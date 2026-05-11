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Heute, 07:54h 8 Min.

Am 22. August 2025 wurde Nour in Berlin zum Betroffenen eines brutalen queerfeindlichen Angriffs. Eine Gruppe von Männern beleidigte, verfolgte und attackierte ihn und einen Freund. Nour erlitt dabei unter anderem eine Fraktur der Stirnhöhle, die operiert werden musste.



Im Interview mit queer.de sprach Nour kurz darauf ausführlich über die Tat, die körperlichen Folgen und die psychischen Belastungen, die ihn seitdem begleiten. Der Angriff hat sein Leben nachhaltig verändert und er kämpft bis heute mit Angst, retraumatisierenden Erinnerungen und dem mühsamen Versuch, wieder Stabilität zu finden.



Vor wenigen Tagen wandte sich Nour nun erneut an die queer.de-Redaktion. Er berichtete von einer für ihn bitteren Enttäuschung, die zeigt, "wie sehr das Versorgungssystem traumatisierte Menschen im Stich lassen kann". Über seine aktuellen Erfahrungen spricht er nun in einem erneuten Interview. Eine erste Stellungnahme der Klinik findet sich am Ende des Interviews.

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Seit unserem letzten Gespräch ist einige Zeit vergangen. Wie hast du die Monate nach dem Angriff erlebt und wie geht es dir heute mit den körperlichen und psychischen Folgen?



Die Monate nach dem Angriff im August 2025 waren ein absoluter Albtraum. Ich war psychisch völlig am Boden, hatte schwere Panikattacken und extreme Angst, überhaupt das Haus zu verlassen. Komplett allein vor die Tür zu gehen, war für mich unmöglich. Wenn ich zwingend einen Termin hatte, mussten immer zwei Freunde kommen, um mich zu begleiten, und wir konnten nur mit dem Taxi fahren. Als einzige gefühlte Sicherheit hatte ich damals immer ein Pfefferspray dabei, um mich im Notfall selbst schützen zu können, falls wieder etwas passiert. Ich war einfach durchgehend verängstigt. Heute kämpfe ich mich mühsam Schritt für Schritt zurück ins Leben, gehe wieder raus und versuche, meinen Alltag zu bewältigen  aber die psychischen Narben sitzen tief und belasten mich nach wie vor jeden Tag.



Dieses Mal meldest du dich mit einem anderen, aber dennoch eng damit verbundenen Anliegen bei uns. Kannst du in kurzen Worten erzählen, was dich aktuell so belastet und warum du uns jetzt wieder kontaktiert hast?



Ich habe mich wieder an euch gewandt, weil mich das System, das mich eigentlich schützen und heilen sollte, komplett im Stich gelassen hat. Nach Jahren des Wartens wurde ich jetzt, wo ich die Hilfe am dringendsten brauche, eiskalt von der Warteliste einer Spezialklinik, der Klinik am Waldschlößchen in Dresden, geschmissen. Ich möchte öffentlich machen, wie willkürlich und unfair mit traumatisierten Menschen umgegangen wird, die versuchen, sich nach Gewalt wieder aufzubauen.



Die Klinik am Waldschlößchen kennen einige Leser*innen möglicherweise nicht. Wie würdest du erklären, was das für eine Einrichtung ist und warum du dich damals gerade dort auf die Warteliste setzen lassen hast?



Die Klinik am Waldschlößchen in Dresden ist eine absolute Fachklinik, die unter anderem auf komplexe Traumata spezialisiert ist. Weil meine Vorgeschichte und meine psychischen Belastungen sehr spezifisch sind, braucht es Therapeuten mit genau dieser Fachausbildung. [Anmerkung der Redaktion: Nour flüchtete aufgrund seiner Homosexualität von Syrien nach Deutschland.] Deshalb hat meine Krankenkasse bereits am 23. Dezember 2021 eine Kostenzusage an die Klinik übermittelt. Seit diesem Tag stand ich hoffnungsvoll auf der Warteliste. Sie war meine größte Hoffnung auf echte Heilung.



