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Gaststar auf Bonusalbum

Vicky Leandros singt mit den Toten Hosen "Ich liebe das Leben"

Die Toten Hosen veröffentlichen am 29. Mai ihr Bonusalbum "Alles muss raus!"  25 Songs, aufgenommen mit Freund*innen und Vorbildern. Einer der Gäste: ESC-Legende Vicky Leandros, die mit Campino "Ich liebe das Leben" einspielte.


Erst letzte Woche war Vicky Leandros beim ESC in Wien aufgetreten  jetzt wird bekannt, dass sie mit den Toten Hosen gemeinsame Sache macht (Bild: Corinne Cumming / EBU, Robert Eikelpoth)

  • Heute, 15:25h 2 Min.

Düsseldorf

Die Toten Hosen haben gemeinsam mit Vicky Leandros (73) deren Klassiker "Ich liebe das Leben" neu aufgenommen. Das Duett von Campino (63) und dem griechisch-deutschen Schlagerstar erscheint Ende Mai auf dem Bonusalbum "Alles muss raus!", das die Band begleitend zu ihrer Platte "Trink aus, wir müssen gehen!" veröffentlicht. Das gab die Band auf Instagram bekannt.

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Das Bonusalbum umfasst 25 Lieder  keine Eigenkompositionen, sondern Stücke "von Freunden, Vorbildern und Künstlern", deren Werk die Düsseldorfer Punkrocker nach eigenen Angaben "verehren". Alle Tracks wurden als Duette mit Campino eingespielt. Für welchen Song Vicky Leandros prädestiniert war, lag für die Band auf der Hand.

Melancholie trifft Punkrock

"Es gibt wohl kaum eine Kneipe in Deutschland, in der nicht irgendwann zu später Stunde 'Ich liebe das Leben' erklingt", schreibt die Band auf Social Media. Der Song lebe von einer besonderen Mischung aus "Melancholie und Lebensfreude", der man sich "irgendwie nicht entziehen" könne. Die Herausforderung sei gewesen, "das Lied zu ehren und es trotzdem in die Hosen-Welt zu führen"  also den Charakter des Originals zu bewahren und gleichzeitig erkennbar die eigene Handschrift einzubringen. Vicky Leandros reiste für die Studioproduktion eigens nach Düsseldorf.

"Ich liebe das Leben" erschien 1975 und wurde insbesondere in der queeren Community zu einem Hit  noch heute wird das Lied auf praktisch jedem CSD gespielt. Grund ist, dass der Song universelle Themen wie Resilienz, Selbstbestimmung und bedingungslose Lebensfreude transportiert  und von einer Diva vorgetragen wird, die erst drei Jahre vor dem Erscheinen den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen hatte.

Ein denkwürdiger Tag in Düsseldorf

"Es wurde ein denkwürdiger Tag. Wir haben viel gelacht und getrunken", berichtet die Band. Als sie Leandros nachts um 1:30 Uhr schließlich an ihrem Hotel absetzten, rief sie ihnen noch nach: "Das nächste Mal geht mir hier keiner vor 5 Uhr!" Der Kommentar traf offenbar: "Wir fühlten uns wie Loser", schreiben die Hosen über den Abend mit der Sängerin.

Instagram
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"Trink aus, wir müssen gehen!" sowie das Bonusalbum "Alles muss raus!" erscheinen am 29. Mai. Beide können bereits jetzt als Dreifach-Vinyl und Doppel-CD vorbestellt werden (Amazon-Affiliate-Link ). (spot/cw)

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