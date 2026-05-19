"Die Regierung muss Geld zur Verfügung stellen und den Mund halten"

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Heute, 08:05h 7 Min.

Rindertatar mit Pommes: Franck Finance-Madureira sitzt nur ein paar Minuten vom Palais de Festival in Cannes entfernt in einem Café beim Mittagessen. Die Sonne scheint, die engen Gassen sind voll mit Besucher*innen aus der ganzen Welt. Der französische Filmkritiker hat 2010 die Queer Palm, den queeren Preis des Festivals, ins Leben gerufen.



Er möchte nicht erst aufessen, sondern gleich mit dem Interview anfangen. Sein Kalender ist in den zwei Festivalwochen eng durchgetaktet. Trotzdem nimmt er sich Zeit, mit queer.de übers queere Kino  und seine Bedrohungen  zu sprechen.

Franck, 22 Filme konkurrieren in diesem Jahr um die Queer Palm. Auch im Wettbewerb laufen so viele Filme mit queeren Figuren oder Storys wie nie zuvor. Geht für dich damit ein Traum in Erfüllung?



Nein! Mein Traum wäre, dass unser Preis überflüssig wäre. Aber wir müssen queere Filme weiterhin sichtbar machen. Als wir 2010 mit der Queer Palm angefangen haben, hatten wir nur fünf oder sechs Filme. Dass dieses Jahr 22 Filme im Rennen um die Queer Palm sind, ist eine gute Nachricht. Und es ist eine natürliche Entwicklung, weil diese Themen und Figuren in Filmen immer präsenter werden. Außerdem denke ich, dass der Preis auch eine Art Motivation für die Programmgestalter*innen der verschiedenen Sektionen ist.



Wie schaust du auf den Wettbewerb mit so wichtigen Vertretern des queeren Kinos wie Pedro Almodóvar, Ira Sachs oder Lukas Dhont?



Das ist ein wahres Feuerwerk des queeren Kinos! Es ist sehr wichtig, die großen Namen in Cannes zu haben. Aber es ist genauso wichtig, Debüts zu zeigen, etwa in der Semaine de la Critique oder in der Reihe des unabhängigen Kinos Acid. Man wartet gespannt auf die neuen Filme der ganz großen Namen, aber ich freue mich auch auf Lukas Dhonts neuen Film. Er hat für seinen ersten Film "Girl" 2018 die Queer Palm gewonnen. Was mich besonders fasziniert, ist die Vielfalt des queeren Kinos. Cannes ist wirklich der beste Ort, um die Diversität des queeren Kinos zu messen.



Ein Drittel der Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme haben queere Geschichten oder Figuren. Kann es sogar zu viel Repräsentation geben?



Ein Film kann auch mit nur einer kleinen queeren Figur als queer gelten, aber das macht ihn noch nicht zu einem queeren Film. Normalerweise zählen wir die queeren Filme erst ganz am Ende, wenn die Queer-Palm-Jury alle Filme gesehen hat.



Was macht für dich denn einen wirklich guten queeren Film aus?



Wichtig ist, dass es ein guter Film ist. Das sage ich der Jury jedes Jahr: Wir wählen die Filme zwar wegen der Themen und seiner Charaktere aus, aber es geht nicht um den queersten Film, sondern um einen guten Film. In der Diskussion geht es vor allem um die Filme selbst und nicht um die Queerness.



Die queere Repräsentation ist hoch wie nie, aber gleichzeitig sind nur fünf der Wettbewerbsfilme von Regisseurinnen, 17 von Männern. Wie kann das sein? Was sagst du zu diesem Verhältnis?



Ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Ich denke, wir alle in der Filmbranche müssen uns Gedanken über Gleichberechtigung machen. Und ich bin überzeugt, dass es möglich ist, zur Hälfte Filme von Frauen auszuwählen. Schau dir das Programm der Nebenreihe Semaine de la Critique an. Dort sind 60 Prozent der Filme von Regisseurinnen. Wenn man es will, kann man es schaffen. Ich denke, es fehlt einfach am Willen.



Trotz vieler queerer Filme: Fehlen dir bestimmte queere Perspektiven?



Seit einigen Jahren beobachte ich bei Filmen aus den USA und aus Europa eine Art Normalisierung. In vielen Filmen, die wir diese Woche gesehen haben, ist Queerness nicht nur Handlung oder Thema. Die Figur ist queer, aber im Drehbuch geht es nicht nur darum. Es ist wirklich ein Fortschritt, Geschichten mit queeren Charakteren erzählen zu können, ohne dass es sich um Geschichten rund ums Coming-out oder "Oh mein Gott, er ist schwul!" handelt. Das ist eine neue Phase des queeren Kinos.



Wie zum Beispiel in "Flesh and Fuel", dem Film über zwei LKW-Fahrer, die sich verlieben.



