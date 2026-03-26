US-Bundesstaat zwingt trans Schüler*­innen, Notdurft in Dixie-Klos zu verrichten

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Henry McMaster, der republikanische Gouverneur des Bundesstaates South Carolina, hat am Freitag in der Landeshauptstadt Columbia das gegen trans Menschen gerichtete Gesetz HB 4756 unterschrieben. Der "South Carolina Student Physical Privacy Act" (Gesetz zur Wahrung der körperlichen Privatsphäre von Schülern und Studenten in South Carolina) schränkt die Nutzung von Toiletten durch trans Menschen an Schulen und Universitäten ein.



Das Gesetz zwingt trans Schülerinnen und Studentinnen in Männerklos und trans Schüler und Studenten in Frauenklos ihre Notdurft zu verrichten. Wenn sie dies  etwa wegen Androhung von Gewalt  nicht tun wollten, lässt es eine Alternative offen. Schulen und Universitäten können vor dem Gebäude Dixie-Klos aufstellen, die dann von trans Menschen benutzt werden können. Alternativ könnten die Bildungseinrichtungen auch Einzel-Toiletten in der Schule bauen, die auch von trans Menschen genutzt werden dürfen. Wegen der hohen Kosten gilt das aber als unwahrscheinlich. Bildungseinrichtungen, die sich nicht an die Vorgabe halten, droht der Entzug von Landesmitteln.

Getrennte Toiletten gab es in South Carolina schon einmal

Bürgerrechts- und LGBTI-Organisationen zeigen sich von dem neuen Gesetz entsetzt. Es erinnere an die "Separate but equal"-Regelung aus der Zeit der Rassentrennung, die in South Carolina bis in die Sechzigerjahre betrieben wurde. Auch Toiletten waren damals strikt nach Hautfarbe getrennt und wurden mit Aufschriften "Whites Only" und "Colored" beschriftet. Weiße Menschen hatten dabei normalerweise Zugang zu besseren öffentlichen Toiletten.



"Dieses Gesetz zielt darauf ab, das Leben einer kleinen Gruppe von Schülern zu erschweren, die ohnehin einem höheren Risiko von Mobbing, Belästigung und Gewalt ausgesetzt sind", erklärte Jace Woodrum, der South-Carolina-Chef der Bürgerrechtsorganisation ACLU. "Heute sind trans Personen zu einer Obsession von Politikern geworden, die lieber verletzliche Kinder ins Visier nehmen, als die tatsächlichen Probleme zu lösen, mit denen wir konfrontiert sind." Dabei habe der Gesetzgeber die Pflicht, alle Schüler*innen und Studierenden zu schützen.

Gouverneur McMaster gilt als extrem queerfeindlich: So spricht er sich für die Wiedereinführung des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben aus. Er hat außerdem trans Schüler*innen die Teilnahme am Schulsport verboten. Zudem bezeichnete der 78-Jährige queere Bücher in Schulbibliotheken als "obszön".

Viele konservative Staaten gehen gegen trans Menschen vor



In den USA haben nach der Amtsübernahme des transfeindlichen Präsidenten Donald Trump viele konservative Bundesstaaten die Rechte von trans Menschen eingeschränkt  insbesondere jene, die früher auf Rassentrennung gesetzt hatten. So wurde etwa das größte Kinderkrankenhaus der USA im texanischen Houston unlängst gezwungen, eine "Detransition-Klinik" eröffnen, um geschlechtsangleichende Behandlungen bei transgeschlechtlichen Jugendlichen rückgängig zu machen. Laut Studien kommen solchen "Detranistionen" allerdings sehr selten vor (queer.de berichtete).



Ende März unterzeichnete der Gouverneur von Idaho auch ein drakonisches Gesetz gegen trans Menschen: Trans Frauen, die eine öffentliche Frauentoilette benutzen, oder trans Männer, die sich in einer öffentlichen Männertoilette sehen lassen, droht demnach fortan eine bis zu fünfjährige Haftstrafe (queer.de berichtete). (dk)