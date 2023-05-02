Bisexuelle Bäuerin lädt Mann und Frau zur Hofwoche ein

Gestern, 23:27h 3 Min.

Staffel acht von "Bauer sucht Frau international" (montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) startet mit einer Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats treten ein Mann und eine Frau bei der Hofwoche gegeneinander an. Annette (60) hat Silvio (57) und Andrea (57) zu sich nach Kanada eingeladen. Die ehemalige Polizistin verliebt sich nicht in ein Geschlecht, sondern in eine Person, sagt sie.



Als sich Silvio und Andrea am Flughafen in Halifax treffen, herrscht zunächst kurz betretenes Schweigen. "Ich hätte eigentlich eher mit nem Herren mittleren Alters gerechnet", sagt Silvio. Andrea muss "erst mal sacken lassen, dass Annette sich auch einen Mann rausgesucht hat". Andrea kündigt an, "mit harten Bandagen kämpfen" zu wollen. Dass sie außer "Milk" und "Coffee" kaum ein Wort Englisch spricht, könnte für sie ein Nachteil sein, mutmaßt ihr Konkurrent.

Bäuerin Annette kann sich Dreierbeziehung vorstellen

Zum Sacken lassen hat Andrea viel Zeit. Sie und Silvio müssen zunächst eine Nacht im Hotel verbringen, ehe es mit dem Auto zu Annette geht. Dort empfängt sie die Farmerin herzlich. Bei Silvio fühlt sie sich an den Videospielklempner Super Mario erinnert. Eine Tendenz lässt sie aber noch nicht erkennen.



Wenn es nach Annette ginge, würde sie gar nicht zwischen ihrer Hofdame und ihrem Hofherren entscheiden. Die tätowierte Bäuerin macht keinen Hehl daraus, dass sie sich eine Dreierbeziehung vorstellen kann. Andrea und Silvio reagieren darauf aber nicht besonders begeistert.

Die anderen Kandidat*innen sind hetero

Franz (53) hat bereits bei der österreichischen Version von "Bauer sucht Frau" teilgenommen  offensichtlich ohne Erfolg. Also versucht er es noch einmal bei der internationalen Variante in Deutschland. Bevor der Mutterkuhhalter seine Kandidatinnen empfängt, geht der laut eigener Aussage "eitle" Bauer zum Friseur. Einmal schneiden und tönen bitte.



Seine Bewerberinnen kommen mit Geschenken nach Österreich. Simone hat einen Kuchen gebacken. Katja hat ein Gedicht über Franz geschrieben und schenkt ihm ein Kissen in Herzform, auf das ihr Konterfei gedruckt ist. Silke kommt mit Schmetterlingen im Bauch und Komplimenten für die Augen von Franz. Für sie ist es "Liebe auf den ersten Blick".



Aus den drei Frauen will Franz zwei auswählen. Welche das sind, wird erst in der nächsten Sendung verraten. Bei Simone verplappert sich der Tiroler aber und verspricht ihr einen Platz auf seinem Hof.



Andreas will "neue Generation" gründen



Andreas (46) kommt für seine Vorauswahl aus den Dolomiten nach Brandenburg. Er sucht eine Frau, mit der er eine "neue Generation'" gründen kann. Dafür ist der Südtiroler zum ersten Mal in seinem Leben geflogen. Mit Unterstützung von Inka Bause (57) will er wie Franz aus drei Bewerberinnen zwei machen. Der Italiener entscheidet sich für Jasmin, die ihn mit ihren Kampfsportkünsten beeindruckt. Außerdem wählt er Katarina, die vor Begeisterung in Tränen ausbricht und sich kaum aus der Umarmung mit Andreas lösen will. Daniela muss hingegen unverrichteter Dinge wieder abreisen.



Der letzte Kandidat, der in der ersten Folge von "Bauer sucht Frau international" vorgestellt wird, ist Jakob (42). Der Österreicher ist mit seinen Eltern nach Frankreich ausgewandert. Nun sucht er eine "fitte und natürliche Frau". Seine Vorauswahl hat der gelernte Tischler bereits mit Unterstützung seiner Eltern getroffen. Giulia und Linda sind zu ihm auf seinen Selbstversorgerhof in der Region Nouvelle-Aquitaine gereist. (cw/spot)