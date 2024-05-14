Heute, 10:52h 3 Min.

Star-Feministin Alice Schwarzer hat in einem Deutschlandfunk-Interview Vorwürfe zurückgewiesen, dass sie transphob sei. Sie setze sich vielmehr seit den Siebzigerjahren für "Transsexuelle" ein  von diesen gebe es aber in Wirklichkeit nur sehr wenige.



"Im Jahr 1990 hat das, ich glaube das war das Sexualforschungsinstitut in Hamburg, hat die Transsexuellen in ganz Deutschland gezählt. Es waren damals 1.000. Lassen Sie es jetzt 10.000 sein, weil es offener ist und so", so Schwarzer. Damit läge der Anteil von trans Menschen in der deutschen Bevölkerung bei 0,01 Prozent.

Schwarzer-Zahl ist wissenschaftlich äußerst fragwürdig

Diese Zahl von 1.000 "registrierten" trans Menschen tauchen auch in anderen Schwarzer-Texten und Interviews auf. Eine klar belegte, offizielle Zählung im Sinne einer vollständigen Erhebung aller trans Menschen in Deutschland für 1990 ist allerdings nicht nachweisbar. Neuere Studien gehen von einer starken Untererfassung aus, da in dieser Zeit ein Coming-out als trans extrem schwierig war, viele trans Menschen keinen Kontakt zu Kliniken oder Behörden hatten und Diagnosen oft sehr streng und pathologisierend waren.



Wissenschaftliche Schätzungen gehen von einem weit höheren Anteil von trans Menschen aus  die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) spricht etwa mit Blick auf Studien von 0,6 Prozent der Bevölkerung. Bei einer Gallup-Umfrage aus dem vergangenen Jahr bezeichneten sich 1,3 Prozent der in den USA lebenden Menschen als trans (queer.de berichtete). Damit wäre ihr Anteil 130 Mal höher als von Schwarzer behauptet.

Schwarzer: Trans Menschen haben "gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper"

Im Interview bezeichnet Schwarzer trans Menschen pauschal als Menschen mit einer Störung: "Ich rede also jetzt von Menschen, die in der Tat ein so gestörtes und fremdes Verhältnis zum eigenen Körper haben, dass sie sehr darunter leiden und dass sie unbedingt das Geschlecht wechseln können. Das können sie in Wahrheit gar nicht", behauptete die 83-Jährige. Eine "geschlechtsumwandelnde Operation" sei schließlich nur "äußerlich".



Schwarzer kritisierte auch, dass trans Männer angeblich von "Beratungsstellen" trans gemacht werden würden, weil sie mit ihrer Frauenrolle nicht klarkämen. Die Feministin sprach in diesem Zusammenhang zum wiederholten Male von einer angeblich um sich greifenden Trans-"Mode". Dabei könnten Frauen laut Schwarzer heutzutage alles machen, ohne ein Mann zu "werden".



"Verführungsthese" wurde früher auch auf Homosexuelle angewandt



Diese Argumentation erinnert an die "Verführungsthese" über Homosexuelle. Früher ging die Wissenschaft davon aus, dass äußere Einflüsse Menschen schwul oder lesbisch machen würden. Demnach bringe ein angeblicher "Verführer" einen heterosexuellen Jugendlichen dazu, gleichgeschlechtliche Kontakte auszuprobieren. Diese These gilt heute als wissenschaftlich klar widerlegt. Dennoch argumentieren Gegner*innen der Anerkennung von trans Menschen heute ähnlich. Anders als früher zählen heutzutage auch viele Feministinnen zu den Anhängerinnen dieser These.



Schwarzer sprach in dem Interview von tragischen Geschichten und "Detransitionieren", also von Menschen, die sich als trans betrachtet und möglicherweise geschlechtsangleichende Operationen haben durchführen lassen, aber später entschieden, dass sie diese wieder rückgängig machen wollen.



Laut einer langangelegten Studie aus dem Jahr 2022 haben aber nur 2,5 Prozent von Kindern, die bereits in jungen Jahren ohne operative Maßnahmen im anderen Geschlecht gelebt hatten, ihre Entscheidung fünf Jahre später wieder rückgängig gemacht (queer.de berichtete). Eine andere Studie kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 82 Prozent derer, die ihre Transition zurücknahmen, dafür äußere Gründe wie sozialen Druck oder Gewalt anführten (queer.de berichtete). (dk)