"Emily in Paris" endet nach sechster Staffel

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  • Gestern, 23:53h 2 Min.

Lily Collins beim Start der Dreharbeiten zur sechsten "Emily in Paris"-Staffel in Griechenland (Bild: Giulia Parmigiani / Netflix)

Es heißt "Au revoir" für "Emily in Paris": Die Netflix-Erfolgsserie wird nach der sechsten Staffel enden. Auf Instagram gab die Streaming-Plattform bekannt, dass die kommende Staffel die letzte sein wird. "Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Staffel  und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied", verkündet Netflix und postet ein Video dazu.

Darin erklärt Emily-Darstellerin Lily Collins (37), dass die finalen Episoden derzeit gedreht würden. Collins kündigte außerdem an, die sechste Staffel werde Fans alles bieten, was sie an der Show lieben, und als finales Kapitel in Emilys Abenteuer dienen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Trauer über das Ende der Serie aus.

In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im Dezember 2025 erschien, spielte außerdem in Rom und Venedig. Medienberichten zufolge soll für die sechste Staffel auch in Griechenland und Monaco gedreht werden. Neben Collins sind unter anderem Ashley Park als Emilys Freundin Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als ihre Chefin Sylvie sowie Lucas Bravo als gut aussehender Koch Gabriel zu sehen. "Emily in Paris" hat auch mehrere queere Figuren.

Die Serie des schwulen "Sex and the City"-Schöpfers Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen. (cw/dpa)

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