern. Sie war froh, dass die andere es schließlich als Erste aussprach. "Sie hat gestern zu mir gesagt, dass sie sich bisschen in mich verliebt hat und ich habe gesagt, dass ich mich auch verliebt habe", sagt Nessi in ihrem Videotagebuch Mitte März. Kurz danach folgte die offizielle Frage: "Ich habe sie gefragt, ob sie meine Freundin werden möchte und sie hat ja gesagt."

Es wird ernst

Livi, Nessies Tochter, hat die neue Partnerin inzwischen auch kennengelernt. Laut "Bild" haben die beiden direkt am ersten Tag zusammen eine Höhle gebaut und geturnt  es habe "total natürlich funktioniert".



So schön das alles ist, leicht ist es nicht. Mehr als 500 Kilometer trennen die zwei derzeit, Berlin gegen Köln. Doch das Thema Zusammenziehen steht bereits im Raum. Wegen Tochter Livi möchte Nessi aber noch ein paar Jahre in Berlin bleiben, bis das Kind eingeschult ist. Danach sei sie offen für alles. Partnerinnen-Ring und -Armband tragen die beiden bereits, auch die drei großen Worte sind schon gefallen. Und die Hoffnungen sind groß, wie Nessi verrät: "Ich weiß, sie ist nicht meine erste Liebe  aber ich hoffe meine letzte." (cw/spot)