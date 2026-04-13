"Nicht mehr Teil meines Lebens": Ralf Schumacher über Ex-Frau Cora

Heute, 12:50h 2 Min.

Ralf Schumacher (50) hat seine frühere Ehe mit Cora Schumacher (49) klar eingeordnet und deutlich gemacht, dass dieses Kapitel für ihn abgeschlossen ist. Der Ex-Formel-1-Pilot war von 2001 bis 2015 mit ihr verheiratet, gemeinsam haben sie Sohn David (24). Nun heiratet Schumacher seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36).



"Was Cora betrifft: Da stört mich am meisten, dass überhaupt noch gefragt wird  ob sie zur Hochzeit kommt oder was auch immer", sagte Schumacher im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der einstige Rennfahrer verwies darauf, dass sie seit 15 Jahren getrennt seien. "Cora hatte inzwischen selbst mehrere Beziehungen. Ich hoffe, dass sie glücklich ist", ergänzte er. Gleichzeitig stellte er klar: "Aber sie ist nicht mehr Teil meines Lebens und umgekehrt ist es genauso."

Coming-out aus eigener Entscheidung

Die Aussagen fielen im Zusammenhang mit Schumachers Coming-out, das er als "selbstbestimmt" bezeichnete. Im Juli 2024 hatte Schumacher seine Beziehung zu Bousquet-Cassagne via Instagram öffentlich gemacht (queer.de berichtete). "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb er zu einem Foto, auf dem das Paar auf dem Wasser bei Sonnenuntergang zu sehen ist.



Schumacher sagte dazu im Interview mit der Zeitung: "Ich wollte nicht den Schlagzeilen hinterherlaufen, als hätte ich irgendjemandem irgendwas zu erklären." Das Paar habe die Reaktionen "als sehr positiv" erlebt. Alle Kommentare las Schumacher jedoch nicht. "Wenn jemand anderer Meinung ist, juckt mich das nicht", betonte er.



Cora Schumacher hatte nach dem Coming-out etwas pikiert erklärt, dass ihr Ex sie darüber nicht vorab informiert habe (queer.de berichtete). Die beiden lieferten sich dann eine mediale Schlammschlacht. Cora behauptete etwa, dass ihr Mann während der Ehe nicht treu gewesen sei.

Vierteilige Hochzeitsdoku startet

Im Februar dieses Jahres gaben Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne dann ihre Verlobung bekannt. "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden", hieß es in einem Statement auf Instagram, in dem um Privatsphäre gebeten wurde. Auf dem Weg zur Hochzeit nimmt das Paar seine Fans in der Sky Original Doku-Follow q"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" mit. Am Donnerstag startete die Serie bei Sky und Wow, die letzte Episode begleitet sie an ihrem großen Tag und ist ab dem 6. Juni zu sehen. (spot/cw)