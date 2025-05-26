Neubrandenburg: Unbekannte zerstören queere Literatur in städtischer Bibliothek

Heute, 15:41h 2 Min.

Unbekannte beschädigen und zerstören gezielt "queere Literatur" in der Regionalbibliothek der 60.000 Einwohner*­innen zählenden Stadt Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Das berichtet der

"Nordkurier". Betroffen gewesen seien insbesondere Jugendbücher, aber auch Reiseliteratur und Ratgeber. Der Ersatz kostete die Stadt bislang 200 Euro.



In einem Aushang mit der Überschrift "Vandalismus in der Bibliothek" gab die städtische Einrichtung die Beschädigungen bekannt, die seit "einigen Wochen" beobachtet werden würden  und rief dazu auf, verdächtige Vorgänge beim Personal zu melden. "Diese Handlungen führen nicht nur zu finanziellen Schäden und stellen eine Sachbeschädigung dar, sondern beeinträchtigen auch den freien Zugang zu Informationen und die Vielfalt unseres Bestandes", heißt es in dem Aushang.

Bibliothek steht für "Offenheit, Respekt und Meinungsvielfalt"

Als Bibliothek stehe man für "Offenheit, Respekt und Meinungsvielfalt", so der Aushang weiter. "Wir setzen uns dafür ein, allen Menschen einen diskriminierungsfreien Zugang zu Medien und Wissen zu ermöglichen. Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung: Sollten Sie in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen machen oder Beschädigungen feststellen, informieren Sie bitte umgehend unser Personal oder den Wachdienst."



In den betroffenen Bereichen seien die Bücher nun anders angeordnet worden. Es werde außerdem mehr kontrolliert.



Neubrandenburg geriet im Herbst 2024 in die Schlagzeilen, weil das städtische Parlament die Hissung von Regenbogenfahnen am Bahnhof untersagte, der offen schwule Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) kündigte daraufhin seinen Rücktritt an (queer.de berichtete). Später sprach Witt von einem "rauen Diskurs" in der Stadt und beklagte Schmähungen durch Ratsmitglieder. (cw)