Schwuler Polit-Pionier Barney Frank mit 86 Jahren gestorben

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Der frühere US-Kongressabgeordnete Barney Frank ist tot. Der Demokrat starb am Dienstagabend im Alter von 86 Jahren in seinem Haus im Bundesstaat Maine an den Folgen einer Herzinsuffizienz. Frank befand sich zuletzt in Hospizpflege.



Frank galt als eine der prägendsten offen queeren Figuren der US-Politik  von 1981 bis 2013 war er Mitglied des Repräsentantenhauses für den linksliberalen Bundesstaat Massachusetts. 1987 outete er sich öffentlich und wurde damit zum ersten Kongressmitglied der Vereinigten Staaten, das diesen Schritt freiwillig während seiner Amtszeit ging.



Später schrieb er zusätzlich Geschichte als erstes offen homosexuelles Mitglied des Kongresses, das eine gleichgeschlechtliche Ehe einging: 2012 heiratete er seinen Partner Jim Ready (queer.de berichtete). Politisch engagierte er sich im Kongress etwa für die Einführung des Mathew-Shepard-Gesetzes, das queerfeindliche Hassverbrechen stärker bestraft, oder die Abschaffung des Homosexuellenverbotes im US-Militär.



Neben seinem Einsatz für queere Rechte wurde Frank vor allem durch die nach ihm benannte Finanzmarktreform "Dodd-Frank Act" bekannt, die nach der Finanzkrise 2008 strengere Regeln für Banken einführte. Über mehr als drei Jahrzehnte vertrat er Massachusetts im Repräsentantenhaus und zählte zu den einflussreichsten linksliberalen Stimmen der Demokratischen Partei.

Obama: "Barney Frank war einmalig"

Zahlreiche prominente Politiker*innen der Demokraten würdigten ihn nach seinem Tod. Der frühere Präsident Barack Obama lobte Franks "bleibenden Beitrag zu Bürgerrechten und Finanzreformen". "Barney Frank war einmalig", schrieb der 64-Jährige auf Social Media.



Barney Frank was one of a kind. For more than three decades in Congress, he fought tirelessly for the people of Massachusetts, helped make housing more affordable, stood up for the rights of LGBTQ+ Americans, and helped pass one of the most sweeping financial reforms in history pic.twitter.com/GS3iDLOlGz Barack Obama (@BarackObama) May 20, 2026 / BarackObama

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Der frühere Verkehrsminister Pete Buttigieg, der erste offen schwule Bundesminister der USA, erklärte auf X, er verdanke Frank seine politische Karriere: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Chance gehabt hätte zu dienen, wenn Barney Frank nicht gezeigt hätte, dass Mut, Engagement und Können wichtiger sein können als die Vorstellungen anderer darüber, wofür die Wähler 'bereit' sind."



Seeing coverage of Congress as a young man in Indiana, I remember watching Barney Frank run circles around bad-faith arguments with his formidable intellect and unique political style.



Years later, Im not sure I would have had the chance to serve if Barney Frank hadnt Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) May 20, 2026 / PeteButtigieg

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi erinnerte an seinen Mut und seinen Einsatz für queere Rechte: "Als erstes Mitglied, das sich öffentlich als schwul geoutet hat, war Frank eine wegweisende und starke Stimme für die LGBTQ-Community. Alle waren davon berührt, wie er über die Diskriminierung sprach, der er ausgesetzt war", erklärte sie auf Facebook.



Kontroverse Debatten um trans Rechte in seinen letzten Lebenswochen



Allerdings wurde Frank zum Ende seines Lebens selbst vorgeworfen, die Diskriminierung von trans Menschen nicht ernst zu nehmen: In seinen letzten öffentlichen Interviews im Mai sorgten entsprechende Interview-Aussagen für Wirbel. So empfahl er den Demokraten, beim Einsatz für trans Rechte weniger konfrontativ vorgehen sollten  und warnte, gesellschaftspolitische Forderungen zu "Loyalitätstests" zu machen. Außerdem sollten Linke nicht jeden als "homophob" beschimpfen, der sich etwa für Sport-Verbote für trans Menschen einsetzt. Er zog dabei auch Parallelen zur Geschichte der Schwulenbewegung und argumentierte, dass die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben erst spät zu einer zentralen Forderung geworden sei.



| Direktlink | Bericht über eines von Barney Franks letzten Interviews

Viele warfen Frak daraufhin vor, trans Menschen nicht jene Rechte gewähren zu wollen, die Schwule heute genießen würden. "Leider ist sein Vermächtnis durch seine eigenen Handlungen und Versäumnisse im Hinblick auf trans Personen getrübt", resümierte etwa Brian K. Bond, der Chef der LGBTI-Organisation PFLAG.



Andere Stimmen mahnten dagegen, Franks jahrzehntelange Verdienste für die Sichtbarkeit queerer Menschen in der US-Politik nicht auf seine letzten Interviews zu reduzieren. Vielmehr solle man sich an seine Erfolge erinnern, die er in einer viel queerfeindlicheren Zeit erzielt habe.



Frank war übrigens nicht der erste offen schwule Kongressabgeordnete  allerdings der erste, der sich freiwillig outete. Im Jahr 1983 hatte sich bereits der Demokrat Gerry Studds (1937-2006), der ebenfalls aus Massachusetts stammt, geoutet. Ihm war zuvor vorgeworfen worden, mit einem 17-jährigen Praktikanten intim geworden zu sein. Das Parlament rügte ihn wegen der Affäre, allerdings schadete sie seiner Karriere nicht  er war bis 1997 Kongressabgeordneter. (dk)