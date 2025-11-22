

Bundestags­präsidentin Julia Klöckner freut sich über "viel Zustimmung" für ihr Regenbogen­fahnenverbot (Bild: Screenshot Das Erste)

Heute, 11:01h 3 Min.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat am Dienstagabend in der ARD-Talkshow "Maischberger" das von ihr ausgesprochene Verbot der Regenbogenfahne am Bundestag zum CSD verteidigt. Hintergrund ist, dass Klöckner nach ihrer Amtsübernahme die bisher übliche Hissung der Regenbogenfahne am Reichstagsgebäude am Tag des CSD Berlin untersagte (queer.de berichtete).



Die Christdemokratin ließ die Fahne nur noch zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellenfeindlichkeit am 17. Mai zu. Außerdem untersagte Klöckner der Bundestagsverwaltung, offiziell am CSD teilzunehmen (queer.de berichtete). LGBTI-Organisationen und die demokratische Opposition kritisierten die Verbote als völlig falsches Zeichen in einer Zeit, in der queerfeindliche Übergriffe und Gewalt erheblich zunehmen.



Bei "Maischberger" verteidigte Klöckner das Verbot  wie schon vorher  bürokratisch mit unklaren Vorgaben um einen Erlass der früheren Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "Der Deutsche Bundestag  bei ihm bestellt man sich nicht Fahnen zu privaten und politischen Demonstrationen, die es gibt", so Klöckner.



Maischberger spielte auch ein Zitat des früheren Vizekanzlers Robert Habeck (Grüne) ein, der Klöckner unter anderem wegen des Regenbogenfahnenverbotes vorwarf: "Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten" (queer.de berichtete).



(Bild: Screenshot Das Erste)

Klöckner hielt in der WDR-Sendung dagegen: "Das wurde von ganz vielen eben nicht als Spaltung betrachtet." Sie habe für das Verbot "sehr viel Zustimmung erhalten". Was sie aber verschwieg: Lob erhielt Klöckner vor allem von rechtsextremer Seite  so wurde sie von der sächsischen AfD nach ihrem Verbot zur "Heldin der Woche" erklärt (queer.de berichtete).



Klöckner erklärte dann allgemein, dass ihre Positionen von anderen Menschen "moralisierend abgetan" werden würden. Daran kranke die Gesellschaft: "Wir müssen wieder lernen, dass der andere auch mal Recht haben kann und dass der andere auch eine Meinung haben kann, die ich nicht teile, aber das ist weder demokratiegefährdend noch geht die Gesellschaft unter", erklärte sie.

Schwarz-Rot-Gold steht für "Werte unseres Grundgesetzes"

Des weiteren verteidigte Klöckner  auch zum wiederholten Male  die Bundesflagge als einzig wichtiges Symbol: "Der Deutsche Bundestag hisst die schwarz-rot-goldene Fahne. Über dieser Fahne steht nichts, denn diese Fahne steht auch für die Werte unseres Grundgesetzes." Auch hier hatte es in der Vergangenheit Kritik von queeren Verbänden an Klöckner gegeben: Immerhin verfolgte die Bundesrepublik jahrzehntelang schwule Männer mit dem Paragrafen 175, der 20 Jahre sogar in der Nazi-Fassung angewendet wurde  auch das im Namen von Schwarz-Rot-Gold.



Klöckner behauptete auch, der Staat müsse "neutral" sein: "Am Ende ist es auch so, dass man eine gewisse politische Neutralität auch dadurch wahrt, dass wir unsere Symbole haben, die für das gesamte deutsche Volk stehen. Und wenn es einzelne gesellschaftliche Bewegungen gibt, ist die Frage: 'Muss sich der Deutsche Bundestag diese auf dem Gebäude zu eigen machen'?"



Andere Konservative haben übrigens weniger Probleme mit der Regenbogenfahne und queeren Menschen: So hisst der nicht gerade als Links verschriene bayerische Landtag zum Münchner CSD die Regenbogenfahne. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) erklärte vergangenes Jahr, die Regenbogenfahne stehe "für sehr demokratische Werte" (queer.de berichtete). (cw)