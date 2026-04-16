Bill Kaulitz: Ex-Freund betrog ihn mit einer Freundin

Heute, 09:43h 2 Min.

Bill Kaulitz (36) hat in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" ein Wiedersehen geschildert, das er jahrelang gefürchtet hatte: Der Tokio-Hotel-Sänger traf bei einer Store-Eröffnung in Los Angeles zufällig auf seinen Ex-Freund, seine "erste große, große Liebe hier in Amerika"  die erste Begegnung seit elf Jahren. Sein Ex-Partner hatte ihm in der Beziehung offenbar schwer zugesetzt und ihm "das Herz gebrochen".



Er habe "ein halbes Jahrhundert gebraucht, um über den hinwegzukommen  wenn überhaupt. Manchmal hat man das Gefühl, du bist bis heute nicht drüber weg", resümiert auch Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36). Zweieinhalb Jahre waren die beiden zusammen, wie Bill Kaulitz im Podcast berichtet. Doch sein damaliger Partner führte in dieser Zeit ein Doppelleben und war parallel in einer Beziehung mit einer gemeinsamen Freundin. Inzwischen haben die beiden auch geheiratet und vier Kinder  eine Information, die Tom mit hörbarem Entsetzen quittiert: "Ich kann mir den als Vater gar nicht vorstellen."

"Der hat mich schlecht behandelt"

Obwohl Bill Kaulitz seinem Ex-Freund aus dem Weg gehen wollte, kam es beim Wiedersehen jetzt zu einem Gespräch. Beim Rauchen hätten sich die beiden begrüßt und sogar umarmt  sehr zum Unmut seines Bruders. "Sag mal, spinnst du? Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun", echauffierte sich der Musiker.



Sein Ex habe ihn dann nicht losgeslassen, schildert Bill weiter, und ihn "gefühlt zehn Minuten" lang festgehalten. Danach verbrachten die beiden noch rund zwei Stunden miteinander. "Der hat mich ja schlecht behandelt und immer so unterdrückt und kleingemacht. Genau so war es da auch wieder. Ich hatte das Gefühl, ich bin klein und schlecht und nichts ist gut. Das war wie so ein Flashback", gesteht er. Er sei viel zu nett gewesen, ist sich Tom sicher: "Du hast dich falsch verhalten."



Trotz allem zieht der Sänger aus der Begegnung auch etwas Positives. "Dieser Gedanke, wie wäre das wohl, ihn zu treffen, der ist endgültig weg. Jetzt muss ich mich damit nicht mehr befassen", sagt er im Podcast. (spot/cw)