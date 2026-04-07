Russland schließt Teilnahme bei "satanischem" ESC aus

Heute, 12:24h 2 Min.

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass eine Rückkehr zum Eurovision Song Contest ausgeschlossen und den Musikwettbewerb als "satanisch" bezeichnet. "Ich möchte gleich sagen, dass wir die Kriterien, die derzeit die Teilnehmer des Eurovision bestimmen, nicht erfüllen werden  Kriterien, die tatsächlich Kriterien eines offenen Satanismus sind", so Lawrow bei einer Pressekonferenz in Moskau.



Man wolle daher eine eigene Events unabhängig von westlichen Staaten aufbauen, insbesondere mit den anderen BRICS-Staaten, also China, Indien, Brasilien sowie Ländern wie Iran oder Indonesien. Hier wolle man sich "neben politischen, sicherheitspolitischen, handels-, wirtschafts- und investitionsbezogenen Fragen auch auf den Ausbau kultureller, humanitärer, bildungsbezogener und anderer Verbindungen konzentrieren".

Lawrow will Veranstaltung "im Geist traditioneller Werte"

Ferner erklärte Lawrow: "Immer mehr Initiativen, auch im Rahmen der BRICS, zielen darauf ab, entsprechende Veranstaltungen im Geist traditioneller Werte sowie der kulturellen, musikalischen und sonstigen Traditionen der Völker zu organisieren, die die BRICS bilden  in diesem konkreten Fall, um die Kunst zu bewahren und weiterzuentwickeln, die sich über Jahrhunderte in diesen Regionen herausgebildet hat."



In diesem Zusammenhang sei auch die Intervision entstanden, so Lawrow weiter. Dabei handelt es sich um eine Kopie des Eurovision Song Contest, die einst in den Sechzigerjahren von der Sowjetunion gegründet und letztes Jahr wiederbelebt wurde  als Veranstaltung ohne "Perversion", also ohne offen queere Teilnehmende (queer.de berichtete). Vietnam ging daraus im September 2025 siegreich hervor (queer.de berichtete).



Russland hatte erstmals 1994 beim Eurovision Song Contest teilgenommen und 2008 sogar gewonnen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 wurde das Land ausgeschlossen. Die russischen Sender verkündeten daraufhin ihren Austritt aus der Europäischen Rundfunkunion (EBU), dem Veranstalter. Sollte Russland erneut teilnehmen wollen, müssten die Sender wieder der EBU beitreten. Dies wäre theoretisch möglich, aber nur, wenn sie die Bedingungen erfüllen  und dazu gehört etwa redaktionelle Unabhängigkeit. Allerdings gelten alle "öffentlich-rechtlichen" russischen Sender lediglich als verlängerter Arm des Kreml.



Sergei Lawrow ist seit 2004 russischer Außenminister und damit Wladimir Putins langjähriger Chef-Diplomat. Wie Putin macht auch Lawrow regelmäßig Stimmung gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. So verglich er bei einer Rede vor Studierenden in Minsk 2018 Homosexualität und Pädophilie (queer.de berichtete). 2021 veröffentlichte er ein Essay in vier Sprachen, in dem er vor "aggressiver LGBT-Propaganda" des Westens warnte (queer.de berichtete). Ein Jahr später beschwerte er sich über Unisex-Toiletten bei einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Schweden  und erklärte, diese seien "unmenschlich" (queer.de berichtete). (dk)