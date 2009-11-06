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Sechs neue Folgen

"South Park": Die 29. Staffel startet im September

"South Park" kehrt zurück: Die 29. Staffel der Kultserie startet am 16. September zeitgleich mit der US-Premiere. Insgesamt sind sechs neue Folgen geplant.


Die beiden Turtentäubchen Satan (li.) und Donald Trump waren die Stars der vergangenen Staffel (Bild: Comedy Central)
  • Heute, 10:06h 2 Min.

"South Park" kehrt im September zurück: Comedy Central und Paramount+ haben die 29. Staffel der Kultserie für den 16. September diesen Jahres angekündigt. Die neuen Folgen starten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeitgleich mit der US-Premiere.

Die neue Staffel besteht aus sechs Folgen  ein Umfang, an den sich Fans der Serie in den vergangenen Jahren bereits gewöhnt haben. Nach dem Auftakt am 16. September erscheinen die weiteren Episoden im Zweiwochentakt: am 30. September, 14. Oktober, 28. Oktober und 11. November. Das Staffelfinale ist für den 25. November geplant. Inhaltliche Details zu den neuen Folgen wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Fast 30 Jahre und kein Ende in Sicht

Dass "South Park" auch nach fast 30 Jahren noch weiterläuft, liegt nicht zuletzt an einem umfassenden Deal: Bereits 2021 hatten Paramount Global und die Serienschöpfer Trey Parker (56) und Matt Stone (54) eine Vereinbarung geschlossen, die den Fortbestand der Serie bei Comedy Central bis 2027 sicherte. Teil des Vertrags waren zudem weitere Specials für Paramount+.

Dieser Vertrag wurde inzwischen modifiziert und läuft nun bis 2030  mit jährlich zehn neuen Folgen. Der Deal soll laut Medienberichten knapp 1,5 Milliarden Dollar wert sein.

Preisgekrönte Kultserie

"South Park" feierte am 13. August 1997 bei Comedy Central Premiere. Hervorgegangen war die Serie aus dem animierten Kurzfilm "The Spirit of Christmas", in dem Stan, Kyle, Cartman und Kenny erstmals zu sehen waren. Seitdem gehört "South Park" zu den langlebigsten und erfolgreichsten Animationsserien der Fernsehgeschichte.

Ausgezeichnet wurde "South Park" im Laufe der Jahrzehnte unter anderem mit fünf Primetime Emmy Awards in der Kategorie "Outstanding Animated Program". 2027 steht das 30-jährige Jubiläum an.

In der letzten Staffel nahmen sich Trey Parker und Matt Stone erstmals offensiv Donald Trump an  der US-Präsident wurde als Lover des Teufels dargestellt (queer.de berichtete). Das Weiße Haus zeigte sich irritiert: "Die Sendung ist seit 20 Jahren nicht mehr relevant und überlebt nur mit einfallslosen Ideen in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erhaschen", erklärte Trump-Sprecherin Taylor Rogers. "Präsident Trump hat in sechs Monaten mehr geliefert als alle Präsidenten in der Geschichte unseres Landes. Keine viertklassige Sendung kann die Erfolgsserie von Präsident Trump beenden." (spot/cw)

Instagram | Der von Donald Trump geschwängerte Satan hat Probleme mit dem Prioritäten seines Lovers
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