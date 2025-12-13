Früherer Ex-Gay-Chef festgenommen: Er soll Sex mit 14-Jährigem gesucht haben



dave conner / wikipedia) Die Polizei veröffentlichte einen Mug Shot von Alan Chambers (Bild: Orange County Sheriff's Office,

Heute, 15:05h 2 Min.

Der frühere Leiter der inzwischen aufgelösten evangelikalen "Homo-Heiler"-Organisation Exodus International, der 54-jährige Alan Chambers, ist in den USA festgenommen worden. Laut Ermittlungsbehörden wird ihm vorgeworfen, in Florida über soziale Medien, etwa Snapchat, sexuelle Kontakte zu einem angeblich minderjährigen Jungen angebahnt zu haben. Laut dem Lokalsender WFTV war er am Montag in der Stadt Winter Park verhaftet worden.



"Heute haben unsere Ermittler einen Sexualstraftäter gestoppt, bevor er die Gelegenheit hatte, einem Kind Schaden zuzufügen", meldete die Polizei des Bezirks Orange County auf Social Media  als "Kind" (child) gilt in den USA eine Person unter 18 Jahren. "Alan Chambers wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, sich mit jemandem zu treffen, von dem er glaubte, es handele sich um einen 14-jährigen Jungen  tatsächlich war es jedoch ein verdeckter Ermittler." Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Verleitung eines Minderjährigen zu sexuellen Handlungen ermittelt. Die Polizei bittet auch potenzielle Opfer von Chambers, sich zu melden. Trotz der eindeutig Mitteilung der Polizei gilt auch in den USA die Unschuldsvermutung bis zu einer möglichen Verurteilung.



Today our detectives stopped a predator before he had the chance to harm a child.



Alan Chambers has been arrested after he attempted to meet someone he thought was a 14-year-old boy  but it was actually an undercover detective.



Chambers now faces charges of Solicitation of a pic.twitter.com/FFKbTWtMmW Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) May 19, 2026 / OrangeCoSheriff

Chambers soll laut Medienberichten inzwischen gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Dollar (rund 13.000 Euro) wieder auf freien Fuß gesetzt worden sein. Als Auflage darf er keinerlei Kontakte zu Personen unter 18 Jahren haben und kein Social Media mehr nutzen.



| Direktlink | Gegenüber der Presse wollte sich Chambers nicht äußern

Die christlich-evangelikale Organisation Exodus International war von 1976 bis 2013 aktiv. Chambers war ihr letzter Chef. Der steuerbegünstigte Verein vertrat den Standpunkt, dass Homosexualität falsch ist und Homosexuelle "geheilt" werden können  und zwar durch "Therapie", Gebete und "durch die verändernde Kraft des Herrn Jesus Christus". Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Humbug: Der Weltärztebund betont seit Jahren, dass derartige "Therapien" nicht nur unwirksam seien, sondern "zu Angstzuständen, Depression, einem geringen Selbstwertgefühl, Drogenmissbrauch, Problemen mit Intimität und Suizid führen" könnten (queer.de berichtete).

Chambers war einst "Christ des Jahres"

Chambers war in der christlich-evangelikalen Szene sehr beliebt: 2012 erhielt er für seinen Einsatz für die "Heilung" von Homosexuellen vom evangelikalen Magazin "World" die Auszeichnung "Christ des Jahres" (queer.de berichtete).



Unter Chambers' Führung wurde die Organisation vor 13 Jahren aufgelöst. Er entschuldigte sich damals für den Schmerz, den er und seine Organisation Homosexuellen zugefügt habe (queer.de berichtete). Danach war er kaum noch öffentlich aktiv. Chambers soll weiterhin mit seiner Frau Leslie verheiratet sein, die er während seiner Zeit bei Exodus International kennengelernt hatte. (cw)