Nour geht mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit, um politischen Druck aufzubauen (Bild: privat)

Nach dem Angriff 2025 hat sich deine psychische Lage stark verändert. Wie hat dieses Erlebnis deinen Bedarf an professioneller Traumatherapie verschärft, und warum war Hilfe ab diesem Zeitpunkt so dringend?



Vor dem Angriff konnte ich irgendwie noch mit meinen alten Belastungen umgehen. Aber der Überfall im August 2025 durch eine Gruppe von etwa zehn Personen hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Ich wurde schwer verletzt, musste am Kopf operiert werden und hatte 47 Klammern an der Stirn. Alles ist wieder hochgekommen, und die neuen Traumata haben mich völlig blockiert. Ab diesem Zeitpunkt war es kein "normales" Warten mehr  es ging um mein psychisches und physisches Überleben. Die Hilfe war akut und extrem dringend.



Während du auf einen Platz in der Klinik gewartet hast, hast du weiter nach Unterstützung gesucht. Wie viele Absagen hast du in dieser Zeit bekommen und wie hat sich diese Suche für dich angefühlt?



Ich habe nicht einfach auf Dresden gewartet, sondern überall gesucht und über 20 Absagen bekommen. Viele Praxen führen nicht einmal mehr Wartelisten. Die psychiatrische Ambulanz in Berlin hat mir auch nicht geholfen, weil dort starr nur über den Überfall gesprochen werden sollte. Alles andere wurde abgeblockt, ich fühlte mich völlig unverstanden und bin nicht mehr hingegangen. Also habe ich privat und bei Organisationen weitergesucht. Diese zermürbende Suche hat mir das Gefühl gegeben, im System allein festzustecken. Gleichzeitig behaupten Politik und Krankenkassen weiter, es gebe "genug Plätze"  eine Verdrehung der Realität. Mitten in der Krise wurden 2026 die Honorare um 4,5 Prozent gekürzt, und es wird über neue Budgetdeckel diskutiert. Während gespart wird, bleiben Menschen in schweren Krisen monatelang allein.



Wie hast du es geschafft, in dieser Phase überhaupt durch den Alltag zu kommen, obwohl du keine passende Therapie bekommen hast?



Ich musste mich in dieser Zeit quasi selbst therapieren. Ich habe unendlich viel gelesen, habe mit KI-Unterstützung an meinen Gedanken gearbeitet und hatte zum Glück Freunde, die mich unterstützt und Schritt für Schritt wieder vor die Tür begleitet haben. Es ist bis heute ein täglicher, harter Kampf gegen mich selbst. Eigentlich soll der Angstmechanismus uns Menschen ja schützen, aber bei mir ist die Angst so intensiv, dass mein Körper blockiert und ständig Panik macht, damit ich bestimmte Dinge erst gar nicht tue. Ich bin weiterhin krankgeschrieben und kämpfe jeden Tag darum, endlich einen Therapieplatz zu bekommen, um mein Leben zu ordnen und irgendwann wieder arbeiten gehen zu können.

Du hast regelmäßig bei der Klinik nachgefragt. Wie wurde auf deine Anfragen reagiert und wie hat sich der Kontakt über die Jahre hinweg entwickelt?



Der Kontakt war eine jahrelange, zermürbende Hinhaltetaktik. Schriftlich wurde mir von der Klinik (unter anderem im Mai 2023) mitgeteilt, dass die Behandlungsdauer 36 Monate ab Vorlage der Kostenzusage im Einbettzimmer umfasst  diese vertragliche Frist war also längst abgelaufen. Wenn ich oder sogar meine Krankenkasse nachgehakt haben, wurden wir immer mit den exakt gleichen, empathielosen Textbausteinen der Patientenverwaltung abgespeist: "Einen verbindlichen Aufnahmetermin kann ich Ihnen leider nicht mitteilen wir werden eine Verlängerung der Kostenübernahme beantragen." Man wurde verwaltet wie eine Nummer, nicht wie ein Mensch. Als ich im November 2025  völlig verzweifelt und frisch operiert nach dem brutalen Überfall  einen dringenden Appell mitsamt Arztbrief an die Leiterin der Klinikverwaltung schickte, kam nur eine kurze Standardantwort, dass man sich abstimme und sich "zeitnah" melden würde



