Queer Cannes Diary, Teil 2: Von Meta-Melancholie und queeren Clubnächten

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Heute, 19:34h 5 Min.

In Cannes ist der Punkt erreicht, in dem erste Bestandsaufnahmen formuliert werden. Was sind die großen Trends in diesem Wettbewerb, welche Signale für das Kino gehen von der Croisette aus  vor allem aber: Ist das nun ein guter Festivaljahrgang?



Nachdem die Mehrheit der 22 Werke, die im Rennen um die Goldene Palme sind, ihre Premiere gefeiert haben, lässt sich sagen: Viele Filme sind durchaus sehenswert, manche elegant inszeniert, fast alles großartig gespielt  echte Highlights aber, die wirklich etwas hinterlassen, sind dieses Jahr überaus rar gesät.



Angesichts aktueller politischer wie gesellschaftlicher Herausforderungen, technologischer Umbrüche und dem allgemeinen Gefühl der Überforderung wirkt Cannes dieses Jahr seltsam selbstgenügsam. Statt Gegenwartsdiagnosen dominieren oft hermetische, selbstreferenzielle Erzählwelten, die vor allem um sich selbst oder die Krisen ihrer eigenen Kunstschaffenden kreisen.

Die ewige Krise des Künstlers: "Bitteres Fest"

Kino als Nabelschau also  leider gilt das auch für Pedro Almodóvars neuen Film "Bitteres Fest". Nach "Leid und Herrlichkeit" kehrt der spanische Altmeister erneut in autobiografisch grundierte Gefilde zurück und erzählt von Filmschaffenden, die ihre Freund*innen, Partner*innen und Traumata in Kunst verwandeln, bis irgendwann nicht mehr ganz klar ist, wo das Leben endet und die Selbst-Mythologisierung beginnt.



Im Mittelpunkt steht zunächst Elsa (Bárbara Lennie), eine erschöpfte "Kult"-Regisseurin mit psychosomatischen Migräneanfällen, lukrativem Job im Marketingbereich und einem attraktiven jüngeren Partner (Patrick Criado), der eigentlich Feuerwehrmann ist, teils aber auch als Stripper arbeitet.



Pedro Almodóvar entwickelt daraus eine verschachtelte Meta-Erzählung über einen älteren Regisseur (Leonardo Sbaraglia), der wiederum genau diese Geschichte schreibt  und schließlich in mehrere Konflikte verwickelt wird, die sich darum drehen, ob er das Leben der Menschen in seinem Umfeld unrechtmäßig ausschlachtet.



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Das alles besitzt durchaus den typischen Almodóvar-Appeal: Vor grellbunten Farben spielen sich Szenen voll melodramatischer Sehnsucht und leichtfüßiger Komik ab  telenovela-eske Überzeichnung trifft auf elegante Künstlichkeit. Nur hat "Bitteres Fest" diesmal erstaunlich wenig Interessantes über Kunst, Schmerz und Inspiration zu sagen.



Vielleicht ist das größte Problem dieses Films, dass er kleine Formspielereien und Reflexionen über die eigene Kreativität bereits für tiefgründig genug hält, um daraus einen gewichtigen Wettbewerbsbeitrag zu formen.



"Léa Forever" und andere Formen der Heilung: "Another Day"



Deutlich lebendiger wirkt da "Another Day" (Originaltitel: "Garance") der französischen Regisseurin Jeanne Herry, die außerhalb ihrer Heimat bislang wenig bekannt ist. Dabei gelang ihr einer der bislang empathischsten und menschlich interessantesten Wettbewerbsbeiträge dieses Jahrgangs.



Über mehrere Jahre begleitet "Another Day" die Schauspielerin Garance (Adèle Exarchopoulos), die trotz ihrer langjährigen Alkoholsucht den Alltag lange mit erstaunlicher Routine bewältigt  und dabei doch Stück für Stück die Kontrolle über das eigene Leben verliert.



Szene aus "Another Day" (Bild: Festival de Cannes)

Jeanne Herry interessiert sich dabei weniger für die typischen Abstürze des Suchtdramas als für die stillen Mechanismen der Verdrängung: Die Ausreden, wenn sie doch mal beinahe eine Vorstellung verpasst, und die Scham nach Blackouts, die unmittelbar zum Weitertrinken verführt.



