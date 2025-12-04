Zwei Teenager in St. Pauli homophob attackiert

Heute, 14:57h 2 Min.

Den bisherigen Erkenntnissen des für Hass­kriminalität zuständigen Staatsschutzes filmten zwei Unbekannte Samstagnacht zwei sich küssende Männer auf dem südlich von der Reeperbahn liegenden Hans-Albers-Platz. Als diese die Unbekannten auf die Filmaufnahmen ansprachen und baten, das Filmen zu unterlassen, beleidigte einer der beiden die 18 und 19 Jahre alten jungen Männer homophob und schlug beiden ins Gesicht.



Daraufhin entfernten sich die Unbekannten nach Polizeiangaben in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige verfolgte die beiden noch, woraufhin ihm von einer bis dahin unbeteiligten Person ein Bein gestellt wurde und er stürzte. Die leicht verletzten Opfer erstatteten später Anzeige bei der Polizei. Eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich gewesen.

Täterbeschreibung: Hauptverdächtiger 17 bis 20 Jahre alt

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben: Demnach war der mutmaßliche Haupttäter zirka 17 bis 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Sein Aussehen wird als "südländisch/türkisch" beschrieben. Er habe dunkle Haare gehabt und sei mit einer hellen Jeans, einer beigen Weste und einem beigen Cap bekleidet gewesen. Zu dem Komplizen ist lediglich bekannt, dass auch er ein Baseballcap trug. Die Ermittlungen werden nun vom Staatsschutz (LKA 73) geführt, weil es bei dem Fall den Verdacht auf Hasskriminalität gibt.



Zeug*innen, die die Tat gesehen haben oder Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



Die Hamburger Polizei hatte bereits von einem queerfeindlichen Vorfall am Samstagmorgen berichtet: Demnach schlug ein Unbekannter eine 30-jährige trans Person und einen 29-jährigen Mann in einer S-Bahn nahe der Haltstelle Jungfernstieg (queer.de berichtete). (pm/cw)