Doch vor kurzem wurdest du nun endgültig von der Warteliste gestrichen. Wie hast du von dieser Entscheidung erfahren und was hat dieser Moment in dir ausgelöst?



Weil die Klinik trotz meines akuten Zustands und der abgelaufenen Frist nicht reagierte, schaltete ich die AOK ein. Die Reaktion der Klinik war eine emotionale Hinrichtung. Am 15. Dezember 2025 rief mich zuerst Frau S. an, kalt und ohne Erklärung, nur mit dem Hinweis, der Klinikleiter wolle mich sprechen. Als ich wegen meiner PTBS nach Struktur fragte, legte sie einfach auf. Kurz darauf rief der Klinikleiter an. Meine Freundin hat das Gespräch mitgeschrieben: Er servierte mich eiskalt ab. Der leitende Psychologe empfahl mir, mir ein anderes Krankenhaus zu suchen, weil man erst die Jahrgänge 2020/2021 abarbeite. Wegen meines Anspruchs auf ein Einzelzimmer solle ich noch ein bis zwei Jahre warten. Dann der Gipfel: Die Klinik würde meine Kostenübernahme nicht verlängern, ich solle das selbst mit der AOK klären. Damit wurde ich faktisch von der Liste gestrichen. Es fühlte sich an wie eine Bestrafung dafür, dass ich meine Rechte eingefordert habe. Das Vertrauen ist komplett zerstört.



Was bedeutet diese Erfahrung für dich heute und was möchtest du mit deiner erneuten öffentlichen Stimme erreichen?



Für mich ist klar: In diese Klinik gehe ich nicht mehr  das Vertrauen ist weg. Aber ich werde nicht schweigen. Ich kämpfe nicht mehr nur für mich, sondern für all die traumatisierten Menschen, die auf endlosen Wartelisten stehen und keine Kraft mehr haben, laut zu werden. Es geht nicht um Unannehmlichkeiten, sondern um existenzielle Krisen. Viele geben irgendwann auf  manche bezahlen mit ihrem Leben, weil sie keinen Therapieplatz bekommen.



Ich gehe mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit, um politischen Druck aufzubauen. Ich war in den letzten Wochen zweimal im Bundestag und habe mit Abgeordneten über Unterstützung gesprochen. Mein Eindruck: Sie sitzen in ihrer Blase, reden und reden, ohne zu begreifen, was draußen passiert. Auf unsere Realität reagieren sie nur mit einem "Wir arbeiten daran". Seit den Honorarkürzungen 2026 und neuen Budgetierungen wird das System kaputtgespart. Uns wird erzählt, alles sei unter Kontrolle, während im Hintergrund Strukturen für therapeutische Hilfe verschwinden. Wir müssen zeigen, wie es wirklich aussieht  und dass politische Entscheidungen Menschenleben kosten.



Stellungnahme der Klinik am Waldschlößchen



"Leider liegt uns bezüglich Ihrer Person keine Schweigepflichtentbindung des von Ihnen genannten Patienten vor. Dies schließt jegliche Auskünfte über Vorgänge zu dem genannten Patienten für uns rechtlich bindend aus. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. Allgemein kann ich Ihnen mitteilen, dass wir Patientinnen und Patienten, die eine Kostenzusage ihrer Krankenkasse haben, grundsätzlich nicht aus Wartezeitgründen von der Warteliste streichen. Sollten Krankenkassen Gegenteiliges behaupten, entspricht dies nicht den Tatsachen."



(Klaus Dilcher, Geschäftsführer und leitender Psychologe)