Doku-Premiere in London: Kylie Minogue feiert mit Ex Jason Donovan



1988 heirateten Charlene (Kylie Minogue) und Scott (Jason Donovan) in der Soap "Neighbours" (Bild: Freemantle)

Heute, 12:04h 3 Min.

Kylie Minogue (57) und Jason Donovan (57)  das klingt für viele nach einem Kapitel Popgeschichte, das längst abgeschlossen schien. Doch am Montagabend standen die beiden in London wieder Seite an Seite: bei der Weltpremiere von Kylies dreiteiliger Netflix-Dokumentation, die ihr Leben, ihre Lieben und ihre Karriere beleuchtet. 36 Jahre sind seit ihrer Trennung vergangen, dass die Chemie zwischen den beiden passt, war auf dem roten Teppich trotzdem deutlich zu sehen.



Die australische Musikerin und Schauspielerin wählte für den Abend ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit weißem Spitzenbesatz und gewagtem Beinschlitz. Sie trug ihre blonden Haare in lockeren Wellen, dazu glamouröses Make-up. Jason Donovan, seit vielen Jahren in London zu Hause, setzte auf ein weißes T-Shirt, einen weißen Blazer, hellblaue Hosen und eine rote Blume im Knopfloch.



Eine Lovestory, die ganz Australien fesselte



Ihren Anfang nahm die Beziehung in den Kulissen der australischen Soap "Nachbarn" ("Neighbours"), wo Kylie und Jason die Kultrollen der frisch verliebten Charlene und Scott Robinson spielten. Allein ihre Hochzeitsszene aus dem November 1988 sahen weltweit rund 20 Millionen Menschen  die Braut schritt zur Powerballade "Suddenly" von Angry Anderson zum Traualtar, die Nachbarin Nell Mangel fing den Brautstrauß, und das Publikum weinte kollektiv. Was auf dem Bildschirm begann, wurde im echten Leben fortgesetzt: Die beiden waren vier Jahre ein Paar, bis die Beziehung 1989 endete.



| Direktlink | Deutscher "Nachbarn"-Fans sahen dieses Intro mit einem Titelsong von Schlagerstar Tommy Steiner

2022 kehrten sie für das letzte Kapitel der Serie noch einmal gemeinsam zur Ramsay Street zurück (queer.de berichtete).



Anders als Minogue konnte Donovan nach seiner Zeit bei "Neighbours" keine internationale Karriere starten. Während Minogue später zur Ikone insbesondere der Schwulenbewegung aufstieg, tat Donovan das Gegenteil: Er sorgte 1992 für Irritationen, als er ein britisches Magazin verklagte, das ihn "beschuldigt" hatte, homosexuell zu sein. Der Sänger gewann zwar das Verfahren und erhielt 200.000 Pfund an Schadensersatz, allerdings haftete ihm danach der Verdacht an, homosexuellenfeindlich zu sein. Seine Karriere nahm zu dieser Zeit ein jähes Ende. Später sagte Donovan, das Gerichtsverfahren sei der größte Fehler seines Lebens gewesen.



Schwester Dannii und offene Worte über die Liebe



Auch Schwester Dannii Minogue (54) ließ sich die Premiere nicht entgehen. In einem glitzernden blauen Korsett mit weiten schwarzen Hosen und Sling-Back-Heels war sie der zweite Hingucker des Abends. Vor der Veranstaltung veröffentlichten die beiden Schwestern ein gemeinsames Video auf Instagram  von ihren Vorbereitungen in Bademänteln.



In der Dokumentation spricht Kylie Minogue über ihre Beziehung zu Michael Hutchence, dem INXS-Frontmann, mit dem sie Anfang der 1990er zusammen war und der 1997 mit nur 37 Jahren starb. "Ich habe wahrscheinlich seitdem immer nach so etwas gesucht", sagt sie über ihre Liebe. Er sei in so vielem ein Erster gewesen  auch beim Herzschmerz. "Er war ein Rockstar, was nicht nur bedeutet, dass er viele Frauen in seinem Leben braucht, aber er musste gehen, wohin er musste."

Kylie Minogue: "Ich habe keinen Freund"

Dem "Sunday Times Style"-Magazin sagte sie über ihre aktuelle Lebenssituation: "Ich habe keinen Freund. Ich war in einer Beziehung, und als die endete, merkte ich, dass es mir allein gut geht." Narzisstinnen und Narzissten seien für sie inzwischen ein klares rotes Tuch: "Ich habe einen gedatet und bin dankbar, dass ich jetzt dieses Wissen habe."



Unter den Gästen der Premiere fanden sich neben Jason Donovan auch Kylies langjähriger Kollege Nick Cave sowie die TV-Moderatorinnen Amanda Holden und Clara Amfo. Die Netflix-Dokumentation "Kylie" startet am 20. Mai (queer.de berichtete). (spot/cw)