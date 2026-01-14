Georgina Fleur zittert vor dem "wiederkehrenden Pickel" Sam Dylan

Gestern, 22:42h 3 Min.

Kader Loth (53) hört die "Stimme des Teufels". Über die Lautsprecher der Sala droht der in der letzten Folge von "Kampf der RealityAllstars" (bei RTLzwei und bei RTL+) ausgeschiedene Serkan Yavuz (33) mit einer Rückkehr. Aber nicht nur Kaders Erzfeind ist zu hören, sondern auch drei weitere rausgeflogene Stars. Neben den Stimmen von Paco Herb (30) und Giuliana Farfalla (30) ertönt auch die von Sam Dylan (41). Der attackiert akustisch nicht nur Georgina Fleur (36), die ihn für ein Safety-Ticket verkauft hat, sondern auch die "blonde Motte" Emmy Russ (26). Für Georgina ist Sam wie ein "immer wiederkehrender Pickel".



Doch nur einer der ausgeschiedenen Allstars darf seine Comeback-Drohung wahr machen. Serkan, Paco, Giuliana und Sam treten in fünf Challenges gegeneinander an. In den ersten beiden Herausforderungen wird Serkan seinem Favoritenstatus gerecht. Doch die ersten beiden Spiele bringen nur ein bzw. zwei Punkte. Hinten kackt die Ente, würden Sportreporter sagen. Spiel drei und damit drei Punkte sichert sich der schwule Sam, der damit zu Serkan ausgleicht. Runde vier und damit die Führung geht an Paco.



Im letzten Match müssen die Stars mit einer Hand Würfel stapeln. Den höchsten Turm schafft Sam. Damit setzt er sich nicht nur zu seiner eigenen Überraschung gegen die favorisierten Paco und Serkan durch.

Sam kehrt zurück  und provoziert die "blonde Motte" Emmy

Sam Dylan kehrt also in die Sala zurück. Und mit ihm sein Bett. Bei der Aktion, die in der letzten Folge zum Entzug aller Schlafstätten geführt hat, war er schließlich nicht dabei. Emmy bekommt später auch ihr Bett zurück. Sie kauft es für 2.000 Euro, die von ihrer Gage abgezwackt werden.



Zurück in der Runde provoziert Sam genüsslich Emmy mit angeblichen Gerüchten über ihren "Fake-Freund" Aleks Petrovic. Der soll sich eine neue Freundin suchen, habe Sam im Hotel erfahren. Obwohl Emmy klar sein sollte, dass Sam sie nur ärgern will, springt sie auf dessen Sprüche an. Als Kader mitten in der Debatte anfängt zu singen, ist das Geschrei groß.

Zensiert: Georgina packt ihre Brüste aus

Zu Ehren von Sam steigt eine Party in der Sala. Der Rückkehrer darf einen Allstar bis zur nächsten "Stunde der Wahrheit" zensieren. Sam entscheidet sich natürlich für Georgina. Die bekommt einen schwarzen Balken über die Augen gelegt. Georgina denkt offenbar, dass sie gar nicht mehr zu sehen ist. Jedenfalls packt sie kurz ihre Brüste aus, die natürlich ebenfalls zensiert werden.



An der "Wand der Wahrheit" geht es diesmal darum, wer laut den Zuschauer*innen das größte Ego und damit das "verzerrteste Selbstbild hat". Das Publikum sieht Emmy ganz vorne. Die bekommt als Belohnung dafür auch noch eine eigene Realityshow innerhalb der Realityshow. Sie interviewt ihre Kolleg*innen in der Sala.



Im Safety-Spiel "Loyal Family" müssen die Stars in zwei Gruppen antreten und Wissensfragen beantworten. Pro einzelner Herausforderung dürfen sich die Kandidat*innen um wechselnde Teamkapitäne gruppieren. Das jeweils kleinere Team darf bei einem Gewinn den Mitgliedern der größeren Gruppe mehr Minuspunkte aufschreiben.



Der Modus ist komplex, letztlich setzt sich Cosimo Citiolo (44) durch. Der Italo-Schwabe ist damit in der "Stunde der Wahrheit" der nächsten Folge sicher. (cw/spot)