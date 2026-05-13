Schwulen Nachbarn vor knapp 23 Jahren ermordet: Lebenslange Haft



Das Landgericht Paderborn verurteilte den Mörder des rechts im Foto abgebildeten Tino Werner (Bild: ludger1961 / wikipedia / Polizei Bielefeld)

Heute, 13:57h 2 Min.

Im Prozess um einen rund 23 Jahre zurückliegenden Mordfall ist ein inzwischen 57 Jahre alter Mann vom Landgericht Paderborn zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte wurde wegen Mordes aus Habgier schuldig gesprochen, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch in der nordrhein-westfälischen Stadt sagte. Er soll im Herbst 2003 in Bad Driburg (Kreis Höxter) seinen 29-jährigen schwulen Nachbarn Tino Werner getötet haben, um dessen Bargeld sowie weitere Wertgegenstände zu stehlen. Der Täter erbeutete bei der Tat 100 bis 150 Euro aus dem Portemonnaie des Opfers sowie ein hochwertiges Handy.



Der 29-jährige Kellner war am 12. November 2003 tot in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass der Mann mit einem Staubsaugerkabel stranguliert wurde. Ermittlungen zufolge war er zuvor überrumpelt und gefesselt worden. Die damaligen Ermittlungen blieben trotz zahlreicher Hinweise und Spurenauswertungen ohne Erfolg.



Erst im vergangenen Jahr kam die Polizei in Bielefeld durch eine DNA-Reihenuntersuchung auf die Spur des 57-Jährigen. Den Ermittelnden gelang es mit neuen wissenschaftlichen Standards, eine neue am Leichnam entdeckte DNA-Spur zu identifizieren. Diese führte bei der Reihenuntersuchung zum Treffer. Im Prozess kritisierte der Richter laut WDR, dass die Polizei bei den ursprünglichen Ermittlungen grobe Fehler begangen habe.



Die Polizei war davon ausgegangen, dass das Opfer den Mörder kannte, da er ihn mit zu sich in seine Wohnung genommen habe. Sie ermittelte aber zunächst im "Homo­sexuellenmilieu", wie es damals hieß  also bei Kontakten aus Datingportalen.

Homosexuellenfeindlichkeit als Tatmotiv nicht nachgewiesen

In der Anklage war dem 57-Jährigen zunächst vorgeworfen worden, den Mord an dem homosexuellen 29-Jährigen neben Habgier auch aus Hass auf Schwule begangen zu haben. Während des Gerichtsverfahrens ergaben Vernehmungen der Zeug*innen aus dem sozialen Umfeld des Angeklagten jedoch keine Anhaltspunkte für eine homophobe Gesinnung. Dadurch ging das Gericht am Ende davon aus, dass es dem Täter schlicht um Geld ging.



Das Gericht folgte beim Strafmaß der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat bereits angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Sie argumentierte, dass die DNA-Spuren nicht aussagekräftig genug seien. (AFP/dpa/cw)