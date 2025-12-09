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Zeitungsbericht

"New York Times": USA und Israel wollten Homo-Hasser Ahmadinedschad an die Macht bringen

Angeblich wollten Donald Trump und Benjamin Netanjahu dem konservativen Hardliner Mahmud Ahmadinedschad mit ihrem Krieg an die Macht verhelfen. Der Plan sei jedoch gescheitert.


Mahmud Ahmadinedschad in einem Bild aus dem Juni 2024 (Bild: IMAGO / Anadolu Agency)
  • Heute, 13:31h 3 Min.

Teheran

Als die Vereinigten Staaten und Israel Ende Februar den Krieg gegen den Iran begonnen haben, hatten sie laut einem Bericht der "New York Times" (Bezahlartikel) einen Plan für einen konkreten Personalwechsel an der Spitze des Mullah-Regimes: Sie wollten demnach Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad zum neuen starken Mann im Iran machen.

Der jetzt 69-Jährige war zwischen 2005 und 2013 Staatschef des Iran. Die wirkliche Macht lag damals allerdings woanders: Der Präsident muss den Anweisungen des "Obersten Führers" Folge leisten, einem religiös legitimierten Amt.

Ahmadinedschad erklärte den Iran einst für schwulenfrei

Der angebliche israelisch-amerikanische Plan überrascht, da Ahmadinedschad als ultrakonservativer Hardliner, glühender Antisemit und erbitterter Gegner von queeren Menschen gilt. Er leugnete etwa den Holocaust und drohte Israel "von der Landkarte verschwinden" zu lassen. Zudem machte er mit vielen queerfeindlichen Tiraden von sich reden. 2007 erklärte er etwa bei einem Auftritt in der New Yorker Columbia-Universität den Iran für schwulenfrei. Wörtlich sagte er: "Im Iran haben wir keine Homosexuellen wie in Ihrem Land. Wir kennen dieses Phänomen nicht. Ich weiß nicht, wer Ihnen erzählt hat, dass wir so etwas haben" (queer.de berichtete). Später erklärte er bei CNN, Homosexualität sei "eine abstoßende Verhaltensweise" (queer.de berichtete).

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Der Plan für die Machtübernahme soll laut "New York Times" von Israel entwickelt worden sei, Ahmadinedschad sei auch konsultiert worden. Allerdings wurde er am ersten Tag des Krieges bei einem israelischen Angriff auf sein Haus in Teheran verletzt. Dieser Angriff habe ihn angeblich aus dem Hausarrest befreien sollen. Wegen seiner Verletzungen sei Ahmadinedschad aber desillusioniert gewesen und habe sich vom Plan des Regimewechsels abgewandt.

Laut einem Bericht des "Atlantic" (Bezahlartikel) stand Ahmadiendschad seit dem Winter 2025/26 unter Hausarrest, weil er die iranische Führung immer wieder kritisiert hatte, in der Bevölkerung beliebt ist und über detailliertes Insiderwissen über das Regime verfügt. Das Regime sah ihn deshalb offenbar als potenziell destabilisierendes Element an.

Ahmadinedschad lobte in Interviews Donald Trump

Was angesichts der Eitelkeiten des US-Präsidenten dem israelischen Plan geholfen haben könnte, war auch, dass Ahmadinedschad Donald Trump wiederholt gelobt hatte. "Herr Trump ist ein Mann der Tat", sagte Herr Ahmadinedschad etwa in einem ausführlichen Telefoninterview mit der "New York Times" im Jahr 2019 (Bezahlartikel). "Er ist ein Geschäftsmann und daher in der Lage, Kosten und Nutzen abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Wir sagen zu ihm: Lassen Sie uns das langfristige Kosten-Nutzen-Verhältnis unserer beiden Nationen berechnen und nicht kurzsichtig sein."

Die beiden Männer sind sich auch anderweitig laut der "New York Times" ähnlich. So schrieb die Zeitung: "Herr Ahmadinedschads selbstherrliche Demagogie macht ihn aus Sicht einiger Iraner in gewisser Weise zu Irans Version von Herrn Trump."

Zwölf Wochen nach der israelisch-amerikanischen Attacke auf den Iran scheint sich das Teheraner Regime aber wieder zu stabilisieren. Nachdem Ali Chamenei, der langjährige oberste Führer, zu Beginn des Krieges von den amerikanisch-israelischen Angriffen getötet wurde, übernahm inzwischen dessen Sohn Modschtaba Chamenei das Amt. Die USA versuchten ihn im März öffentlich zu delegitimieren, indem sie angebliche Geheimdienstinformationen an die Presse weitergaben, wonach der neue Führer "wahrscheinlich gay" sei (queer.de berichtete). (dk)

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