Genau! Das ist ein gutes Beispiel, denn es geht um einen schwulen LKW-Fahrer. Er ist bei seiner Familie geoutet, das ist also überhaupt nicht das Thema. Es geht vielmehr darum, ob er sich auf die Liebe einlassen kann. Das ist ein wichtiger Schritt für queere Filme, vor allem in Europa. Natürlich ist das in Filmen aus anderen Ländern oft noch nicht so.



Diego Céspedes, der im vergangenen Jahr mit "Der geheimnisvolle Blick des Flamingos" den Prix Un Certain Regard gewann und dieses Jahr Teil der Wettbewerbsjury ist, meinte, es bräuchte mehr Menschen wie ihn, die nicht reich sind und Filme machen. Findest du, dass andere Formen der Diskriminierung wie Klassismus der Branche noch zu wenig bewusst sind?



So funktioniert die Branche, und dagegen müssen wir ankämpfen. Ich finde es deshalb sehr wichtig, sich unabhängige Filme anzusehen. Denn es gibt immer mehr Filme aus Ländern, in denen es nicht viel Geld für Filmproduktionen gibt. Diego hat zwar Recht, aber gleichzeitig haben immer mehr Länder Institutionen, die Filmproduktionen fördern. Und alle können nur mit einem Handy einen Film drehen. Wenn man also wirklich Talent hat, braucht man kein Geld. Ja, mehr Menschen sollten Zugang zu Geld für Filmproduktionen haben, aber wenn man es wirklich will, nimmt man einfach ein Handy und dreht.



Das stimmt, aber dadurch ist die Konkurrenz noch härter geworden.



Das Einzige, was nicht leicht ist, ist Talent zu haben und hart zu arbeiten.

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Vor 50 Jahren feierte der Film "Johan" von Philippe Vallois in Cannes Premiere, ein sehr sexy und mutiger Film. Solche Filme sind selten geworden. Glaubst du, dass queeres Kino zahm und weniger provokant geworden ist?



Absolut nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. Vor 50 Jahren gab es nur wenige queere Filme, und die mussten radikal sein und etwas Wichtiges zu sagen haben, weil sie sonst niemand angeschaut hätte. Queeres Kino ist heute viel breiter gefächert. Es ist wirklich wichtig, dass es weiterhin radikale Underground-Filme gibt. Es ist die Aufgabe queerer Filmfestivals, diese Talente aufzuspüren und der Welt zu zeigen, dass es immer noch radikale politische Filme gibt. Das Problem ist, dass queere Filmfestivals immer weniger Geld haben und es dadurch schwieriger wird, neue Regisseur*innen zu entdecken.



Weil du Politik ansprichst



Weil Kino politisch ist!



...Auf der diesjährigen Berlinale meinte Wim Wenders, Filmemacher*innen sollten sich aus der Politik raushalten. Und danach war tagelang unsicher, ob Festivalleiterin Tricia Tuttle aufgrund politischer Einflussnahme ihren Job verlieren könnte. Wie blickst du auf den politischen Einfluss auf Filmfestivals?



Ich bin fest davon überzeugt, dass Kino politisch ist. Die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt, ist eine künstlerische, aber auch eine politische Entscheidung. Ich finde es schockierend, eine Festivalleiterin für irgendetwas zu beschuldigen. Tricia leistet hervorragende Arbeit. Sie hat einen sehr weiten Blick darauf, was Filme sein können, und sie ist sich vieler Themen bewusst. Ich finde, sie ist dort genau richtig. Die Regierung sollte sich nicht in Festivals einmischen. Sie muss Geld zur Verfügung stellen und den Mund halten. Die Profis sollen machen, und Tricia ist ein Profi.



Und was passiert, wenn bei der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr der rechtsextreme Rassemblement National (RN) gewinnt?



Dann werde ich nicht mehr in Frankreich sein. Ich möchte nicht in einem Land mit einem rechtsextremen Präsidenten leben.



Und was wird aus dem Festival Cannes?



Kann Cannes seine Unabhängigkeit bewahren? Das ist eine Frage, die uns wirklich beschäftigt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rechtsextremen nicht gewinnen werden. Die Franzosen werden im letzten Moment klug handeln.



Eine allerletzte und obligatorische Frage: Wer ist dein persönlicher Favorit bisher?



Ich beantworte diese Fragen nicht. (lacht) Es wird wirklich schwer, sich für einen Film zu entscheiden. Der Jury der Queer Palm haben viele Filme gefallen, und was sie jetzt noch schauen werden, wird ebenfalls großartig. Aber so viele Filme zur Auswahl zu haben, ist die beste Option. Es ist ein großes Privileg für mich, beim abschließenden Gespräch dabei sein zu können. Da sprechen wir sehr leidenschaftlich über Kino.