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Kommentar

IDAHOBIT 2026: Warum Sichtbarkeit wichtig bleibt

Eine offene Gesellschaft lebt davon, dass unterschiedliche Menschen und Themen ihren Platz im öffentlichen Raum haben. Doch kaum hängen Regenbogenfahnen an Rathäusern, hagelt es Hasskommentare.


Zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) wurde auch vor dem Rathaus in Andernach eine Regenbogenfahne gehisst (Bild: Stadtverwaltung Andernach / Elline Köckritz)
  • Von Herbert Cartus
    Gestern, 21:29h 3 Min.

Nun geht sie wieder los: die Zeit der CSDs und Pride-Veranstaltungen. In vielen Städten wird demonstriert, gefeiert, diskutiert. Für die einen ist es eine politische Demonstration, für andere ein Fest der Vielfalt. Manche streiten darüber, ob ein CSD eher Demo oder eher Party sein sollte. Meine persönliche Meinung: Warum nicht beides? In vielen Städten funktioniert genau das sehr gut.

Was mich allerdings jedes Jahr aufs Neue beschäftigt, ist ein anderes Phänomen  die Kommentare und Diskussionen in sozialen Netzwerken. Kaum hängen  wie aktuell zum heutigen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT)  Regenbogenfahnen an vielen Rathäusern oder werden Fußgängerüberwege bunt gestaltet, melden sich sofort die gleichen Stimmen zu Wort. Da ist von "Steuerverschwendung" die Rede, von angeblicher "Ideologie" oder davon, dass Kommunen das Geld lieber für andere Dinge ausgeben sollten.

Queere Menschen verlangen keine "Sonderrechte"


Gastautor Herbert Cartus (Bild: privat)

Oft sind es dieselben Menschen, die sich über jede sichtbare Form von Vielfalt aufregen. Manche provozieren bewusst, andere verbreiten Halbwissen oder versuchen, Stimmung gegen queere Menschen zu machen. Dabei wird häufig völlig ignoriert, worum es beim CSD und erst recht beim IDAHOBIT überhaupt geht.

Queere Menschen verlangen keine "Sonderrechte". Ein Pride-Festival ist kein Angriff auf andere Menschen, und niemandem wird dadurch etwas weggenommen. Es geht um Sichtbarkeit, um Respekt und um das Recht, ohne Angst, Diskriminierung oder Ausgrenzung leben zu können.

Kommunen zeigen das ganze Jahr über Haltung

Städte und Gemeinden zeigen das ganze Jahr über Haltung zu unterschiedlichsten gesellschaftlichen Themen. Im öffentlichen Raum finden regelmäßig Veranstaltungen, Aktionen und Gedenktage verschiedenster Vereine, Initiativen und gesellschaftlicher Gruppen statt:

● Veranstaltungen gegen Rassismus und Antisemitismus
● Friedens- und Solidaritätskundgebungen
● Integrations- und Begegnungsfeste
● Aktionen für Inklusion und Barrierefreiheit
● Kultur-, Vereins- und Stadtfeste
● Benefizaktionen sozialer Organisationen
● Angebote für Familien, Senior*­innen und Jugendliche
● Demokratie- und Menschenrechtsinitiativen
● Gedenkveranstaltungen für Opfer von Gewalt und Krieg

Die Regenbogenfahne steht für Menschenwürde, Vielfalt und Respekt

All das wird sichtbar gemacht  und das ist auch gut so. Denn eine offene Gesellschaft lebt davon, dass unterschiedliche Menschen und Themen ihren Platz im öffentlichen Raum haben.

Eine Regenbogenfahne am Rathaus oder ein Christopher Street Day nehmen niemandem etwas weg. Sie stehen schlicht für Menschenwürde, Vielfalt und gegenseitigen Respekt.

Und vielleicht täte uns gesellschaftlich manchmal etwas mehr Gelassenheit gut. Nicht jede Regenbogenfahne ist ein Angriff auf andere Werte. Oft ist sie einfach nur ein Zeichen dafür, dass alle Menschen dazugehören sollen.

Genau diese Vielfalt macht unsere Gesellschaft menschlich und lebendig.

Wöchentliche Umfrage
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    Nein, in meiner Nähe gibt es keine Veranstaltungen
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