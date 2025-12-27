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  • Heute, 09:48h 2 Min.

Charli xcx verrät ein Schmink-Geheimnis (Bild: Harald Krichel / wikipedia)

Charli xcx (33) hat ein ungewöhnliches Beauty-Ritual für den perfekten Look zum Aufwachen. Gegenüber dem Magazin "Vogue" erklärt die Sängerin, dass sie nach ausgedehnten Partynächten ihr Make-up schlicht nicht abschminkt und gerne damit schläft.

"Wenn noch ein paar Reste drauf sind, mag ich das", betont der Popstar. Das Resultat sei nämlich der perfekte Schmuddel-Look: "Der Grunge-Effekt ist irgendwie der Punkt. Der nächste Tag ist ja schon angebrochen. Ich denke mir: Ach, es sitzt noch ein bisschen. Dann schlaf ich einfach drauf."

Kein Abschminken nach dem Met Gala-Abend

Auch nach der diesjährigen Met Gala schminkte sich Charli xcx demnach nicht ab. Dabei tanzte sie nach eigener Aussage bis 8 Uhr morgens  und musste anschließend direkt um 10 Uhr weiter zu einem Fotoshooting. Ihr in der Zwischenzeit zerlaufenes, charakteristisches Cat-Eye-Makeup habe sie bewusst draufgelassen, statt es neu aufzutragen.

Dabei stellt Charli xcx klar, dass Schminke für sie nie bloße Verschönerung sei, sondern immer auch ein Ausdruck ihrer selbst. Schon als Teenager habe sie ganz Rockstar-like Lidschatten getragen, der Eyeliner war früh ihr Erkennungsmerkmal. Ihr bevorzugten Look sei ein dunkleres Auge, das "irgendwie böse und gleichzeitig sexy" wirke. "Make-up war immer Teil von dem, was ich mache, selbst wenn es wirklich minimal ist  das ist immer beabsichtigt", so die Musikerin. Aktuell ist sie das Gesicht von Yves Saint Laurents Make-up-Linie YSL-Beauty.

Am wichtigsten sei sowieso, zu tragen was einem selbst gefalle. Gegenüber "People" appellierte sie bereits an alle Make-up-Fans: "Die besten Looks sind jene, die wirklich deine Persönlichkeit widerspiegeln  und nicht nur einen Stil kopieren. Also: Sei mutig, sei exzentrisch, sei das, womit du dich wohlfühlst." Ob das ein bunter Lidschatten oder ein schlichter Lipgloss sei  beides sei großartig, denn es gebe in Sachen Schminke keine Regeln. (spot/cw)

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