"Another Day" ist als Titel durchaus programmatisch zu verstehen: Während Garance zwischen Theaterproben, in Bars und Clubs zum nächsten Glas taumelt, vergehen um sie herum ganze Jahre, enden Beziehungen und finden sich neue Freundschaften, verliert sie Jobs und zieht in neue Apartments, was sie aber oft nur noch wie durch einen Schleier wahrnimmt.



Das eigentliche emotionale Zentrum entsteht schließlich über eine unerwartet glückliche Beziehung zu der zurückhaltenden Set-Designerin Pauline (Sara Giraudeau), die ihr mit einer fast schon radikalen Geduld begegnet. Pauline will Garance weder retten noch kontrollieren  und wird dadurch zu einer Form von Halt, die zur vielleicht wichtigsten Voraussetzung für Heilung wird.



Seltsam passend zum Stichwort "Heilung" ereignete sich rund um Hauptdarstellerin Adèle Exarchopoulos dann auch einer der schönsten Cannes-Momente der vergangenen Tage. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit Léa Seydoux im Goldene-Palme-Gewinner "Blau ist eine warme Farbe" (2013) spielte und deren gemeinsamer Durchbruch damals von Berichten über äußerst schwierige Dreharbeiten unter Abdellatif Kechiche und Tränen bei der Pressekonferenz überschattet wurde, reiste mit einem T-Shirt an die Croisette, auf dem das Gesicht von Seydoux zu sehen war  dazu die Aufschrift "Léa Forever".



Später folgte bei der Premiere von "Another Day" eine lange Umarmung der beiden Schauspielerinnen. Léa Seydoux ist dieses Jahr übrigens selbst gleich mit zwei Wettbewerbsfilmen vertreten: Sowohl in Marie Kreutzers "Gentle Monster" sowie in Arthur Hararis "The Unknown" ist sie zu sehen.

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Der queere Crowdpleaser, der Cannes gut tut: "Club Kid"

Das größte queere Highlight der vergangenen Tage war allerdings "Club Kid", und damit ein Film, der gar nicht im Wettbewerb lief, sondern in der Nebensektion "Un Certain Regard". Jordan Firstmans zärtliches Debüt spielt im queeren New York und erzählt, wie es der Titel bereits andeutet, von einem Partyveranstalter, der zehn Jahre seines Lebens in einem Dauerrausch aus Drogen, Sex und Clubnächten verliert.



Anfangs wirkt diese Dramedy wie ein hyperaktiver Trip durch die hedonistische Clubkultur Brooklyns, voller bissiger Dialoge, verschwitzter Tanzflächen und bewusst überzeichneter Exzesse  bis plötzlich ein neunjähriger Junge vor Peters (ebenfalls Firstman) Tür steht, den er bei einem vergessenen One-Night-Stand  seinem einzigen mit einer Frau  gezeugt haben soll.



Szene aus "Club Kid" (Bild: Festival de Cannes)

Nicht immer gehen dabei alle Entwicklungen völlig auf, manche Wendungen wirken etwas zu bequem konstruiert  aber der Film besitzt eine so große Herzlichkeit und einen derart hoffnungsvollen Kern, dass man sich seinem Charme nur schwer entziehen kann.



Auch weil Firstman seine queeren Figuren nicht als Tragödien, sondern als fehlbare, liebenswerte Menschen erzählt, entwickelt "Club Kid" eine menschliche Wärme, die vielen Wettbewerbsfilmen bislang fehlt. Dass der Film inzwischen auch als einer der großen Verkaufserfolge dieses Festivals gilt, überrascht deshalb kaum: In einem Bieterwettstreit mit Netflix, Mubi und Searchlight sicherte sich schließlich A24 die weltweiten Rechte.



In den verbleibenden Tagen stehen die vielleicht größten Wettbewerbshighlights allerdings erst noch aus: Ira Sachs' "The Man I Love", Lukas Dhonts "Coward" und auch "La Bola Negra" machen neugierig. Wer weiß  vielleicht retten ausgerechnet sie dieses bislang doch eher überraschend matte Wettbewerbsjahr noch vor seiner Behäbigkeit.