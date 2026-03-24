Angriff auf zwei trans Personen am Alexanderplatz

Heute, 11:46h 2 Min.

Die Berliner Polizei meldet einen transfeindlich motivierten Übergriff auf zwei trans Personen am Dienstabend im Bezirk Mitte: Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge wurden die 17- und 19 jährigen Personen gegen 22:30 Uhr von drei Tatverdächtigen im Alter von 16, 19 und 21 Jahren über den Alexanderplatz verfolgt und mehrfach aufgrund ihres Geschlechts beleidigt.



Im weiteren Verlauf soll der 16-jährige Tatverdächtige der 17-jährigen Person mehrfach ins Gesicht gespuckt und eine Flasche nach ihr geworfen haben. Die Flasche traf sie am Oberkörper  sie erlitt eine Hautrötung und Schmerzen. Eine ärztliche Versorgung wurde jedoch abgelehnt.



Anschließend soll derselbe Tatverdächtige zwei große Bierflaschen in Richtung der 19-jährigen Person geworfen und diese am linken Arm getroffen haben. Die unverletzt gebliebene 19-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte nahmen alle drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach der Feststellung ihrer Identitäten in einem Polizeigewahrsam wurden sie entlassen.



Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin führt die weiteren Ermittlungen, weil es sich hierbei vermutlich um ein Hass­verbrechen gehandelt hat. Zur Identität der Verdächtigen machte die Polizei  wie in Erstmeldungen üblich  keine Angaben.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)