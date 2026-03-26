Billie Jean King hat jetzt einen Uni-Abschluss

Heute, 15:43h 2 Min.

Die amerikanische Tennis-Ikone und LGBTI-Aktivistin Billie Jean King hat im Alter von 82 Jahren ihren Universitätsabschluss nachgeholt  mehr als sechs Jahrzehnte, nachdem sie ihr Studium ursprünglich begonnen hatte. King erhielt am Montag an der California State University in Los Angeles ihren Bachelor-Abschluss in Geschichte.



Sie hatte die Hochschule bereits Anfang der Sechzigerjahre besucht, das Studium jedoch 1964 abgebrochen, um sich vollständig ihrer Profikarriere im Tennis zu widmen. Diese Entscheidung markierte den Beginn einer außergewöhnlichen Laufbahn, in der sie insgesamt 39 Grand-Slam-Titel gewann und zu einer zentralen Figur im Kampf um Gleichberechtigung im Sport wurde. Letztes Jahr kehrte sie dann an die Uni zurück.



Bei der Abschlussfeier vor rund 6.000 Absolvent*­innen erinnerte das "College Girl" an ihre Herkunft aus einer Arbeiterfamilie, ihre Erfahrungen mit Diskriminierung sowie an ihr lebenslanges Engagement für Gleichstellung und Inklusion. Bildung und gesellschaftlicher Fortschritt seien für sie eng miteinander verbunden, betonte sie.

Beste Tennisspielerin aller Zeiten

Die 1943 in Kalifornien geborene Billie Jean King wird von vielen Expert*innen als beste Tennisspielerin aller Zeiten bezeichnet. So gewann sie etwa 39 Grand-Slam Titel (Steffi Graf kommt auf lediglich 23). King hatte sich außerdem 1981 als lesbisch geoutet  im selben Jahr wie Martina Navratilova. Das Outing war unfreiwillig, da ihre frühere Partnerin Marilyn Barnett die Beziehung damals im Zuge einer Klage wegen geforderter Unterhaltszahlungen öffentlich gemacht hatte. In der Folge bestätigte King ihre sexuelle Orientierung. Anders als bei heutigen Coming-outs wurde sie damals wie eine Aussätzige behandelt: Innerhalb von 24 Stunden verlor sie praktisch alle Sponsoren.



King engagierte sich mach ihrem Coming-out für LGBTI-Rechte. Bereits davor hatte sie jahrelang dafür gekämpft, dass Tennisspielerinnen gleich bezahlt werden wie ihre männlichen Kollegen. Ihr spektakulärer Schaukampf gegen Tennisspieler Bobby Riggs wurde 2018 mit "Battle of the Sexes  Gegen jede Regel" verfilmt. Im Film wird King von Hollywoodstar Emma Stone gespielt.



2018 heiratete King heimlich ihre langjährige Freundin, die frühere südafrikanische Tennisspielerin Ilana Kloss. Erst drei Jahre später informierte sie die Öffentlichkeit über die Hochzeit (queer.de berichtete). Die beiden leben in New York und Chicago. (cw)