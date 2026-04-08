"Germany's next Topmodel 2027": Heidi Klum sucht neue Talente

Heute, 09:53h 1 Min.



Heidi Klum sucht nach neuen Kandidat*­innen, denen sie ein Foto geben will  oder auch nicht (Bild: SharkNinja DE / Max Montgomery)

Während die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" ihrem Finale entgegenläuft, hat das Produktionsteam bereits den nächsten Anlauf gestartet: Die Bewerbungsphase für die 22. Staffel ist offiziell eröffnet. Das teilte unter anderen der offizielle Account der Modelshow auf Instagram. Heidi Klum (52) wird erneut durch GNTM führen.



Wer bei der nächsten Staffel dabei sein möchte, hat noch bis 21. Juni Zeit, sich anzumelden. Die Hürden sind bewusst niedrig gehalten: Bewerben kann sich jeder unabhängig von Geschlecht, Körpergröße oder Alter  einzige Bedingung ist, mindestens 18 Jahre alt zu sein.



In nur wenigen Schritten zur Bewerbung



Der Bewerbungsprozess läuft vollständig digital ab. Zunächst sollen Interessierte ein persönliches Video sowie mehrere Fotos vorbereiten, bevor sie das Anmeldeformular ausfüllen. Nach der Registrierung folgt ein zusätzlicher Fragebogen, im letzten Schritt wird das persönliche Video eingereicht.



Dass die Bewerbungsphase für 2027 noch während der laufenden Staffel beginnt, ist kein Zufall. Das Finale der 21. Staffel steht kurz bevor, die letzten Folgen laufen donnerstags um 20:15 Uhr und im Livestream auf Joyn. Parallel dazu hält die Produktion das Momentum hoch und spricht bereits die nächste Generation potenzieller Kandidat*­innen an.



Heidi Klum führt die Sendung seit der ersten Staffel im Jahr 2006 als Gastgeberin und Chefin der Jury. (spot/cw)