Roger Kusch ist tot

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Der frühere Hamburger CDU-Justizsenator Roger Kusch ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge wurde der ehemalige CDU-Politiker am Donnerstag leblos im Keller eines Mehrfamilienhauses am Hansaplatz im Hamburger Stadtteil St. Georg aufgefunden. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass vieles auf einen Suizid hindeutet, offizielle Angaben zu den Umständen gab es zunächst jedoch nicht.



Der in Stuttgart geborene Kusch war von 2001 bis 2006 Hamburger Justizsenator im Senat von Ole von Beust. 2003 wurde er unfreiwillig durch den damaligen Innensenator Ronald Schill geoutet, der Kusch eine Beziehung mit dem ebenfalls schwulen, aber ungeouteten Bürgermeister unterstellte. Die CDU war damals in einer Koalition mit der rechtspopulistischen "Schill-Partei". Mit dem Outing versuchte der Innensenator damals, Ole von Beust zu erpressen  und die Entlassung eines ihm nahestehenden Beamten zu verhindern. Von Beust ging damals nicht auf die Erpressung ein, entließ Schill am 19. August 2003 fristlos und machte den Vorfall vor laufenden Kameras öffentlich. Nach dem Outing gingen sowohl von Beust als auch Kusch offener mit ihrer Homosexualität um.



Knapp drei Jahre später feuerte von Beust dann Kusch nach der sogenannten Protokollaffäre (queer.de berichtete). Kuschs Behörde hatte zuvor vertrauliche Protokolle eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Hamburger Bürgerschaft weitergegeben. Während seiner Zeit als Justizsenator war er mit besonders harten Positionen in der Straf- und Sicherheitspolitik aufgefallen. Nach seiner Entlassung trat Kusch aus der CDU aus und gründete kurzzeitig eine eigene Law-and-Order-Partei. Bei der Hamburg-Wahl 2008 brachte es die "Rechte Mitte HeimatHamburg" aber nur auf 0,5 Prozent der Stimmen.

Kusch wurde Aktivist für Sterbehilfe

Bundesweit bekannt wurde er später vor allem als Gründer des Vereins "Sterbehilfe Deutschland", mit dem er die Debatte um assistierten Suizid in Deutschland über Jahre mitprägte. Sein Engagement führte unter anderem dazu, dass das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe kippte. Der Verein erklärte nach seinem Tod, Kusch habe die Diskussion um "Selbstbestimmung und Würde am Lebensende" nachhaltig beeinflusst.



Wie unter anderem die "Hamburger Morgenpost" berichtet, ist Kusch kurz vor seinem Tod als Chef von "Sterbehilfe Deutschland" abgewählt worden. Am Samstag stimmten bei der Generalversammlung des Vereins offenbar 389 Mitglieder gegen ihn und lediglich 100 für ihn. Grund waren offenbar schweren Untreuevorwürfe und eines seit Monaten schwelender Führungsstreit im Verein. (dk)