"Stranger Things"-Star Noah Schnapp hat seinen Bachelor

Gestern, 22:35h 3 Min.

Für Noah Schnapp (21) endet ein akademisches Kapitel: Der offen schwule "Stranger Things"-Star hat seinen Bachelor in der Tasche. Auf Instagram teilte er einige Aufnahmen von der Abschlussfeier an der University of Pennsylvania. "What, like it's hard???" (zu Deutsch: "Was, als ob das schwer wäre???") schrieb er zu dem Beitrag  eine Zeile aus dem Film "Legally Blonde". Eines der Fotos zeigt ihn mit seiner Familie, in einem Video läuft er unter Jubel und Applaus auf die Bühne.



In der Kommentarspalte gratulierte ihm unter anderem Cara Buono (55), die in "Stranger Things" als Karen Wheeler bekannt wurde. "Herzlichen Glückwunsch, Noah!! Ich bin so stolz auf deinen Erfolg!", schrieb sie. Victoria Justice (33), die mit ihm für den Film "The Tutor" vor der Kamera stand, kommentierte schlicht "Slay" und ergänzte ein Herz-Emoji sowie applaudierende Hände. Schnapps Zwillingsschwester Chloe zeigte sich ebenfalls stolz. "Herzlichen Glückwunsch, mein Absolvent", schrieb sie, ergänzt um einige Ausrufezeichen.

Uni-Abschluss kurz nach "Stranger Things"-Finale

Obwohl Noah Schnapp schon als Kind Erfolge als Schauspieler feierte, entschied er sich auch für ein Wirtschaftsstudium. "Ich hatte vor, mich der Schauspielerei zu widmen", erzählte er im Interview mit dem "Flaunt"-Magazin. Von dem Studium erhoffte er sich demnach Abwechslung. "Die Schauspielerei war irgendwie immer dasselbe und ich wollte etwas Neues ausprobieren", so Schnapp. Wirtschaft zu studieren, sei für ihn "der naheliegende nächste Schritt" gewesen.



Seinen Abschluss feiert er wenige Monate nach dem Ende von "Stranger Things". Die letzte Folge der fünften und finalen Staffel veröffentlichte Netflix am 31. Dezember 2025. Kurz zuvor hatte er im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter" noch darüber gesprochen, was diese beiden Abschlüsse für ihn bedeuten. "Damit schließen sich all diese Kapitel meiner Kindheit und ich betrete nun eine völlig neue Welt, in der alles möglich ist. Das ist gleichermaßen beängstigend und aufregend", sagte Schnapp.

Coming-out im Januar 2023

Vor drei Jahren hatte sich Noah Schnapp in den sozialen Medien öffentlich als schwul geoutet (queer.de berichtete). Im Januar 2023 postete der damals 18-Jährige ein TikTok-Video, in dem er schrieb: "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich erzählte, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang Angst hatte, mich zu outen, sagten sie nur: 'Das wissen wir.'"



Den Beitrag kommentierte er mit den Worten: "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte"  eine Anspielung auf seine homosexuelle Serienfigur Will Byers. Bereits im Sommer 2022 hatte Schnapp in einem Interview mit "Variety" bestätigt, dass seine Figur in seinen besten Freund Mike, gespielt von Finn Wolfhard, verliebt ist (queer.de berichtete). In der fünften und letzten "Stranger Things"-Staffel, die Ende 2025 erschien, outete sich Will Byers schließlich offiziell.



Für die Coming-out-Szene seiner Figur griff Schnapp auf seinen eigene Erfahrungen zurück. Gegenüber dem "Hollywood Reporter" erklärte er, er habe alte Nachrichten aus seiner eigenen Coming-out-Zeit erneut gelesen und Fotos aus jener Lebensphase angesehen, um sich vorzubereiten. Am Ende sei die Szene "perfekt" geworden. (spot/cw)